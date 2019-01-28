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 Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне. ВИДЕО

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - заявил он.

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"Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне. Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - добавил Вакарчук.

Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108537
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно будет посмотреть на реакцию порохоботов по этому поводу Я не буду участвовать в президентских выборах 2019 года, но не собираюсь стоять в стороне, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8147
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мнение порохоботов до лампочки. у нас политики и чиновники, мэры не только от БПП. Считаю, что Вакарчук зря отказался от президентских гонок. Это была бы реальная проба сил перед выборами в ВР в октябре
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Интересно будет посмотреть на реакцию порохоботов по этому поводу
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мнение порохоботов до лампочки. у нас политики и чиновники, мэры не только от БПП. Считаю, что Вакарчук зря отказался от президентских гонок. Это была бы реальная проба сил перед выборами в ВР в октябре
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Так він вже був депом !? ..Не сподобалось або не витримав *напрягу * ?
А йти заради протягування у списку ПРистосуванців ..?
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Вакарчук ясно объяснил, почему сложил мандат - будучи только одним из 450 он не мог ничего реально изменить, а втягиваться и становиться винтиком коррумпированной системы он не собирался.
Думаю, он вернется в Раду во главе своей политсилы если будут относительно честные выборы.
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Кожен з тих 450 каже те саме, шо і вакарчук.. я 1 нічого не можу... всі вони поодинці розумні.. а як зберуться купою у ВР - то стадо баранів
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Tierre ? ...Для розкрутки своєї політичної партії потрібні велики фінансові вливання.. а головне ..час ..якого на жаль у нього не має .!.А пристати до якоїсь ?
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Ну раз Вакарчук заявил, что не будет конкурентом Пети на выборах - то порохоботов он более не интересует.
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Ну я як Порохофіл скажу, що це реноме Вакарчука і так не врятує. Якийсь час він був авторитетний, але лише доти, доки співав і трохи говорив. Коли хлопець почав говорити більше, то всім стало зрозуміло, що аля Зєлєнскій і народна назва спільного проекту ВАЗЄЛін поставила хрест на будь-яких політперспективах Славка навітьу майбутньому. Поц. Наш поц, але лише поц...
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Я не буду участвовать в президентских выборах 2019 года, но не собираюсь стоять в стороне, - Вакарчук

Единственный светлый ум и голова во всем политикуме Украины!
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поэтому президентом опять будет тупая жадная барыга?
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Интересно будет посмотреть на чьей стороне???
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а это что то меняет в расклад? Кто такой Вакарчук? чтобы смог сменить политику Украины или сделать жизнь украинцев зажиточной? Пока только кандидаты зажиточные, а все эти публикации с буду Не буду просто пиар на актуальную тему
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Вот блин, соевые тут уже ведра дерьма заготовили, чтоб рассказать , что Вакарчук 'агент кремля, регулярно поёт на нарассее', а тут такой облом))
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январь 14-го года, "концерт на чемоданах",Шереметьево 2... в последний раз.
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Як я писав тут у коментах раніше: якщо Славко розумніший і чесніший за Зеленського, то на вибори він не піде.

Вакарчук - кандидат фізико-математичних наук, тому точно здатен об*єктивно проаналізувати плюси і мінуси, а також свої можливості. Ну і так, людина має вже політичний досвід в Раді. Зеленському також спочатку варто було б в Раду депутатом сходити, щоб спробувати свої сили. І якщо він не складе мандат, як Вакарчук, тоді вже можна думати про президенство.
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Вакарчук отказался от мандата по причине того, что "один в поле не воин" - изменить что-то будучи одним из 450 нардепов - невозможно, а входить в коррупционные схемы и зарабатывать на коррупции Вакарчуку было не интересно. Думаю, Вакарчук пойдет на следующих парламентских выборах в Раду, но не один, а с командой, чтобы получить значимую фракцию, чтобы иметь возможность что-то менять.
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Так, він один із небагатьох в історії України, хто добровільно склав мандат, коли побачив, що не здатен нічого толком зробити. І це гідне рішення.
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Взагалі-то Вакарчук відмовився підтримувати Пороха. Хоча Порох дуже хотів, щоб Славко був за нього у цій виборчій кампанії і засилав до нього гонцов - Кошкіна, здається, писала.
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..Якщо Славко скаже слово за баригу ..то отримає *звиздець * від своїх же шанувальників .
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Чем ближе к выборам,тем всё интересней будет,столько много узнаем о президентах их сколько там 52 штуки? Вакарчук: Я не братиму участі в президентських виборах, але не збираюся стояти осторонь - Цензор.НЕТ 3578
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От раніше (до 2010) президенти мали не лише заставу грошову давати, але і збирати по 100-500 тис. підписів виборців (у різні роки по-різному). І тоді кандидатів було в рази менше, бо зібрати підписи не так і легко...
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Можно подумать ,что когда то земля была у украинцев,прадеды даже наши нам ничего не говорили,коммунисты были и пообещали до прихода их на землю,а дали колхозы и отобрали паспорта,зачем батраку паспорт?
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Так уже были молодые и справедливые. Но куда-то сплыли.

Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне - Цензор.НЕТ 2904
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Они на месте А вот шоколадное всё не потонет.
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Це були такі самі як і попередні або команда Чернівецького міського голови Києва. Там потрібні не знайомі пики, а дієві особи.
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Не зовсім такі, як "молода_команда", але сподівань не виправдали. Alas.
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Совершенно ничего общего.
"Молодая команда" Черновецкого никогда не заявляла того, что они против коррупции - это по сути была молодая команда коррупционеров - детишек опытного ворья.
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Антикорупціонери, де ви, є тема для розслідування!
Партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» має власний автопарк - 27 машин. Обслуговування партійних авто організовано огидно - кожна з 27 машин за 18 місяців експлуатації в ремонті побувала по 7 разів, через що партія витратила чималі кошти (порівняні з ціною пального витраченого в той самий час). Певно через це саме Юлія Тимошенко їздить не на партійному авто, а на орендованому. Так от, власник Mercedes S-класу, на якому їздить Юлія Володимирівна, це ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти», зареєстрована на тій самій адресі, що й ТОВ «Геофорс». Ба більше, власник ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти» - це чеська «Britico Product s.r.o.», доходи від якої декларує Олександр Тимошенко.
ОТЖЕ!
Гроші, які "Батьківшина" отримує з бюджету як фінансування парламентської партії, її патологічно жадібна голова, та кандитатка у президенти витрачає на аренду машини у фірми, що належить її чоловікові!
Хтось ще вірить, що вОна буде боротися з корупцією??? Та вона 10 гривень у бабки, що кропом торгує візьме! Вакарчук: Я не братиму участі в президентських виборах, але не збираюся стояти осторонь - Цензор.НЕТ 9800
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Ты совершенно прав. только "абсолютно" не жадный Порошенко, ну который даже из бюджета-денег налогоплательщиков себе отщипнул на фонд миллиард и жене Марине 700 миллионов....ну у него же денег, бизнесов то нет. Только вот доходы за 5 лет обнищания Украины у него и его подельников выросли МНОГОКРАТНО.
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Святослав ,ну зачем тебе - это нужно ??? Ты уже был депутатом и как понравилось.... ?
У тебя есть все, не делай ошибок клоуна...
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Перечитайте статью - он написал, зачем ему это нужно.
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Это какая поза? немножко беременный? Так и все голосовать пойдут.
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співати надійніше чим політиканство! респект Вакарчуку!!!
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Землю крестьянам,заводы рабочим,бандитам тюрьмы и каждому по 100 тысяч долларов.
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країну потрібно реально реанімувати а не балачки балакати.
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Какие выборы могут быть в годы войны между Украиной и оккупантом Московией со своими колониями?Кремлёвский Фюрер будет пытаться поставить своего Президента "Травна" Вакарчук: Я не братиму участі в президентських виборах, але не збираюся стояти осторонь - Цензор.НЕТ 1201
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Если кому интересно, обширная статья с более-менее подробными раскладами:

Почему Венесуэла - это так важно

Вакарчук: Я не братиму участі в президентських виборах, але не збираюся стояти осторонь - Цензор.НЕТ 1213
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Потому там Московию и поставила своего Дурилу,нужно чтобы нам в Украину Московия не подсунула своего Дурилку
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"С приходом компаний США". Так вот в чем все дело.
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кстати, очень даже адекватный земляк и в политику не лезет. Говорила с ним в прошлом году.
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хто адекватний, русскачєлюстной мишебрат у якого "гражданская вайна" на Донбассе?🤔
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Шкода, принаймі він міг стати єдиним у цьому заскорузло комсомольсько-олігархічно-корумпованому списку кандидатів хто б пішов на зміну системи, а не перетасовці колоди. Думаю він утримається від підтримки будь-яких кандидатів, які десятиріччями є "елітою" палітіки.
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Юрий.Это называется "протыв всих".Когда то уже такое проходили.Ни чем хорошим не закончилось.Мне больше по душе другой пример как в Венесуэле.Появился новый политик Гуайдо.Молодой,бесстрашный,амбициозный,без старых "скелетов в шкафу".И результат "на лицо".Его уже пол мира признали,не говоря о собственном населении.Так в Венесуэле диктатура,а не демократия.
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Опять у Славы старая песня "синий туман похож на обман".В общем туману нагнал и слов правильных про коррупцию наговорил.А там понимай как каждой душе угодно.Философии много,а конкретики мало.Как говорил раньше "продолжает сохранять интригу".Не переиграл бы.Можно из интриги превратиться в интригана.
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А шо ты будеш..ездить по Украине и спивать за гроши алигархов?
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Похоже, появился второй клоун в избирательной кампании.
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Це як? Трохи подригав ногами і у кущі? А як же брат по цеху вова зільонкін?
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Славко в отличие от клоуна, дорожит своим именем
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Мені імпонує позиція Вакарчука. Нам потрібна совість нації, достоцні громадяни, думка яких би поважалась та враховувалась.
Але більшість сприйме це за слабкість та не бажання брати на себе відповідальність.
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В нас люблять дослухатися до популістів, обирати того хто найбільше пообіцяє, а потім на радощах критикувати його за невиконання обіцянок.
І так по колу.
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Просто Вакарчук розуміє, що мирним демократичним шляхом побороти мафіозний лад яким пронизана наша країна зверху до низу дуже важко, практично неможливо, а зробити це силою у його замало духу, а особливо сили, та й північний сусід скоріше всього може непрогнозовано скористатися такою нестабільністю.

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після провалу на виборах тімашенки Славек буде новим месією у люмпенату і на виборах в Раду таки протягне кілька лобістів мишебратства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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