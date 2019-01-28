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 Ночью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

В ночь на понедельник крупный пожар произошел в трехэтажном торговом центре "Мираж" в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 3:42 в Московском районе Харькова в трехэтажном здании торгового центра "Мираж" (ул. Академика Павлова, 160) возник пожар", - сказано в сообщении.

В 5:04 спасатели локализовали пожар на площади около 360 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на пожарах в Украине погибли 230 человек, - ГСЧС

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3108536
 
 
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Заммэра Днепра опубликовал переписку с возмущенной женщиной Концовка - эпическая Ночью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9482

Ночью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4580
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А мне вот интересно,что это за "улица Ленина" такая?
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Сейчас Пр Науки ,а люди по старинке называют.
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Це не уліца, а проспект (12 км). Переіменований на Соборний.
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Это в Запорожье. Скорее всего ватница по старому называет улицы.
В Днепре такой точно уже нет. Є вулиця Воскресенська.
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В Москве опять газ взорвался,но не в Магнитогорске...брешуть люди...На РАБссии только Бесланы бывають...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью в торговом центре Харькова произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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