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 Политика Украины
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 С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев

Национальная полиция Украины по состоянию на утро понедельника зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств, заявляет глава правоохранительного ведомства Сергей Князев.

"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании мы зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - сказал С.Князев в понедельник в ходе итоговой годовой коллегии МВД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

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"По состоянию на сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств. Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава Нацполиции, обращаясь к присутствующим на коллегии подчинённым.

Вместе с тем, на выборы Президента должны прибыть свыше 850 иностранных наблюдателей, пишет Укринформ.

"Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей", - сказал Князев.

В частности, большое количество наблюдателей ожидается из Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108557
 
 
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від бпп хоч нікого не злапали?
Фух... ну, Слава Богу! С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев - Цензор.НЕТ 8357
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Петя на тебя обидится и не будет выдвигаться - миллиардером он останется ,в историю из за Томоса вошел - а вот как ты жить та дальше будешь - вот в чем вопрос))))
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ну вот опять - цаповские хотелки туточки распространаешь и не надоело тебе ? ))))))
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разные неудачники пытаються клоунадить - но нет - все равно победит Петя - это даже индейцу понятно ))))
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спробуй свічку поставити, може якраз... попустить С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев - Цензор.НЕТ 7341
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где третий майдан? ,где выборы? и вообще где хаос? шо тут ты мне лично постоянно пророчил? я же тебе писал шо все будет ОК и теперь пишу шо Петя победит - может поспорим?
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Ну канєшна, проти Ляшка він слабовато виглядає. А хто там ще на щось здатен?
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- Говорят, во время визита в Израиль Порошенко положил в Стену плача записку с просьбой послать ему во втором туре выборов Ляшко.
- А он не догадался попросить у бога послать ему хотя бы 2-й тур?
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Только в конкурсе на нары в Качановке,рядом с жюлькой!
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Цей "посажоний" клоун навіть звітує по клоунськи, окрім регістрації заяв і кількох відкритих впроваджень ніц нема. Чому тут дивуватись коли його шеф займається чим завгодно окрім безпосередніх обовязків. Очевидно, що МВД готується не до президентських виборів, а до Порошенківських перевиборів. І переконатись у цьому зможуть абсолютно всі, уже найближчим часом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев
 
 
 
 
 
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