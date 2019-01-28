 Неизвестные застрелили из охотничьего оружия военного РФ, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.
Сообщается, что командиры отдельных российских подразделений, из-за сложных погодных условий, проводят занятия неподалеку или непосредственно на территории населенных пунктов, в т.ч. огневую, инженерную и тактическую подготовку, что представляет опасность для гражданского населения и вызывает его недовольство.
Так, 23 января с.г. неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.
"В связи с этим, российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января с.г. провести комплексное изучение морально-психологического состояния подчиненного личного состава. В частности, с 28 января с.г. в войсках противника начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе", - добавили в ГУР.
Не переживай, сеструха кредит закриє!😜
https://dn.depo.ua/rus/dn/na-donbasi-miscevi-z-rushnici-zastrelili-rosiyskogo-viyskovika-20190128906754
Українна. Повернення історії
https://m.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
Давно пора, рашиков отстреливать
- Гондурасы! Заходи, сбоку заходи! Ану чики-брыки - и в дамки! (с) бандит
- Размолотим! На те в борщ! (с) сталкеры
...
- Пацаны, я маслину поймал! (с) бандит
(ихтамнет в роли бандита, неизвестные в роли сталкеров)
Замело -- в населенних пунктах проблема з їжею -- необхідно ж якось виживати -- йдуть на полювання -- вполювали (підстрелили "дичину") -- свіже м'ясо...