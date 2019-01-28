 Выдача избирательного бюллетеня на имя находящегося за границей гражданина - это уголовное дело и сразу тюрьма, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве
Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть следующая ситуация: "Голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей".
"Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время. – Ред.) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень – это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу", - заявил министр.
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмет на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.
а любимые карусели
https://censor.net.ua/news/3103704/na_postoyannoyi_osnove_za_granitseyi_rabotaet_32_mln_ukraintsev_nepostoyanno_do_9_mln_reva
а от відповідальності нема(можна "пробувати крутити" про "перевищення влади чи службових повноважень - але поки що прецедентів не було)
Здесь можно только депутатам предъявить нарушение Конституции, но этого никто не делает или я этого не слышал...
Я думаю реально в этом деле пострадала только охрана, которая не увидела скрытые камеры в известном кабинете.
Предполагать, что это было одно только исключение , и больше уже никто ничего втридорога не покупает и не продаёт за наш счёт - нет никаких причин
1:1 штамп російських дикторів між 2 і 3 турами виборів 2004 року.
" в связи с многочисленньіми нарушениями (з уповільненням) в основном НА Западной Украине..."