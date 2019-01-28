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 Политика Украины
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 Норвегия может сыграть действенную роль в укреплении евроатлантического единства по противодействию агрессии РФ, - Гройсман на встрече с Серейде

Королевство Норвегия, которое является активным членом НАТО, может сыграть действенную роль в укреплении европейской и евроатлантической единства в противодействии агрессивным действиям Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде. 

За последние полгода это вторая встреча Гройсмана с руководителем норвежского МИД. В сентябре прошлого года она была с визитом в Украине, посетила Донбасс, чтобы воочию оценить ситуацию в регионе. Тогда же министр высоко оценила уровень и темп украинских реформ, некоторые из которых, в частности реформа образования, весьма заинтересовали норвежскую сторону.

"И сейчас мы довольны динамикой и результативностью политического диалога и рассчитываем на максимально действенную роль Норвегии в дальнейшем укреплении европейского и евроатлантического единства по противодействию агрессивным действиям России", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что агрессия России давно приобрела признаки гибридности. И речь идет не только о ежедневных позициях украинских военнослужащих на востоке страны. Ситуация в Азовском море остается напряженной.

"Это военная, политическая и экономическая дестабилизирующая кампания против Украины - чтобы предотвратить нашу интеграции в ЕС и НАТО, - пояснил Гройсман. - Мы начали процесс закрепления курса на европейскую и евроатлантической интеграции на конституционном уровне".

Стороны согласились, что одним из инструментов противодействия агрессии является санкционная политика, которая должна только усиливаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3108543
 
 
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ОНИ ЗНАЮТ КЕМ ТЫ БЫЛ ОТКУДА У ТЕБЯ ДЕНЬГИ И ДИПЛОМ
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Тут ведь вот какое дело,- может сыграть, а может и не сыграть. Никто, кроме нас самих, нашу территорию не освободит.
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Ей, диванный воин, хватай ружжо и бегом в зону ООС!
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" Українські компанії тестуватимуть експорт газу до Європи

Декілька українських компаній почали підготовку тестової прокачки природного газу на експорт до Центральної Європи. Потенційні країни-імпортери, які називає ICIS - Угорщина та Словаччина, з перспективою поставок також і в Румунію."

????
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это наш газок - которогоо местным низзя - только через вротердам
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получаеться барижная власть дешовый Украинский газ будет в Европу продавать а дорогой европейский по "обгрунтованій" цене населению , где то мы уже это видели
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экономика и социалка в глубокой сраке
но у премьер министра Украины есть дела поважнее
Трусельман евроатлантическое единство укрепляет)
в то время как гарант томаса по районам возит))
интересно в каком месте норвежцев заинтересовала украинское образование?)
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Вже зовсім мозги на вуха з'їхали! Спочатку потрібно свої проблеми вирішувати,а потім російські.Винні всі, за винятком їх самих-бездарів.......
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Ви не уявляєте як на вас дивляться норвезькі політичні діячі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНорвегия может сыграть действенную роль в укреплении евроатлантического единства по противодействию агрессии РФ, - Гройсман на встрече с Серейде
 
 
 
 
 
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