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 Политика Украины
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 Выдача избирательного бюллетеня на имя находящегося за границей гражданина - это уголовное дело и сразу тюрьма, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает своих подчиненных жестко реагировать на возможные фальсификации в ходе назначенных на 31 марта выборов главы государства, связанные с голосованием на западной Украине вместо гражданина, работающего за границей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве 

Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть следующая ситуация: "Голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей".

"Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время. – Ред.) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень – это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу", - заявил министр.

Также читайте: Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмет на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3108570
 
   
 Топ комментарии
 
А как же депутаты голосуют в раде своей карточкой если в зале или стране их нет? И где же "3 секунды и тюрьма"?
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А голосование чужой карточкой в Верховной Раде - благое дело? начинать надо с ВР - попался на "кнопкодавстве" - на следующий же день пошел вон из парламента. С запретом баллотироваться в любые депутаты на 10 лет. И уголовная статья - по максимуму. Иначе все останется, как есть.Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, який перебуває за кордоном, - це кримінальна справа і одразу в'язниця, - Аваков - Цензор.НЕТ 1684
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Раздражает уже это рыло не по детски...
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А ты реально хоть одну "карусель" видел?
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Это ЖЕ всех всех депутатов пересажают Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, який перебуває за кордоном, - це кримінальна справа і одразу в'язниця, - Аваков - Цензор.НЕТ 231Как же мы жить то будем Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, який перебуває за кордоном, - це кримінальна справа і одразу в'язниця, - Аваков - Цензор.НЕТ 3707
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Раздражает уже это рыло не по детски...
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Це тому, що рило Захарченка уже призабулось?
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То було не рило а харя,а це свинне рило бидла
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бе бе бе бе бе-Вы так разговариваете?
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Умно. 9 миллион заробитчан явно не за Порошенко.
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Откель цифирь?. С клитора Скабеевой высосал?
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Им нужно поднимать вой из-за обработанных паРашей заробитчан, чтобы те Хуйло избрали в Украине...
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На постоянной основе за границей работает 3,2 млн украинцев, непостоянно - до 9 млн, - Рева.

https://censor.net.ua/news/3103704/na_postoyannoyi_osnove_za_granitseyi_rabotaet_32_mln_ukraintsev_nepostoyanno_do_9_mln_reva
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Рева болван. А ты или трусы одень или крестик сними . Ру.сру утверждает. что украинцев всего 30 млн. осталось
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Не 9, а 20. 9 було у попередній методичці.
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Лучше бы ты за "три секунды" убийства журналистов и активистов раскрывал . Понятно же что люди , которые из-за реформ порошенко выехали за границу, чтобы иметь возможность прокормить свои семьи - голосовать за него не будут . А это по официальной статистике 6-7 миллионов человек, активных человек . Бабушек и нищих купят за гречку, не зря же себе на фонд миллиард из бюджета откусил и останется на второй срок .
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А как же депутаты голосуют в раде своей карточкой если в зале или стране их нет? И где же "3 секунды и тюрьма"?
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А есть закон о запрете голосования чужой карточкой или депутаты его ещё не приняли?
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є, Конституція (ст 84). називається...
а от відповідальності нема(можна "пробувати крутити" про "перевищення влади чи службових повноважень - але поки що прецедентів не було)
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И какая по конституции ответственность за голосование чужой карточкой?
Здесь можно только депутатам предъявить нарушение Конституции, но этого никто не делает или я этого не слышал...
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Отсюда можно сделать выводы, что смена системы это смена законов и лица не настолько важны, т.к. они только составляют часть системы, а если яркой личности нет, то, как говорил большевик Зиновьев - должна быть создана такая система управления, чтобы государством смогла управлять кухарка. Это можно увидеть в США с приходом Трампа...
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Вот прям сразу тюрьма? Ух,какой суровый рюкзаков. Ну да,это не воровать в ГФС, а потом "косить" под одеялом,а потом баллотироваться в президенты. Тут преступление века.
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А голосование чужой карточкой в Верховной Раде - благое дело? начинать надо с ВР - попался на "кнопкодавстве" - на следующий же день пошел вон из парламента. С запретом баллотироваться в любые депутаты на 10 лет. И уголовная статья - по максимуму. Иначе все останется, как есть.Видача виборчого бюлетеня на ім'я громадянина, який перебуває за кордоном, - це кримінальна справа і одразу в'язниця, - Аваков - Цензор.НЕТ 1684
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заробітчанє всі уже проголосували і бюлетні заповненні))) Дє ви бачили щоб така шара сільки голосів мимо ПЕДРА пройшла?)))))
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Но с двойным гражданством в презы можно баллотироватся.
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Дело сына Авакова слито прокурором САП по указке Луценко . Сын Авакова стал внезапно невынуватым свидетелем. И как , скажите на милость, могут восприниматься после этого слова самого Авакова о наказании за что бы то ни было , о справедливости и честности?
Я думаю реально в этом деле пострадала только охрана, которая не увидела скрытые камеры в известном кабинете.
Предполагать, что это было одно только исключение , и больше уже никто ничего втридорога не покупает и не продаёт за наш счёт - нет никаких причин
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судячи з активності Авакова й його "месенджів" - з Тимошенко він вже "домовився"...
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Но только в том случае если этот бюллетень проголосует не за бепепе
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>>на западной Украине<<
1:1 штамп російських дикторів між 2 і 3 турами виборів 2004 року.
" в связи с многочисленньіми нарушениями (з уповільненням) в основном НА Западной Украине..."
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Трепла и пустозвона Авакова-рюкзакова опять чутка занесло. Правильнее - «... и сразу комната для задержанных дежурной части» А дальше только через суд. Да и мало ли раньше Аваков-рюкзаков грозно трындел? Уже видали, как Аваков-рюкзаков лично демонстрировал на всю страну «неопровержимые» доказательства вины Бочковского. А в итоге - жидко обосрался. Кем оно себя возомнило, казлина араратская?
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..у нас маленькое село 90 домов(живых). В Пальще работают(около двух лет) 6 человек. Это плюс 6 голосов какому то из кандидатов. Вот как можно это проконтролировать.Судя по прошлым выборам увы не получается.
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Депутатов вспомнили, а речь идёт о фальсификации выборов вообще при которых выбирают депутатов, которые голосуют чужими карточками...
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С РЮКЗАКОМ от сына....- "индульгенция" от Суда
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