 77% россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ", - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.
Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России". Среди аргументов также доводы о том, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологи.
В свою очередь, сторонники передачи островов Японии считают, то такой шаг был бы важен для выстраивания выгодных двусторонних взаимоотношений и подписания Мирного договора, сообщили в ВЦИОМ.
"Усиливается мнение, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных островов Курильской гряды необходимо продолжать переговоры столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в результате к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009г. до 51% в 2018г.). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%)", - отмечают социологи.
"Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", - сказал В.Федоров.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 26 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые находятся под оккупацией.
В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.
принцып нерушимости границ, сложившийся после ВМВ, был разрушен самой Россией путем аннексии АР Крым у Украины еще в далеком 2014 году, так что поздно пить боржоми, когда почки отказали.
Потому что Япония не признала этой границы.
патамушо щетают, шо красть чужое нормально, а отдать награбленное - зазорно, проявление слабости.
но ясли путен отдаст (продаст) какие волости китайцам узкоглазым - да и хрен сними, так надо, так сцарь решил.
По итогам второй мировой войны эти острова принадлежат раше только по мнению раши.
Потому что Япония не подписывала этот документ.
После того как они пересмотрели границы и решили что Крым их он стал полноценной военной базой.
Да чего уж там, уже 100 лет как возвращаете)) Сначала Польшу вернули, потом Страны Балтии, Украину, теперь Сибирь)) Глядишь, ещё через лет 100 и имя прилагательное останется в своих исконных границах московского улуса))
ustas_028.01.2019 в 09:57
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Стыдно за людей, они пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в блокадном Ленинграде и тут забыв или наплевав на моральные ценности давя "скрепы" кинулись фотографироваться ..... Низость и маразм да и только. Хотелось бы напомнить жителя "этого" города, ранее они читались культурной столицей, со своими неписаными нормами, правилами, законами, культурой поведения - где всё это? Да и царь нашёл место для само пиара и поднятия рейтинга после НГ обращения. Стыд, да позор
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каци, а ви у нароту "Новояпонської сахалінської республіки" запитали? А може вони хочуть демократичний реферундум провести про самовизначення та приєднання до Японії?
как и возврат Крыма в Украину, зависит на 70% от того кто сменит ваднатурового поБЕДОНОСЦА, сливающего страну под громкими лозунгами. на весенних выборах. от его политического умения и настойчивости.
мордор сейчас как гнилое дерево, при первом сильном ветре развалится как в свое время, распались все империи.в том числе и СССР.
главное быть готовым к тому и не попасть под его ствол и ветки.
от пыли все равно не удастся уберечься.
(судя по его, мордора, как внешнему, так и внутреннему состоянию)
Это бред Корчинского,состоящего на содержании у Кремля"
возможно как и процентов 70 наших политиков , включая и нынешний состав Банковой.
но Крым сам по себе не вернется, даже если на него как сегодня поставлять, эектроэнергию, аккумуляторы и стройматериалы, для строительства моста сырье для "Крымского титана" и многие прочие ништяки.
и когда власть устраивает минский договорняк, , положив некоторые части тела на Будапешский меморандум,
все остальное трудно проверить - но электрики точно нет
Там проблема только одна, когда РФ развалится, будет утрачена правоприемственность наказания за совершенные преступления, так как известно, что за преступные деяния в отношении других стран или народов совершенные по указанию диктаторов, все равно отвечает народ позволивший эти преступления совершать. Ну как пример Германия и послевоенные репарации. Вот это конечно проблемка, ибо нет страны - нет ответчика. 😁😁😁
Это путин сам лезет к Японии с переговорами.
Мы же не знаем какие у него условия стоят.
Может начинать надо возвращать чужое с японских островов?
Первая стадия цикла - бурное развитие, превращение государства в лидера чего-либо. В случае паРаши - ну нельзя же отрицать, что она имеет существенный ядерный военный потенциал.
Вторая стадия - превращение в империю. Благодаря военному потенциалу захватываются чужие территории.
Третья стадия - использование ресурсов захваченных территорий. Зачем на Курилах, в Крыму и в Лугандоне что-то строить, оттуда надо все лучшее выкачивать, забирать и тянуть в метрополию.
Четвертая стадия - превращение захваченных земель и народов в "чемодан без ручки" - от захваченного больше вреда, чем пользы для метрополии.
Пятая стадия - жадность и нежелание избавиться от "чемодана" ведет к деградации империи.
Шестая - империя либо разваливается, любо "чемоданы" отваливаются и она превращается в компактное сбалансированное государство.
При нынешнем правлении и менталитете народа паРаша слишком тупа и жадна, чтобы стать сбалансированным государством.