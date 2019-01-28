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 Неизвестные застрелили из охотничьего оружия военного РФ, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям на Донбассе, - ГУР

Командование ВС РФ требует постоянно наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Сообщается, что командиры отдельных российских подразделений, из-за сложных погодных условий, проводят занятия неподалеку или непосредственно на территории населенных пунктов, в т.ч. огневую, инженерную и тактическую подготовку, что представляет опасность для гражданского населения и вызывает его недовольство.

Так, 23 января с.г. неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс, - ГУР. ВИДЕО

"В связи с этим, российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января с.г. провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января с.г. в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе", - добавили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3108579
 
   
 Топ комментарии
 
Кто ж виноват что он был похож на животное?
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А сколько еще безнаказанных удобрений бродит по той земле
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У жовтій пресі не прийнято перевіряти інформацію
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Шо, підсвинок, дєвєря задвухсотили?)))
Не переживай, сеструха кредит закриє!😜
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Ну да, на самом-то деле не застрелили, а наградили, и не охотничьим ружьем, а орденом, и не за стрельбу в населенном пункте по местному населению, а на "нуле" за борьбу с укро-фашистской ДРГ, и не военного РФ, а отважную медсестричку из местных.
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Кто ж виноват что он был похож на животное?
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та не. хто ж виноват шо оно было жывотнае?!
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сохранилось даже фото пострадавшего:

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Начало . Их будут вилами перевоспитывать .
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Гундяй примет , ватные бабы ещё нарожают .
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эмблему красивую нарисовали - больше толку от вас "0"!!!
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То и понятно, что нонешний ГУР кроме рисования эмблем красивых ни на что и не годится - то ли дело было бы, если б привлекли в свои ряды Никоса КГБ. Дело сразу бы пошло!
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маладесс! - возьми с полки пирожок! )))
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Кроме профессиональной КГБ-шной хватки, удали молодецкой и злой солдатской смекалки (не чета там всяким украинским спецслужбам, чего уж там скрывать), вас можно еще отметить за искрометный юмор.
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Вам больше нравится курица-мутант с двумя головами?
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мне моссад, цру, свр в конце концов... вернее их методы..а не политинформация по понедельником, от ненавистного вами политотдела в ссср)))
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Весело у них там: то блокаду торжественно отмечают, то старье из Лаоса с песнями и плясками встречают, то пленных немцев по городу водят... Судя по комментариям некоторых здесь, в Украине есть еще много, кто бы хотел в тот мир.
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А сколько еще безнаказанных удобрений бродит по той земле
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Нарешті. Пам'ятаю як на початку 2014-го писав якийсь хлопець з команди пейнт-болістів маленького містечка на Донбасі: "в разі чого ми, пейнтболісти, як ніхто вміємо битися у міських умовах. Регулярна російська армія такого не вміє". Щось я не чув про те щоби пейнтболісти приймали участь у вуличних боях.
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ти за них не хвилюйся, багато з них відслужили та й зараз знаходяться в стані готовності.
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Чем больше настреляется кацапской дичи-тем лучше. Хоть с охотничьего ружья,хоть с пушки,хоть с рогатки в глаз отравленым подшипником.
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за подшипник - зачет... прям триллер какой-то... я це люблю
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Нас заставляли вивчати не історію, а московітський сурогат.
Українна. Повернення історії
https://m.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
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наркоман з рашки, "нормальні" туди не пхаються на дамбас, їх у Сирії утилізують за більші гроші.
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Ахтунг, партизанен!

Давно пора, рашиков отстреливать
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Как-то так оно было у них это всё:


- Гондурасы! Заходи, сбоку заходи! Ану чики-брыки - и в дамки! (с) бандит
- Размолотим! На те в борщ! (с) сталкеры
...
- Пацаны, я маслину поймал! (с) бандит

(ихтамнет в роли бандита, неизвестные в роли сталкеров)
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)))) простенько так. без лифта, шмеля, кафе, ........ как воровство куинджи с выставки. век живи, век учись ).
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Местные дают отпор безмозглым кацапам,и это радует.
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навряд ли. Скорее всего свои его и грохнули. ТАм же такой криминал, что ппц. Траффик оружия и наркоты в гигантских масштабах.
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конвертиком не размахивать надобно, а токмо по носику три раза!
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Особенно, для российских лётчиков и жителей населённых пунктов, располагающихся вблизи аэродрома...
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Будні окупованих територій:
Замело -- в населенних пунктах проблема з їжею -- необхідно ж якось виживати -- йдуть на полювання -- вполювали (підстрелили "дичину") -- свіже м'ясо...
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Ну і слава Богу! Кредит за "стіралку" погасять..
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Зимнее сафари - народный обычай, святое дело. Жаль, тушку не дали освежевать...
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Здаётся мне, джентльмены, это была... комедия.
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Хорошо работает кабанья картечь... Намного опаснее и смертельнее, на расстоянии до 50 м, чем очередь из автомата... А удар пули весом в 32-34 грамма таков, что и бронежилет пробивать не надо - внутренние органы, от динамического удара, отрывает...
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партизанен забабахен асвабадительскую пьяную морду?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные застрелили из охотничьего оружия военного РФ, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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