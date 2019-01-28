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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи премьер-министров Украины и Норвегии Владимир Гройсман и Эрни Солберг. Встреча состоялась в рамках официального визита главы правительства Украины в Норвегию.

"Мы высоко ценим твердую и последовательную позицию Норвегии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И отмечаем, что намерения Кремля повлиять на президентские и парламентские выборы в Украине и Европейском Союзе требуют мобилизации усилий всех членов евроатлантического сообщества", - сказал Гройсман.

Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины 01

Он отметил, что сегодня не только украинский Донбасс, но и Азовское море стали фронтом российской агрессии против Украины. "Вопрос возвращения захваченных 24 украинских моряков, возвращение наших судов, вопросы экономических потерь Украины из-за действий России в регионе заслуживают пристальное внимание всех международных партнеров, - сказал Гройсман. - Не стоит исключать, что Москва в будущем захочет использовать аналогичное прикрытие необходимости "обеспечения надлежащей безопасности объектов критической инфраструктуры" для оправдания своих агрессивных действий в других регионах. Например, в Балтийском море - регионе строительства весьма опасного с политической точки зрения газопровода "Северный поток-2".

Доказательством этому, уверен Гройсман, служит активная милитаризация оккупированного Крыма, где только присутствие военнослужащих выросло более чем вдвое. И уже сейчас это подрывает весь силовой баланс в регионе и создает прямую военную угрозу на Южном фланге НАТО. И это не говоря уже о систематических нарушениях прав человека, беззаконии и бесправии для всех тех, кто отказывается сотрудничать с Россией.

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"Именно поэтому мы призываем наших партнеров продолжать политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Владимир Гройсман.

Со своей стороны Солберг заверила, что Правительство Норвегии было и остается твердым в вопросе защиты суверенитета Украины и поддержке украинских реформ. Диалог наших стран, отметила премьер-министр, позволил разработать и провести несколько взаимовыгодных проектов. Среди них - намерения норвежских компаний Scatec Solar и NBT принять участие в развитии сектора возобновляемой энергетики Украины. Сейчас объем норвежских инвестиций в экономику Украины весьма невелик - около 8 млн долларов. А выполнение совместных энергетических планов увеличит этот показатель в десятки раз.

В этом контексте Гройсман и пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционе по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами. Первые торги состоятся ориентировочно в марте текущего года.

Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины 02
Фото: сайт Кабмина

Сферами взаимного интереса, как отметили собеседники, также программное обеспечение и IT, защита окружающей среды, агропроизводство, кораблестроение, образование.

"Правительство Украины сосредоточился на последующих реформах для обеспечения экономического роста. Приоритетными направлениями для нас являются: продолжение роста экономики, начало большой приватизации, децентрализация, борьба с коррупцией, улучшение инвестиционного климата, продолжение реформ в сфере энергетики, здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения", - добавил Гройсман.

В Кабмине напомнили, что товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов США в год. А общий объем финансовой помощи от правительства Норвегии за последние 4 года составил более 140 млн долларов США. Приоритетными направлениями поддержки является реформа судебной системы и государственного управления, содействие развитию торговли и евроинтеграции, вопросы энергоэффективности и ядерной безопасности, гуманитарная помощь. Норвегия входит в ТОП-30 экономик мира и в ТОП-30 стран - торговых партнеров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108555
 
   
 Топ комментарии
 
Нищеброды! Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 1974 Принимать великого реФФорматора в комнате меньше, чем кладовка в квальтире его жалостливой тещи! Ганьба! Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 7394
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а что позитивного сделала нынешняя власть? )) только не надо про томос ))))
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Список норвежских инвесторов:
Хансен Слепотрастовый.
Юхансен Будкостроительный
Ольсен Панамский.
Дмитрий Фирташ.
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это уже саботаж добычи газа много лет происходит, а если ты не можешь добывать то продавать месторождение конечно тупое дела, но оху...ное в карман.
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Во-первых, не продажа месторождения, а спецразрешения.
Во-вторых, это уже начало деловых отношений.
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кацапичику пох, ему насрасть на ветке, и дело в шляпе! какая разница кто добывает газ или нефть? это не грибы, которые кто раньше встал, тому и на закуску! фирма с передовыми технологиями добудет на 75% из месторождения, а 98, и на этом больше заработает, больше заплатит налогов Украине и даст украинцам больше нефти и газа.
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это все до лампочки , все начинания здоровые, так как юлька подымит хай и начнет обливать дерьмом все что позитивное делает нынешняя власть.
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а что позитивного сделала нынешняя власть? )) только не надо про томос ))))
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хочет навести порядок или по крайней мере начать процесс в газодобывающей отрасли с надежным партнером Норвегией.
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хочет - это не сделала, это намерение сделать когда-то там, лет через 20, если люди 5 раз переизберут эту власть )
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а по поводу ТОМОСА , даже то что не называет его тЕрмосом , уже хорошо.
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на словах позитив, по делу фуфло подсунули. есть позитивчик бесвиз, если не эта возможность батрачить в Польше, то пи...да не вероятная
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а шо после авакова и порошенко еще что нибудь осталось?)
Государственная служба геологии и недр выдала разрешения на пользование газовыми месторождениями в Полтавской области фирмам-прокладкам - ООО "ВИЛЕНД Ресурс 2000", ООО "Недра Сервис Инвест", ООО "Надра Ойл Групп" и ООО "Трендс Систем".соответствующий приказ №444 26 ноября 2018 годла подписал и. о. руководителя Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк. Отмечается, что все спецразрешения выдаются без проведения аукционов на продажу права добычи полезных ископаемых. Они рассчитаны на 20 лет.

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Нищеброды! Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 1974 Принимать великого реФФорматора в комнате меньше, чем кладовка в квальтире его жалостливой тещи! Ганьба! Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 7394
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А то, что премьер-министра Норвегии саму это помещение устраивает тебе в голову не пришло, дипломированный социолог?
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Завистливый тумблер, ты находишь здесь какое-то противоречие? Гройсман запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами України - Цензор.НЕТ 8852 И прекращай вздыхать от моего диплома. Жизнь она как спина у вашего колорадского жука - полоса черная, значит будет и белая. Может и тебе когда какой диплом дадут. Или хотя бы почетную грамоту минстеця Гройсман запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціоні з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами України - Цензор.НЕТ 4559
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Срумбель дипломированный, кто-то будет завидовать той глупости, которую ты пишешь?
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И зачем им этот геморрой? С таким же успехом их можно приглашать для расширения объема вылова рыбы в Азовском и Черном морях...
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- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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Список норвежских инвесторов:
Хансен Слепотрастовый.
Юхансен Будкостроительный
Ольсен Панамский.
Дмитрий Фирташ.
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Сидит сейчас Янык, думу думает: - У них шестой год война, треть страны утки в Италии выносит, треть туалеты в Чехии моет. Генпрокурор и офицеры МВД - судимые. Крым утерян, в Закарпатье уже и вывески на венгерском. Тарифы в 10 раз, курс втрое. А Госизменник - я.
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вот же гнида этот Овощ - как смылся в паРашу, так там становится всё хуже и хуже...)))
держите его у себя - не останавливайтесь...!)
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Пропали норвежцы, ей Богу. Они же первые в мире по уровню счастья и отвыкли брехунов улавливать, бедняжки.
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Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 153
не каждая женщине удастся устоять перед напором молодого красивого еврея Гройсман пригласил норвежских инвесторов поучаствовать в аукционе по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами Украины - Цензор.НЕТ 5429
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Озвучивать можно все, что угодно. А готов ли кто-то подвинуться в этой сфере? Принять достойного конкурента с совершенно новым технологически-инновационным процессом добычи? Ответ очевиден.
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як все добре "на папері"...а потім виявиться що інвестору потрібна
довідка про відсутність судимості, а її можна отримати маючи ІПН,а потім потрібно рішення "компетентних державних органів", а потім потрібно довідка що не стоїть на обліку у псих/нарко диспансерах, а потім виявиться що підпису одного не вистарчає, а потім виявиться, що "Фукси", а потім прийде СБУ/прокуратура/дснс/, а потім виявиться що треба дозвіл на дозвіл й довідка на довідку.....
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Чего-то мне страшно стало за нашего винничанина. Удавит его норвежка, уж больно глазенки у нее игривые. Как бы чаво не случилось. А если, серьезно, за 2 меаяца до выборов парад визитов кокой-то. А женщина 3-го тысячелетия уже объявила, что Рада проголосует за изменения в Конституцию. А члены Рады знают об этом? Канешна, упакованы по полной....
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Та запросіть краще в якості ПОВНОГО ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ. Преценденти були десь у 9 - 10 століттях...
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Ну це гарно, ну а що там з нашими Американськими братами, партнерами, вони теж бажають сланцевий газ видобудовувати?
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