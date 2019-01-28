 С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев

"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании мы зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - сказал С.Князев в понедельник в ходе итоговой годовой коллегии МВД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

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"По состоянию на сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств. Прошу обеспечить качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления материалов в суд и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава Нацполиции, обращаясь к присутствующим на коллегии подчинённым.

Вместе с тем, на выборы Президента должны прибыть свыше 850 иностранных наблюдателей, пишет Укринформ.

"Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей", - сказал Князев.

В частности, большое количество наблюдателей ожидается из Канады.

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