 За прошедшую неделю огонь унес жизни 58 жителей Украины, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 345 чрезвычайных событий. В результате принятых ГСЧС мер спасен 91 человек.

"Ликвидировано 947 пожаров, спасено на пожарах 56 человек и не допущено уничтожение огнем 506 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 58 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 560 тыс. грн.", сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 53 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 245 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 2 человека.