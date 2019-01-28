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Все про:пожар (3441) смерть (5681) ГСЧС (1914)

 За прошедшую неделю огонь унес жизни 58 жителей Украины, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 21.01 по 27.01) на пожарах погибли 58 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 345 чрезвычайных событий. В результате принятых ГСЧС мер спасен 91 человек.

"Ликвидировано 947 пожаров, спасено на пожарах 56 человек и не допущено уничтожение огнем 506 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 58 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 560 тыс. грн.", сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 53 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 245 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 2 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3108546
 
 
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людские потери больше, чем на фронте. Охеренная служба ГСЧС, только констатируют смерти
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Люди массово переходят на дровяное отопление, а как правильно пользоваться печками уже забыли.
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Ці правила передавались з поколінні в покоління, а його величність ГАЗ обірвав цю тонку ниточку.
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Просто ве всі вивчили "Правила пожежної безпеки в Україні", на жаль. За минулий тиждень вогонь забрав життя 58 мешканців України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1856
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Здається в нас йде війна з вогнем і не всі до неї готові та не навчені.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю огонь унес жизни 58 жителей Украины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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