 77% россиян выступают против передачи южных Курил Японии из-за опасений "необратимого процесса пересмотра границ", - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно данным социологического исследования, такую позицию занимают 77% россиян, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения. 1% опрошенных затруднились определить свою позицию.

Основные аргументы респондентов, выступающих против передачи островов, состоят в том, что "вопрос уже решен, эти острова принадлежат России". Среди аргументов также доводы о том, что в случае передачи "будет запущен необратимый процесс пересмотра границ", а также "риск, что США будут располагать на них свои базы", отмечают социологи.

В свою очередь, сторонники передачи островов Японии считают, то такой шаг был бы важен для выстраивания выгодных двусторонних взаимоотношений и подписания Мирного договора, сообщили в ВЦИОМ.

"Усиливается мнение, что при взаимодействии с Японией по вопросу южных островов Курильской гряды необходимо продолжать переговоры столько времени, сколько потребуется, чтобы прийти в результате к взаимоприемлемому решению (с 35% в 2009г. до 51% в 2018г.). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%)", - отмечают социологи.

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"Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян. Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам - не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат - безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", - сказал В.Федоров.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 26 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые находятся под оккупацией.

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В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.