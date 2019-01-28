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 За рубежом
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Все про:опрос (1616) Россия (71834) Япония (951) Курилы (64)

 77% россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ", - опрос

Три четверти россиян придерживаются мнения, что японской стороне не стоит передавать южные острова Курильской гряды, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.

Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России". Среди аргументов также доводы о том, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологи.

В свою очередь, сторонники передачи островов Японии считают, то такой шаг был бы важен для выстраивания выгодных двусторонних взаимоотношений и подписания Мирного договора, сообщили в ВЦИОМ.

"Усиливается мнение, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных островов Курильской гряды необходимо продолжать переговоры столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в результате к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009г. до 51% в 2018г.). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%)", - отмечают социологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония рассматривает возможность заключения мирного договора с РФ, если ей передадут острова Шикотан и Хабомаи

"Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", - сказал В.Федоров.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 26 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые находятся под оккупацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда Курилы отойдут Японии, россияне смогут остаться там жить, - премьер Абэ

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Источник: https://censor.net.ua/n3108542
 
 
 Топ комментарии
 
А чому вони мовчали коли хуйло перекроювало кордон з Україною?
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Мнение россиян пуйлу до лампочки
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немцам тоже стоит поднять вопрос о Кёнигсберге, а не лобызаться с руснёй.
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Совет форумчанПравила форума
 
й не тільки йому...на їх "думку" (яка в бидлорабів може бути думка) пох всім
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пуйло делает так как думает и говорит большинство
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большинство там вообще не способно о чем-то думать
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А таки придется "пересмотреть границы".... Китай уже пересматривает.
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да и не только Китаю надо заняться переделом кацапии. У них земель много, но не их.
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причем тут Китай?
принцып нерушимости границ, сложившийся после ВМВ, был разрушен самой Россией путем аннексии АР Крым у Украины еще в далеком 2014 году, так что поздно пить боржоми, когда почки отказали.
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Кстати вопрос японских островов к этому принципу нерушимости границ никакого отношения не имеет.
Потому что Япония не признала этой границы.
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еще больше нету ни одного Международного документа что Курильские острова и Южный Сахалин принадлежат россии (Совку)
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А чому вони мовчали коли хуйло перекроювало кордон з Україною?
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патамушо путен мозга.
патамушо щетают, шо красть чужое нормально, а отдать награбленное - зазорно, проявление слабости.
но ясли путен отдаст (продаст) какие волости китайцам узкоглазым - да и хрен сними, так надо, так сцарь решил.
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Чому мовчали? Вони радiли i пишались своїм лідером.
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Япония живёт без транзита российского газа и всё нормально.Значит Украина тем более проживёт.
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немцам тоже стоит поднять вопрос о Кёнигсберге, а не лобызаться с руснёй.
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Спрашивал как то у немцев что они думают о Кёнигсберге. Оказывается они мало вообще понимают о чем речь и тем более им не нужен никакой Кёнигсберг. Западные немцы вообще в большинстве своем жалеют что к ним даже Восточная Германия присоединилась. Да и вообще как мне объяснили мои немецкие друзья для них Европа и Мир заканчивается на восточной границе Германии. Да, есть Турция, Египет, Ближний Восток но к Восточной Европе они относятся без особого интереса и даже с презрением.
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Вчера была передача на эту тему.
По итогам второй мировой войны эти острова принадлежат раше только по мнению раши.
Потому что Япония не подписывала этот документ.
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не думаю что подпишут и теперь,подписать -значит отдать остальное,и играть по правилам русни,однако поблажки со стороны Японии все же будут
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в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологиИсточник: https://censor.net.ua/n3108542-нет что вы на етих островах не будет баз скажет Абе,они будут на Окинаве))
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Ну правильно.
После того как они пересмотрели границы и решили что Крым их он стал полноценной военной базой.
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які ж вони мерзенні ці кацапи - насєкомиє так і хочеться їх діхлофосом освятити...
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Тогда и "Западную Украину" придется вернуть.
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Да, им тоже придется очень много вернуть.
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Тогда и Польше придется много вернуть.
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а Штаты(чей флажок у Вас) готовы Техас и Калифорнию отдать Мексике ?
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Возвращают мокша, лаптеногая, чужое, а не свое. Львов основал киевский князь, вот Львов и вернулся домой, чем ты теперь недоволен?)) А вот Москалия ваша вернет всё украденное у других народов, никуда не денется, и останется с тем, с чего начала свое позорное существование - с московской областью т.е.
Да чего уж там, уже 100 лет как возвращаете)) Сначала Польшу вернули, потом Страны Балтии, Украину, теперь Сибирь)) Глядишь, ещё через лет 100 и имя прилагательное останется в своих исконных границах московского улуса))
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У каждого своя выдуманная история. Поляки считают Львов польским. А факт в том что эти земли были захвачены большевиками в результате преступного пакта Молотова-Риббентропа.
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С каких это пор мы стали обращать внимание на опросы зэков в тюрьмах?
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они против.... а что решает это стадо баранов стойлового содержания? им бы поклоны бить да к лапу плешивому уроду облобызать.... читал во что превратили посещение Пескаревского кладбища .. ну и коменты адекватов...


ustas_028.01.2019 в 09:57

4

Стыдно за людей, они пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в блокадном Ленинграде и тут забыв или наплевав на моральные ценности давя "скрепы" кинулись фотографироваться ..... Низость и маразм да и только. Хотелось бы напомнить жителя "этого" города, ранее они читались культурной столицей, со своими неписаными нормами, правилами, законами, культурой поведения - где всё это? Да и царь нашёл место для само пиара и поднятия рейтинга после НГ обращения. Стыд, да позор

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Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России".Источник: https://censor.net.ua/n3108542

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каци, а ви у нароту "Новояпонської сахалінської республіки" запитали? А може вони хочуть демократичний реферундум провести про самовизначення та приєднання до Японії? 77% россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ", - опрос - Цензор.НЕТ 3911
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Из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ" необходимо было думать раньше, до нападения РФ на Украину, Грузию, Молдавию. Теперь этот процесс пошел и его уже невозможно остановить. Так, что россияне готовьтесь до необратимого процесса пересмотра границ
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"Северный поток-2"-это плата Германии за возврат россией в будущем Кёнигсберга , , как и возврат Восточной Германии, как и Курилы за возможность продавать сырье в Японию. Которое ограничивается отсутствием договора об окончании войны..
как и возврат Крыма в Украину, зависит на 70% от того кто сменит ваднатурового поБЕДОНОСЦА, сливающего страну под громкими лозунгами. на весенних выборах. от его политического умения и настойчивости.
мордор сейчас как гнилое дерево, при первом сильном ветре развалится как в свое время, распались все империи.в том числе и СССР.
главное быть готовым к тому и не попасть под его ствол и ветки.
от пыли все равно не удастся уберечься.
(судя по его, мордора, как внешнему, так и внутреннему состоянию)
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"Ми, міністри закордонних справ Російської Федерації та Федеративної Республіки Німеччина, вітаємо рішення уряду ФРН, яке ґрунтується на визнанні відповідальності за вчинені в ті роки від імені Німеччини злочини, про добровільний гуманітарний жест щодо нинішніх блокадників у вигляді асигнувань у розмірі €12 млн на реконструкцію госпіталю для ветеранів війни, а також створення російсько-німецького Центру зустрічей у Санкт-Петербурзі для російської та німецької громадськості та блокадників", - заявили міністри.
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зараз найбільший запах грязних кальсонів несе з Банкової.
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как и возврат Крыма в Украину, зависит на 70% от того кто сменит ваднатурового поБЕДОНОСЦА,

Это бред Корчинского,состоящего на содержании у Кремля"
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Корчинского,состоящего на содержании у Кремля"

возможно как и процентов 70 наших политиков , включая и нынешний состав Банковой.
но Крым сам по себе не вернется, даже если на него как сегодня поставлять, эектроэнергию, аккумуляторы и стройматериалы, для строительства моста сырье для "Крымского титана" и многие прочие ништяки.
и когда власть устраивает минский договорняк, , положив некоторые части тела на Будапешский меморандум,
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нет поставок электричества в Крым
все остальное трудно проверить - но электрики точно нет
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Клептомани не хочуть віддавати власникам поцуплене майно. Нічого дивного. А доведеться
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У россиян шизофрения. Впрочем это не новость. Раздачей Земель Китаю и аннексией Крыма границы России уже не легитимны! Курилы уже ничего не поменяют это уже тренд...
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Причем уверен, что каждый из респондентов, отвечая на этот вопрос, подсознательно ловил себя на мысли, что пересмотр границ уже начался и был инициирован он именно РФ.
Там проблема только одна, когда РФ развалится, будет утрачена правоприемственность наказания за совершенные преступления, так как известно, что за преступные деяния в отношении других стран или народов совершенные по указанию диктаторов, все равно отвечает народ позволивший эти преступления совершать. Ну как пример Германия и послевоенные репарации. Вот это конечно проблемка, ибо нет страны - нет ответчика. 😁😁😁
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Плешивый Хмырь РАБссии приехал в Питер на празднование блокады чЛенинграда...прямо так и сказал на Пескаревском кладбище...с Праздником.... 77% росіян виступають проти передачі Південних Курил Японії через побоювання "незворотного процесу перегляду кордонів", - опитування - Цензор.НЕТ 9124 77% росіян виступають проти передачі Південних Курил Японії через побоювання "незворотного процесу перегляду кордонів", - опитування - Цензор.НЕТ 9124
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Это опрос типо что думают немцы в 1943 году? Стоит отдавать Мемель или не стоит? Да кто русских оккупантов спрашивать будет?!
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Венесуэла уже ждёт РАБссию....инфляция достигла нового рекордного уровня 24 миллиона боливаров за доллар... 77% росіян виступають проти передачі Південних Курил Японії через побоювання "незворотного процесу перегляду кордонів", - опитування - Цензор.НЕТ 2960 Мадуро чемпион Мира77% росіян виступають проти передачі Південних Курил Японії через побоювання "незворотного процесу перегляду кордонів", - опитування - Цензор.НЕТ 2960
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ты имел в виду узкоглазы рузге? Русский значит глаз узкий
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Если смотреть на эту новость критически то по факту потерпевшая поражение во второй мировой войне Япония не имеет на сегодняшний день своих более-менее крупных вооруженных сил, более того она до сих пор находится под протекторатом США которые со времени войны держат там свои военные базы, шансы забрать у РФ Курильские острова нулевые, могут попробовать только купить, но о вопросе их продажи инфы не проходило еще.
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Япония и не собиралась ничего отбирать.
Это путин сам лезет к Японии с переговорами.
Мы же не знаем какие у него условия стоят.
Может начинать надо возвращать чужое с японских островов?
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)))))))))))))))))) Сейчас пойдут тебе большие дяди территории свои всем раздавать)))) и даже жители самых сильных Соедененых Штатов дружно прослезившись уплывут за океан будучи потомками белых переселенцев и вернув все земли коренным жителям индейцам))) хорошее чувство юмора у вас)))
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Да, Вы правы, Путлеру нужны любые переговоры ради переговоров чтобы показать свою значимость и значимость россии и заодно усыплять внимание мирового сообщества оттягивая время. Это тактика мелкого гопника из Питерской подворотни.
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Любят кацапы толдычить про "решенный/закрытый вопрос". Только кто и когда этот вопрос решил никто ответить не в состоягнии.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров: "Не буду скрывать - у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать."Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации"...
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Аналогично инновационным циклам, которые описал Кондратьев, и циклам развития предпринимательской структуры, который описал Мур, существуют экономико-политические циклы.

Первая стадия цикла - бурное развитие, превращение государства в лидера чего-либо. В случае паРаши - ну нельзя же отрицать, что она имеет существенный ядерный военный потенциал.
Вторая стадия - превращение в империю. Благодаря военному потенциалу захватываются чужие территории.
Третья стадия - использование ресурсов захваченных территорий. Зачем на Курилах, в Крыму и в Лугандоне что-то строить, оттуда надо все лучшее выкачивать, забирать и тянуть в метрополию.
Четвертая стадия - превращение захваченных земель и народов в "чемодан без ручки" - от захваченного больше вреда, чем пользы для метрополии.
Пятая стадия - жадность и нежелание избавиться от "чемодана" ведет к деградации империи.
Шестая - империя либо разваливается, любо "чемоданы" отваливаются и она превращается в компактное сбалансированное государство.
При нынешнем правлении и менталитете народа паРаша слишком тупа и жадна, чтобы стать сбалансированным государством.
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Мудрые правительства и народы это знают, поэтому развиваются и обходят экономические ловушки (США, страны Европы, которые избавились от колоний и т.д.). Неразумные правители, догматичные системы управления, жадность и корысть привела большинство мировых империй к жесточайшему краху. Пока что паРаша твердо следует этим курсом.
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Сами же Крымом разрушили этот принцип, а теперь боятся они, странные создания.
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Мне лично политика России вообще не понятна??? Самая большая страна в мире с огромными природными ресурсами, нужен был ей тот проблемный Крым??? В России при ее огромной территории сокращается численность населения, вымирает, я бы лучше продал японцам те Курилы чтобы избежать повышения пенсионного возраста, иначе все может со временем прийти к тому что на этих огромных территориях не кому будет жить и все эти балистические ракеты, Искандеры, Арматы и прочее многочисленное вооружение будут охранять кладбищенский покой россиян.
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Як красти - то дуже добре, а як повертати крадене - то ніззя-я-я!!!
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77% россиян болеют чем-то противным . Их надо изолировать и ждать , когда они сожрут друг друга .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом77% россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ", - опрос
 
 
 
 
 
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