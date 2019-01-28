 Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне. ВИДЕО

Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - заявил он.
"Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне. Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - добавил Вакарчук.
А йти заради протягування у списку ПРистосуванців ..?
Думаю, он вернется в Раду во главе своей политсилы если будут относительно честные выборы.
Слабохарактерный!(с)
Единственный светлый ум и голова во всем политикуме Украины!
Вакарчук - кандидат фізико-математичних наук, тому точно здатен об*єктивно проаналізувати плюси і мінуси, а також свої можливості. Ну і так, людина має вже політичний досвід в Раді. Зеленському також спочатку варто було б в Раду депутатом сходити, щоб спробувати свої сили. І якщо він не складе мандат, як Вакарчук, тоді вже можна думати про президенство.
"Молодая команда" Черновецкого никогда не заявляла того, что они против коррупции - это по сути была молодая команда коррупционеров - детишек опытного ворья.
Партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» має власний автопарк - 27 машин. Обслуговування партійних авто організовано огидно - кожна з 27 машин за 18 місяців експлуатації в ремонті побувала по 7 разів, через що партія витратила чималі кошти (порівняні з ціною пального витраченого в той самий час). Певно через це саме Юлія Тимошенко їздить не на партійному авто, а на орендованому. Так от, власник Mercedes S-класу, на якому їздить Юлія Володимирівна, це ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти», зареєстрована на тій самій адресі, що й ТОВ «Геофорс». Ба більше, власник ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти» - це чеська «Britico Product s.r.o.», доходи від якої декларує Олександр Тимошенко.
ОТЖЕ!
Гроші, які "Батьківшина" отримує з бюджету як фінансування парламентської партії, її патологічно жадібна голова, та кандитатка у президенти витрачає на аренду машини у фірми, що належить її чоловікові!
Хтось ще вірить, що вОна буде боротися з корупцією??? Та вона 10 гривень у бабки, що кропом торгує візьме!
У тебя есть все, не делай ошибок клоуна...
Почему Венесуэла - это так важно
Але більшість сприйме це за слабкість та не бажання брати на себе відповідальність.
І так по колу.