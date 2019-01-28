 На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский.
Он отметил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в захваченном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.
"По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку", - сказал Козловский.
Также, возможны фальсификации избирательной документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек.
В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов.
Также он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.
Железная логика идейного порохобота!)))
Деньги брала кума антикоррупционера Назара Холодницкого, но всё равно виноват Порошенко, потому что коробочка из под конфет на столе стоит.
Всё так просто?
Не забувай, що на Донбасі ми "воюємо" з Росією. А всі люди по ту сторону - лише і мріють про звільнення.
А він програє це - 99,99%
Хотел написать что-то Йуле Тимошенко - которая в платной рекламе ФБ зело обеспокоена (и даже шокирована) "наступлением на свободу слова в Украине".
Да-да, ТОЙ САМОЙ Йуле, которая во время премьерства, пользуясь ручным правосудием ЗАПРЕТИЛА любую критику себя-любимой (Пруфлинк)
Но, мне кажется, любые мои комментарии на данную тему - будут из разряда изби@ния леж@чего. Йуля, поезжайте уже послом в Г@ндурас. Там тепло, фрукты.
Уже пора отдыхать.
Оставьте Украину в покое, пожалуйста.
Levitov Allan
почему я как законопослушный гражданин и честный налогоплательщик не могу узнать их имена накануне выборов президента?
Козловский не молчи! на кону судьба Украины!
Критиковать порошенко категорически нельзя: угрожают, не физически, но дают понять, что можешь вылететь из страны, потеряв контракт на работу.