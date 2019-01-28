 Мы не должны допустить политической коррупции: избирательная кампания должна финансироваться только со средств избирательных фондов, - Аваков

На итоговой годовой коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве министр отметил, что в Центризбирком поступило 38 заявлений от кандидатов в президенты на очередных выборах 31 марта 2019 года. В настоящее время открыты только несколько счетов избирательных фондов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Только со средств избирательных фондов должна финансироваться избирательная кампания... Мы не должны допустить политической коррупции", - подчеркнул А.Аваков.

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"Только из этих средств "белых", понятных, может финансироваться избирательная кампания. Не за счкт коррупционных средств, не за счет непонятных подарков или пожертвований, а только за счет средств, которые идут исключительно из избирательных фондов кандидатов. Это принципиально", - сказал министр.

Он добавил, что на прошлых выборах правоохранители не так детально обращали на это внимание, но сейчас "должны подняться на другой уровень".

"Мы не должны допускать политическую коррупцию, которая выходит в мир посредством финансирования избирательного процесса из непонятных фондов", - подытожил А.Аваков

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