 Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня подписали предварительных контрактов приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику", - сообщил премьер в эфире телеканала "Прямой" в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.

Также Гройсман отметил, что кроме энергетических вопросов сторонами обсуждались вопросы экономики, образования и ряда других отраслей сотрудничества Украины и Норвегии.

Как сообщалось, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

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