 Ночью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:42 в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сказано в сообщении.

В 5:04 спасатели локализовали пожар на площади около 360 кв. м.

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"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.