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 Политика Украины, Экономика
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 Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман

Украина и Норвегия подписала предварительных контрактов приблизительно на $1,5 млрд, из которых $1 млрд – инвестиции в возобновляемую энергетику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня подписали предварительных контрактов приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику", - сообщил премьер в эфире телеканала "Прямой" в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.

Также Гройсман отметил, что кроме энергетических вопросов сторонами обсуждались вопросы экономики, образования и ряда других отраслей сотрудничества Украины и Норвегии.

Как сообщалось, Украина и Норвегия подписали совместное заявление в сфере ядерной безопасности, "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108562
 
   
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Пиздец... Влетели мы ещё на один млрд. баксов((((
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Что такое предварительные контракты, кто знает?
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Договір про наміри. Просто у Гройсмана нема вищої освіти і він трактує це на свій "розсуд".
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це краще, чим з лижним) інструктором часів овоча?! Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5507
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бред сивой кобылы! норвежцы не идиоты доверять свои "миллиарды" гройсмановским рукам! очередной предвыборный пук в ведро!
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Стану на захист Гройсмана - це інвестиції і ці гроші не зможуть зашелестіти в кишені нашого підписанта.
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конечно не зможуть)
потому как никто ничего конкретного не подписывал))
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Є така процедура - спочатку договір про наміри, потім технічні умови, потім сам проект - це звичайно усе добре, але зарано святкувати перемогу і преміювати учасників процесу, як у нас прийнято.
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Контарак на предворительный контракт, возможного контракта, который нудно обсудить...
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Норвежская газовая компания "Statoil" поставляет газ в Украину не один год.....КацаПсины..не парьтесь... Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8038Быдло Мавзолейное
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Молодець, Грося) Давай, інвестори Україні потрібні!!! Слава Україні!!! смерть расії!!
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Общий товарооборот Украина-Норвегия вырос с 32,6 % до 36,7 % Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9736Сайт ЕС иногда посещайте для инфы из первых рук....Бараны пля.. Україна та Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5068
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд, - Гройсман
 
 
 
 
 
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