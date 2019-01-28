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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Норвегия (368) Гройсман (4551)

 Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман. ВИДЕО

Украина и Норвегия подписала предварительных контрактов приблизительно на $1,5 млрд, из которых $1 млрд – инвестиции в возобновляемую энергетику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

...
"Сегодня подписали предварительных контрактов приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику", - сообщил премьер в эфире телеканала "Прямой" в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.

Также Гройсман отметил, что кроме энергетических вопросов сторонами обсуждались вопросы экономики, образования и ряда других отраслей сотрудничества Украины и Норвегии.

Как сообщалось, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108562
 
   
 Топ комментарии
 
Что такое предварительные контракты, кто знает?
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Договір про наміри. Просто у Гройсмана нема вищої освіти і він трактує це на свій "розсуд".
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Норвежская газовая компания "Statoil" поставляет газ в Украину не один год.....КацаПсины..не парьтесь... Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8038Быдло Мавзолейное
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Пиздец... Влетели мы ещё на один млрд. баксов((((
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Что такое предварительные контракты, кто знает?
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Договір про наміри. Просто у Гройсмана нема вищої освіти і він трактує це на свій "розсуд".
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Меморандум. Другими словами бла-бла.
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Это означает, что с Гройсманом и Порошенко намерены сотрудничать, а потом посмотрят - кто будет во власти после выборов президента.
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це краще, чим з лижним) інструктором часів овоча?! Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5507
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бред сивой кобылы! норвежцы не идиоты доверять свои "миллиарды" гройсмановским рукам! очередной предвыборный пук в ведро!
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Стану на захист Гройсмана - це інвестиції і ці гроші не зможуть зашелестіти в кишені нашого підписанта.
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конечно не зможуть)
потому как никто ничего конкретного не подписывал))
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Є така процедура - спочатку договір про наміри, потім технічні умови, потім сам проект - це звичайно усе добре, але зарано святкувати перемогу і преміювати учасників процесу, як у нас прийнято.
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договор о намерении не является обязательным условием заключения сделки
обычно заключается для того чтобы списать командировочные расходы
и в 99% случаев ничем не заканчивается
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Это в "колхозных" компаниях так делается.....попробуйте подобную фишку с приличной иностранной компанией и никто потом не будет с вами работать.... Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 316
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не подгорай немытый)
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помнится один украинский деятель уже подписывал "договор" с...тренером по лыжам! ЧЕМ гройсман лучше азарова - такое же трепло??!!!!! Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3799
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Тренер по лыжам приезжал с официальной правительственной делегацией от какой-то страны в Украину ?.... Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7400 или правительственная официальная делегация Украины в другой стране с ним подписывала контракт ?....
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думаю норвежцы "в курсе" ЧТО ТАКОЕ гройсман! и поэтому верить гройсману - не уважать скандинавов!
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Я колись був керівником 2 муніцепальних проектів і мабуть був фортовим бо попав у 1%. ЗІ Це не дуже вдалий приклад для роздмухування зради. Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6515
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мабуть)
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буду краток - вы лично, дали бы СВОИ деньги гройсману или под "обещания" гройсмана???!!!
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Договор подписывается между странами, а не лично Гройсманом и Норвегией....хватит уже писать тупые манипуляции....
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помнится один украинский деятель уже подписывал "договор" с...тренером по лыжам! ЧЕМ гройсман лучше азарова - такое же трепло??!!!
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А я б свої гроші ніколи не довірив ні одному із чиновників, тим більше Гройсману. Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 984
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А ви не громадянин України, в українському бюджеті не ваші гроші знаходяться?
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Контарак на предворительный контракт, возможного контракта, который нудно обсудить...
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Норвежская газовая компания "Statoil" поставляет газ в Украину не один год.....КацаПсины..не парьтесь... Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8038Быдло Мавзолейное
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Шановний, обожнюю вашi коменти. Це так влучно - КацаПстны, "быдло Мавзолейное". Клас!
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Молодець, Грося) Давай, інвестори Україні потрібні!!! Слава Україні!!! смерть расії!!
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Общий товарооборот Украина-Норвегия вырос с 32,6 % до 36,7 % Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9736Сайт ЕС иногда посещайте для инфы из первых рук....Бараны пля.. Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5068
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Взагалі я проти того, щоб гроші йшли через руки наших "діячів". Інвестори повинні керувати проектом на усіх стадіях і фінансувати напряму без прокладок і "підрядчиків". Тоді є ймовірність того, що у Гройсмана теща не зможе купити чергову квартиру у центрі Києва.
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предварительные контракты подписаны. деньги еще не получены, но премию на несколько миллионов Грося себе уже выписал
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Это Зейналова вчера рассказала на своей помойной передаче?
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Грося "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
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Не ссы в трусссы,мордва, все у нас будет хорошо,а вы идете нах строить кАмунизьм№2
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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