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 Политика Украины
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Все про:назначение (1380) Нацполиция (8795) Козловский Олег (1)

 Новым замглавы Нацполиции назначен Олег Козловский

Заместителем главы Национальной полиции назначен начальник Департамента оперативной поддержки Олег Козловский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил: "Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову. - Ред.) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского".

"Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра", - отметил Аваков.

Ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3108566
 
 
 Топ комментарии
 
еще одного сепара трудоустроили в Киеве....
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Всех сепаров уже трудоустроили?чи ще залишилось?
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Все зрозуміло. Коли начальник поліції козел, то його заступник козловський.
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еще одного сепара трудоустроили в Киеве....
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Всех сепаров уже трудоустроили?чи ще залишилось?
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це напевно він по програмі "тебе чекають" дома "призначений"
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Козловский работал в самый трудный период управления в разгар АТО. Я думаю что такие как он здесь Киевским рулям не нужны. Контрабаса при нем не было, денег не носил в Киев, вот и ушел в отставку не желая мараться.
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Не понятно у кого именно сейчас подгорело? В Управлении новый руль, Козловский ушел с должности без скандалов, не дискредитировал себя ничем за весь период службы. Многое сделал для будущего управления, практически с нуля наладил работу. При нём СБэшники вытащили много сепаров на эту территорию. Как говорится: он уважать себя заставил и.т.д.
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Все зрозуміло. Коли начальник поліції козел, то його заступник козловський.
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"Совковая" рожа,замашки те же-"пилить",крышевать да воровать. А что еще он будет делать? Времени все равно осталось лишь до осени.
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Это фееричный 3.14здец....сука которая сдала Луганск теперь будет готова сдать и Киев
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Козловский-Козловским, но давненько не слыхать среди меня горячё обожаемых - самого упитанного пупса МВД Тосика Геращенко и Зорина со Шкиряком. Не заболели ли?
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Харя "одухотворенная". Сразу видно - мент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым замглавы Нацполиции назначен Олег Козловский
 
 
 
 
 
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