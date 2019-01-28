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 Охранять избирательные участки будут более 60 тысяч полицейских, - Фацевич

При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время коллегии МВД.

"Учитывая 33 тысячи общего количества окружных и участковых избирательных комиссий, для обеспечения их сохранности нам необходимо привлечь не менее 60 тысяч правоохранителей. Это в расчете по два сотрудника на участок. При этом дополнительно должны быть сформированы резервы из числа спецподразделений полиции и департамента патрульной полиции", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3108574
 
   
 Топ комментарии
 
Хочу голосовать , но как вижу список кандидатов , то хочется голосить .
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Титушня в форме - це жити по-новому!. Не поможет.
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цензор давайте уже новостей про петю
а то реально скучно Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 2620
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це перемога!!! а поліція за кого буде голосувати/бюлетені складати?!
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сделайте голосование через интернет по BANKID, технологии позволяют и охранять останется бабушек в селах... да и с переселенцами муток не будет, чего ві все так боитесь... но видать вам интересно мутить на єтапе подсчета голосов....
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Хочу голосовать , но как вижу список кандидатов , то хочется голосить .
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тебе кацап и на выборы ходить не надо - а мы Украинцы найдем за кого Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 9576
это точно не пэдра!!!! Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 4988
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Титушня в форме - це жити по-новому!. Не поможет.
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цензор давайте уже новостей про петю
а то реально скучно Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 2620
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Вже й бюлетнів фальшивих наліпили. Всьо ідьот по плану, Гєша. Льолік уже всьо сдєлал.
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А в это время до избирательного пункта будет стремно дойти
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Если дедушка , то тебя накормят гречкой и отнесут на выборы , пока перевариваешь . Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 3984 Всё это очень плохо . За нас опять решили , за кого мы решили голосовать .
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повторяю для порохни и ольгинцев - не стоит обобщать
У нас у Украинцев единый кандидат - Кошулинский!!!!
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Не читайте , больной человек писал .
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Долги украинцев компании "Нафтогаз" предлагают продать другим фирмам на электронном аукционе. В случае принятия законопроекта права на около 29 миллиардов гривен задолженностей по газу могут оказаться в руках посредников. Эксперты не исключают, что компания-монополист через третьи фирмы продаст информацию о задолженностях коллекторам, которые и будут "выбивать" деньги.Проект закона 9500.
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Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
Чорновол Тетяна Миколаївна (VIII скликання)
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только одному, реально святому кандидату, никакая охрана не нужна
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у него бронированый мерс - и это панамский пэдро Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 5561
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про томас забыл, педру серебряной пулей не Виборчі дільниці охоронятимуть понад 60 тисяч поліцейських, - Фацевич - Цензор.НЕТ 6841 возьмешь, тока чесночной настойкой на спирту
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхранять избирательные участки будут более 60 тысяч полицейских, - Фацевич
 
 
 
 
 
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