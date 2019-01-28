 Новым замглавы Нацполиции назначен Олег Козловский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил: "Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову. - Ред.) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского".

"Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра", - отметил Аваков.

Ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.





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