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 Политика Украины
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Все про:граница (3174) Польша (4676) украинцы (2928)

 В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

За прошлый год польские пограничники отказали во въезде 46,7 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Польши Агнешку Голиас, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Главной комендатуры Пограничной службы, в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу. Больше всего - на границе с Украиной (48,8 тыс.), с Беларусью (почти 26 тыс.) и на границе с Россией (1,3 тыс.). Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

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По словам Голиас, главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда, и отсутствие необходимых средств.

За прошлый год польские пограничники также провели 3,6 тыс. проверок законности трудоустройства. В результате выяснилось, что более 12 тыс. иностранцев работают с нарушением правил. Среди тех, кто чаще нарушал нормы, были граждане Украины (19,6 тыс. человек), Молдовы (400), Беларуси (370) и Грузии (246 человек).

Отмечается, что в 2018 году Пограничная служба Польши проверила в целом на границе 52,3 млн человек, 36 млн из них - это иностранцы. Более 21,6 млн проверок проведены на границе с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3108567
 
 
 Топ комментарии
 
Знаю одного . Не пустили в Польшу , потому что он разговаривал матом , а думал , что поляки не понимают . Им быдло тоже ни к чему .
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"почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу", - А украинцы только 8 тысяч россиян в Украину не пустили. А теперь скажите где есть война? В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу - Цензор.НЕТ 7932
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Grazdanam iz rosiji pocty iz 25 tysiac zelajucix, 20,2 tysiac otkazali vjezd v Polsu У 2018 році польські прикордонники найчастіше відмовляли у в'їзді в країну громадянам України: майже 47 тис. українців не пустили в Польщу - Цензор.НЕТ 2722
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"почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу", - А украинцы только 8 тысяч россиян в Украину не пустили. А теперь скажите где есть война? В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу - Цензор.НЕТ 7932
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А можно в процентном соотношении к количеству желающих пересечь границу?
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Только хотел об этом спросить...Русские же, как говорится в старом советском анекдоте, привыкли за границу на танках ездить... А "сцарь" основательно "бздит" их туда на танках отпускать, "бо покрошат", если не сами поляки, то в союзе с соседями...
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Какому идиоту взбрело в голову выдавать абсолютный показатель? Нужно смотреть в процентном отношении от количества пытавшихся въехать из каждой страны.
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Знаю одного . Не пустили в Польшу , потому что он разговаривал матом , а думал , что поляки не понимают . Им быдло тоже ни к чему .
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Тоді всіх би не пускали, росьяни всі на маті розмовляють, у них живе багато народів і народностей,а мат це міжнаціональна мова-всі розуміють, і навіть поляки
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Закон есть закон. Положено иметь опр. сумму в евро, предъяви. Не знаю, что там поляки не так делают, моя родственница с мужем от Франции до Таиланда путешествует без всяких проблем. Причем вполне простыми туристами. А Польша просто уже не интересна
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так туристов пускают. А заробитчане едут на 80% с рабочими визами полученными на основании приглашений от липовых фирм-однодневок. Тех кого завернули, это малая часть.
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Grazdanam iz rosiji pocty iz 25 tysiac zelajucix, 20,2 tysiac otkazali vjezd v Polsu У 2018 році польські прикордонники найчастіше відмовляли у в'їзді в країну громадянам України: майже 47 тис. українців не пустили в Польщу - Цензор.НЕТ 2722
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якщо його депортували а він їде туди повторно звісно його вже пропустять до ЕС. Не треба зловживати понажнормово перебуванням.
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Это норма, Всегда когда ездил на весь автобус у 1-2их были проблемы с oswiadczeniem. Купили приглашение на работу а обяснить куда едут не могут.
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Знаю одно - вся криворожская вата свалила в Польшу. Нет, не в Рашку. Работают шахтерами, забрали семьи. И вряд ли вернуться. И это те, кто к Майдану отношения не имеют, а если и имеют то отнюдь не помощью, а криками "Путин прийди!" Плюс активно раньше верещали "Валите в свою гейропу сраки мыть панам!". А оно вона как, Михалыч. Пока мы тут сидим и пытаемся вытянуть страну из кризиса - ватоголовые по безвизу уже чухнули в Гейропу сами и оттуда верещат какая Украина плохая. Знаю лично таких, кумовья. Поначалу даже общаться с нами прекратили - и тут нате вам здрасте - объявились. Радостные такие - "А мы сдеся, в Польше!"
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И небось еще не понимают почему к ним отвращение)
Это как бы православный пионер с иконкой Николашки№2, крестясь и поправляя петушиный галстук, громко возмущался: че все эти пиндосы и гейропейсы нас ненавидят, взорвать ведь их за это можем.
Одно слово - вата. Четыре буквы, а столько омерзения вызывает у нормальных, когда речь о двуногом скоте. Типа Царева, Бойка, Рабиновича и прочей мерзости.
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То что вата валит это никто не спорит.
Но точно также и колхозники с Западной едут, по левым документом, бухие и на границе двух слов связать не могут.
Я скажу так, человек который в школе пробухал, в институте не учился, пошел работать кем попало лишь бы дальше продолжать ходить по генделыкам, и клеить телок пока молодой - что на Западной Украине, что на ВОсточной, что в Польше - быдло. И такому не светит достойная зарплата пусть он хоть в Швейцарию уедет.
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Итак, 47 тыс. не пустили в Польшу.
Еще около 6 тысяч за год депортировали из Чехии, основание - работали, имея польскую трудовую визу.
Еще интересна статистика сколько депортировали поляки, думаю поболее будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу
 
 
 
 
 
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