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 На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция

Национальная полиция заявляет о подготовке преступниками плана фальсификации выборов Президента с использованием голосов внутреннее перемещенных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский.

Он отметил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в захваченном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.

"По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку", - сказал Козловский.

Также, возможны фальсификации избирательной документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов.

Также он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача избирательного бюллетеня на имя находящегося за границей гражданина - это уголовное дело и сразу тюрьма, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3108571
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а куда ж её? (с)
Хотел написать что-то Йуле Тимошенко - которая в платной рекламе ФБ зело обеспокоена (и даже шокирована) "наступлением на свободу слова в Украине".
Да-да, ТОЙ САМОЙ Йуле, которая во время премьерства, пользуясь ручным правосудием ЗАПРЕТИЛА любую критику себя-любимой (Пруфлинк)
Но, мне кажется, любые мои комментарии на данную тему - будут из разряда изби@ния леж@чего. Йуля, поезжайте уже послом в Г@ндурас. Там тепло, фрукты.
Уже пора отдыхать.
Оставьте Украину в покое, пожалуйста.
Levitov Allan
На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3734
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А ты, выходит, - сын Гройсмана с такими постами...
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З декларації Тимошенко випливає, що вона бомжара, як і путін.
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Если бы Тимошенко была мамой коррупции, то она уже минимум 15 лет как была бы бессменным президентом Украины.
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А в качестве единственного опозиционера против шапкокрада. Вот за это она и сидела в качановке, а не в кресле министра экономики в кабмине азирова.
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Та ты шо??? Лично проверяла? А ну доказы в студию,фуфломётка!
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"Я всегда ходил на рыбалку по четвергам. А мой сосед, узнав об этом, тоже стал ходить за грибами в субботу! После этого я не удивляюсь почему томос не безвиз!"
Железная логика идейного порохобота!)))
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Следите за руками

Деньги брала кума антикоррупционера Назара Холодницкого, но всё равно виноват Порошенко, потому что коробочка из под конфет на столе стоит.

На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4448
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Якщо ви не перепишете MBR, то пепезавнтаження не допоможе. Це стосується і вірусу Ulya_cry. На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4792
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У каждого преступления есть фамилия.
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При солидарной пенсионной системе они кому платили, когда работали?
Всё так просто?
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Украина им платила , чтобы "кормильцы" ни в чем не нуждались .
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Ну-ну. Обережно.
Не забувай, що на Донбасі ми "воюємо" з Росією. А всі люди по ту сторону - лише і мріють про звільнення.
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Ни о чем они не мечтают . Их беспокоит только украинская пенсия , но не Украина .
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Схоже на підготовку на випадок якщо барига програє.
А він програє це - 99,99%
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А если принимать во внимание нашу честную систему выборов , то больше всего шансов именно у Порошенко .Мало-ли , что не хотят за него голосовать , всё равно многих заставят .
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Ну а куда ж её? (с)
Хотел написать что-то Йуле Тимошенко - которая в платной рекламе ФБ зело обеспокоена (и даже шокирована) "наступлением на свободу слова в Украине".
Да-да, ТОЙ САМОЙ Йуле, которая во время премьерства, пользуясь ручным правосудием ЗАПРЕТИЛА любую критику себя-любимой (Пруфлинк)
Но, мне кажется, любые мои комментарии на данную тему - будут из разряда изби@ния леж@чего. Йуля, поезжайте уже послом в Г@ндурас. Там тепло, фрукты.
Уже пора отдыхать.
Оставьте Украину в покое, пожалуйста.
Levitov Allan
На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3734
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даже фекалии иногда бывает золотым, но я тебе честно говорю, по человечески в этой жизни ни х..ра не достиг а воняешь как царь пидор.....
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Шо ты панимаешь, бохиня же четко пообещала На виборах президента готуються фальсифікації з голосами переселенців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7270
На виборах президента готуються фальсифікації з голосами переселенців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1565
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естественно запретит, а так же о любом кандидате. В чем суть вопроса?
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У Тимошенко немає досвіду дипломатичної діяльності, а от Порошенко був Міністром закордонних справ. Так що йому на роду написати бути послом у Гондурасі...
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У меня есть деловое предложение: термин порохоботы заменить на более краткое попаботы. Меньше на 2 буквы, но сколько в масштабах страны это народу сэкономит времени На выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 969
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Тогда уже ЛОЛАботы.... На виборах президента готуються фальсифікації з голосами переселенців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4168
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огласите имена этих преступников
почему я как законопослушный гражданин и честный налогоплательщик не могу узнать их имена накануне выборов президента?
Козловский не молчи! на кону судьба Украины!
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У Собакова паника, а Пети понос. Это называется вбросить для затравочки инфу, типа они не при делах. Только, что встретил на улице агитаторов за Порошенко. Вопросы, типа , как относитесь к ЕС, НАТО, президенту. Спросил откуда, ответили - учителя. Агитаторы, по секрету сказали, что сами ненавидят офшорного барыгу. Оплата агитаторам 1000 грн.
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В мене сусідка ..з цілою *книгою * ходить ..! На виборах президента готуються фальсифікації з голосами переселенців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5819..Ті ж самі питання ...а в кінці *Чм підтримаєте ви ..П...баригу ? *
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Несомненно готовятся и именно преступниками . Только то , что эти преступники в Крыму и на Донбассе , а не в Киеве , вызывает большое сомнение . Просто логически подумать , у кого есть физическая возможность зарегистрировать переселенцев , которые почти не выезжают на подконтрольную территорию и использовать их голоса в своих целях . Когда прочитал заголовок : " Преступники готовят ... " сразу подумал , что-то наша полиция сильно осмелела делать такие заявления .
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маладесс!..начал должность отрабатывать!!
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А каким образом? Путина впишут в бюллетень? И сосчитают...?
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"возможны фальсификации избирательной документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек"_____________________________А КТО ВЛАДЕЕТ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ...А, АВАКОВ?? КОМУ НА ГРАНИЦЕ ОТДАЮТ ПАСПОРТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ВЫЕЗДЕ И ВЬЕЗДЕ, АВАКОВ???????
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та ні, ну ви шо))), 4лярда людей пам'ятає, такого не може бути, за це ж 4лярда цугундера)))
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Это он Петю преступником назвал? По сути правильно.
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Эти муже усиленно занимается блок порошенка
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Петр Алексеевич может массовыми фальсификациями спровоцировать третий майдан, который сметет всю эту коррупционную кланово-олигархическую власть!!!
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Найбільшою складністю для організаторів є те, що усі фальсифікації треба буде знову здійснити за один тур.
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«Бомба замедленного действия» в сеть «слили» 175 гб. данных Кремля, спецслужб, олигархов и РПЦ.Среди документов - материалы о фальсификации истории гибели малайзийского «Боинга» МН17... - DANA TAUSCH‏ @2001Danata 27 січ.

На виборах президента готуються фальсифікації з голосами переселенців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8363
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Судя по высерам, мокши туго, но прозревают, что они снова в пролете)
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Переселенці - це ще нічого. Ось 9-12 млн. голосів заробітчан, котрі на постійній або тимчасовій основі працюють за кордоном і в день виборів будуть поза межами України, - ось це резерв голосів для фальсифікацій.
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Подготовка к фальсификации за границей уже началась через группы в фейсбуке, т.н. "Украинская диаспора". Если раньше в этих группах общались все желающие, то с января группы чистят и оставляют только проживающих в данной стране. Для этого необходимо сообщить администратору идентификационный номер, полное имя и адрес. Для чего все эти данные?- очевидно.
Критиковать порошенко категорически нельзя: угрожают, не физически, но дают понять, что можешь вылететь из страны, потеряв контракт на работу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выборах президента готовятся фальсификации с голосами переселенцев, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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