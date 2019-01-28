 В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Агнешку Голиас, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Главной комендатуры Пограничной службы, в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу. Больше всего - на границе с Украиной (48,8 тыс.), с Беларусью (почти 26 тыс.) и на границе с Россией (1,3 тыс.). Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.)", - говорится в сообщении.
По словам Голиас, главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда, и отсутствие необходимых средств.
За прошлый год польские пограничники также провели 3,6 тыс. проверок законности трудоустройства. В результате выяснилось, что более 12 тыс. иностранцев работают с нарушением правил. Среди тех, кто чаще нарушал нормы, были граждане Украины (19,6 тыс. человек), Молдовы (400), Беларуси (370) и Грузии (246 человек).
Отмечается, что в 2018 году Пограничная служба Польши проверила в целом на границе 52,3 млн человек, 36 млн из них - это иностранцы. Более 21,6 млн проверок проведены на границе с Украиной.
Это как бы православный пионер с иконкой Николашки№2, крестясь и поправляя петушиный галстук, громко возмущался: че все эти пиндосы и гейропейсы нас ненавидят, взорвать ведь их за это можем.
Одно слово - вата. Четыре буквы, а столько омерзения вызывает у нормальных, когда речь о двуногом скоте. Типа Царева, Бойка, Рабиновича и прочей мерзости.
Но точно также и колхозники с Западной едут, по левым документом, бухие и на границе двух слов связать не могут.
Я скажу так, человек который в школе пробухал, в институте не учился, пошел работать кем попало лишь бы дальше продолжать ходить по генделыкам, и клеить телок пока молодой - что на Западной Украине, что на ВОсточной, что в Польше - быдло. И такому не светит достойная зарплата пусть он хоть в Швейцарию уедет.
Еще около 6 тысяч за год депортировали из Чехии, основание - работали, имея польскую трудовую визу.
Еще интересна статистика сколько депортировали поляки, думаю поболее будет.