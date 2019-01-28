EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2683  21
Материалы по теме:
Все про:армия (7292) вооружение (3109) Минобороны (5575) Полторак (1073)

 В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

Государственный оборонный заказ на 2019 год предусматривает поставку образцов продукции, которая раньше не стояла на вооружении Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак журналистам в понедельник в Харькове.

"Мы работаем сегодня, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил: перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, приступить к производству новой... Государственный оборонный заказ этого года для меня лично очень оптимистичный, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение на склад как минимум до 20 образцов, которые раньше даже не были на вооружении Вооруженных сил. Это очень хороший сигнал о том, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - сказал Полторак.

Отвечая на вопрос, касающийся представленной в Сенате США резолюции об усилении оборонной помощи Украине, министр подчеркнул, что активность сотрудничества с партнерами увеличилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает ползучее наступление не только в Азовском, но и в Черном море, - Полторак

"У нас тесное сотрудничество с нашими партнерами США. Объем финансовой помощи остается достаточно высоким. Технику и вооружение, в которых мы нуждаемся в первую очередь, мы определили и подали нашим партнерам. Я думаю, что это будет та продукция, которая нам нужна", - сказал глава Минобороны.

По его словам, в ходе его визитов в Израиль и Турцию также велись переговоры о контрактах на поставки новых вооружений, техники, оснащения.

Источник: https://censor.net.ua/n3108568
 
   
 Топ комментарии
 
единичные Опытные образцы как всегда? И это на 5 год войны. Боеприпасы то хоть остались не все взорвали? Чем эти образцы заражать будем в случае массированного наступления раши?
 показать весь комментарий
 
Я вже чую стук копит "іксперда" Igor L ...
 показать весь комментарий
 
як може бути щось нове зі старими очильниками?
чергова халва під вібори
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все будет зависеть от того какими предприятиями будет владеть слепой траст
 показать весь комментарий
 
 
у них в психушке сейчас процедуры . как только закончатся .....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗРАДА!!!!!
Правдо, зрадофилы, юльки, онотолефилы и прочии сторонники вил и карлсонов с партией рыгы-наши - любители Параши.
 показать весь комментарий
 
 
единичные Опытные образцы как всегда? И это на 5 год войны. Боеприпасы то хоть остались не все взорвали? Чем эти образцы заражать будем в случае массированного наступления раши?
 показать весь комментарий
 
 
Тоже не понял....
Образцы это по 1 шт?
Или ассортимент?
Если ассортимент - то в каком кол-ве каждый?
Обожаю чинуш с ихними бла-бла...... И ни какой конкретики!
 показать весь комментарий
 
 
распил денег налогоплательщиков и саботаж. Например Государственный Антонов 5 год делает макет беспилотника и говорит что это за "свои деньги". Какие такие свои деньги могут быть у Государственного Завода? Это все деньги украинских налогоплательщиков. Все, и заработанные и не потраченные! Вот например "За все время военной российской агрессии против Украины предприятия Укроборонпрома передали в Вооруженные силы и другие силовые структуры 25 800 единиц оружия и военной техники.",- Это какого оружия и военной техники? Патронов? Так ровно половина боеприпасов была взорвана а это 3 раза больше чем было использовано Украинской Армией за 5 лет вялотекущей войны, это сотни миллионов (!) патронов, мин, снарядов, ракет а не 25 800 единиц, я утрирую конечно, были конечно снятие с хранения старые пушки. То есть боеспособность снижена на половину грубо говоря. Ведь воевать даже самым лучшим оружием, самые лучшие солдаты не смогут не имея снарядов, мин, гранат и патронов.
 показать весь комментарий
 
 
як може бути щось нове зі старими очильниками?
чергова халва під вібори
 показать весь комментарий
 
 
Куча разработок и образцов а реально практически ничего в массовое производство не идет.
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше б на передову їх, на орках кацапських проводити випробування!!!)))Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не будет их на передовой. На склады отправят и опечатают, как всегда. Выкатят разве что в случае полномасштабной войны. А ВСУ, как всегда, будет совковый хлам юзать до последнего.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
быстро петр алексеич сделал из боевого генерала гражданского министра
интересно что было бы если бы порекомендовали назначить женщину, как в некоторых европейских развитых странах
думаю Полторак согласился бы ради Украины У держоборонзамовленні на 2019 рік передбачено поставку мінімум 20 зразків, які не були на озброєнні ЗСУ, - Полторак - Цензор.НЕТ 4172
 показать весь комментарий
 
Троолі--не будьте генералісимусами ,геніями і маршалами, це не сфера балаболок.
 показать весь комментарий
 
 
ТАК ТЫ ТОЧНО НИХЯ НЕ ЗНАЕШЬ ПРИДУРОК !?)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потужно...аж целых 20 штук для армии воюющей страны....ворье шоколадное
 показать весь комментарий
 
Вот так поставки новых вооружений выглядят у небратьев, слабо Полтораку внести конкретику?
У держоборонзамовленні на 2019 рік передбачено поставку мінімум 20 зразків, які не були на озброєнні ЗСУ, - Полторак - Цензор.НЕТ 5643
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак
 
 
 
 
 
 вверх