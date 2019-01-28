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 Политика Украины
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 На выборы президента планируют зарегистрироваться около 150 наблюдателей из США

Около пятидесяти граждан США уже зарегистрировались для наблюдения за выборами в Украине, а общее количество ожидается на уровне 100-150 наблюдателей, среди которых как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем, что на первый тур выборов прибудет 100-150 наблюдателей. До Нового года зарегистрировались уже около 50", - сообщил он.

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Добрянский добавил, что Украинский конгрессовый комитет Америки - единственная организация в США, официально зарегистрированная Центральной избирательной комиссией Украины.

"Большинство поедут в Украину, но некоторые останутся также наблюдать за избирательным процессом на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке", - отметил представитель УККА.

По его словам, участие планируют принять также официальные лица США, члены Конгресса и ряд штатов. Из-за "шатдауна" они не могли планировать путешествия за границу, однако, теперь, когда правительство снова работает, планирование возобновляется.

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"Только вчера открылось правительство, и теперь они хотя бы могут планировать, кто и когда поедет. Я уже знаю, что моя конгрессвумен хочет быть наблюдателем в Нью-Йорке. Консульство, где будет проходить голосование, расположено именно в ее округе", - пояснил он.

Что касается официальных лиц, которые поедут в Украину, Добрянский пояснил, что "теперь будем вести разговор, поскольку Госдепартамент вновь открылся".

Источник: https://censor.net.ua/n3108550
 
 
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Бунша: Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
Милославский: Во всяком случае, не мы.(с)
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На выборы президента планируют зарегистрироваться около 150 наблюдателей из США, - директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета - Цензор.НЕТ 6837

35 млн 602 тысячи 855 человек включены в предварительный список избирателей на предстоящих президентских выборах

Напомним, на внеочередных выборах 2014 года в списке избирателей было
34 млн 214 тыс. 652 человека.


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Прям задыхаемся от счастья за последние 5 лет правления БПП, К нам едут и едут из других стран, а из Украины никто не уезжает, вот и голосующих 35 млн. А в реалии 20
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уже наверное и бюллютни заполнили)
хрен его по хорошему сковырнёшь
раз уже фальсификации начались, за 2 месяца до выборов
еще и военное положение устроит чтобы очередного майдана не было
учитывая горький опыт своего коллеги папередника рыговского
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выборы президента планируют зарегистрироваться около 150 наблюдателей из США
 
 
 
 
 
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