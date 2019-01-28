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Все про:НАН Украины (93) Мининфраструктуры (605) Hyperloop (12)

 НАНУ подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, - Мининфраструктуры

Национальная академия наук (НАНУ) считает перспективным внедрение скоростной транспортной системы Hyperloop в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

"Ученые убеждены, что производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества позволят успешно развивать проект HypeUA. По оценкам ученых, гиперлуп может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", - сказано в нем.

Данное заявление сделала НАНУ в ходе презентации 25 января научно-технологического исследования по внедрению технологии гиперлуп в Украине "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине".

Читайте также: Омелян о продвижении проекта Hyperloop в Украине: "Мы соблюдаем график"

Также сообщается, что в ходе презентации был представлен ряд шагов, которые станут базисом для реализации проекта в жизнь, в частности аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведение международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок.

Отмечается, что следующим шагом является реализация проекта на базе Центра транспортных инноваций Transport Tech Hub.

Основная цель центра - объединить все технологии, которые каждый партнер проекта может привнести для получения наиболее эффективных решений в отрасли транспорта.

Напомним, в Днепре выбрали место для тестовой площадки Hyperloop.
В феврале 2018 года Мининфраструктуры инициировало создание Центра транспортных инноваций HypeUA, в рамках которого будет создана площадка в Днипре для тестирования скоростной транспортной системы Hyperloop.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестовый участок Hyperloop появится в 2019 году, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3108560
 
   
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Ага тогда дороги можно совсем не делать
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оно то да. только вот делание дорог с последующим их латанием стало изобретением perpetuum mobile третьего рода.
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"аналитика... в частности аналитика пассажиропотоков" - стоны УЗ об убыточности данного вида услуг не показывали?...
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Видимо Капитошка опять за свое взялся.
Капвей уже распилили, теперь Гиперлуп попилят
Все что осталось от Капвея в Гостомеле:
НАНУ подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4850
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ща зрадофилы завоют про дорогой газ, и офшоры. всего лишь 25 лет назад 90% населения видели компьютеры только по телевизору, а об интернете читали только фантастику, а теперь вот, можно на весь мир пожаловаться, как над тобой издеваются соевые, шоколадные, конфетные, мармеладные, закуривая сигарету по 30гр за пачуху, и запивая пивком по 25. не жизнЯ у нас тут, а кошмар!
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Будет но только ГиперЗалупа,между районными центрами дорог нету
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даже если вдруг построят кусочек (вдруг!), то только самоубийца туда полезет. В ближайшие 10 лет обкатывайте бориспольский "экспресс"
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а, может петро с гросей пожелают обкатать с пьяных глаз?)))
Тогда у нас появится хоть какая-то, но надежда НАНУ підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 844
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Наконец то.Ямковый ремонт будет нерентабельным
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НАНУ підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5859
хлопцi на зупинцi очiкують найближчий гiперлуп до Вiнницi
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Да кто бы уже этого мажора убил, наконец...
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Пятое поколение,вы хоть второе зделайте
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Кто нибудь верит в этот проект в Украине сейчас? НАНУ підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2849 Или это гениальный безразмерный распил денег налогоплательщиков?
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так хто б сумнівався що це перспективно?!
питання в іншому - як втілять в життя
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"Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине",- В Украине еще гужевой транспорт по селам очень распространен? Какой Гиперлуп пятого поколения???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАНУ подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, - Мининфраструктуры
 
 
 
 
 
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