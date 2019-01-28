 Ночью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 3:42 в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сказано в сообщении.
В 5:04 спасатели локализовали пожар на площади около 360 кв. м.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – отметили в ведомстве.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
В Днепре такой точно уже нет. Є вулиця Воскресенська.