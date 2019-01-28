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 Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси. ФОТО

Сотрудники ФСБ РФ, похитившие гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси, избивали его, снимая процесс на видео.

Об этом украинский политзаключенный рассказал в ходе одного из судебных заседаний, говорится в репортаже российского издания Новая газета, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, Гриба задержали в российском городе Ярцево. Оперативников уголовного розыска, которые якобы провели задержание, суд допрашивал по видеосвязи.

"Поступила оперативная информация, и мы приехали на вокзал. На перроне увидели подозрительного молодого человека. Подошли к нему, показали удостоверения, проверили документы. У него при себе был украинский паспорт. Поскольку он вел себя подозрительно, предложили ему проехать с нами в отдел, он без проблем согласился. Пояснил, что едет то ли к своей девушке, то ли к знакомой. Дело было около восьми-девяти вечера, точное время не помню. Мы "откатали" ему пальцы - парень не сопротивлялся, не был в наручниках. Оказалось, он в розыске ФСБ", - рассказал следователь Александр Беспалов.

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На вопрос адвоката, что именно в Павле насторожило оперативников, Беспалов ответил: "Он бесцельно ходил по перрону и смотрел взад-вперед, по сторонам".

Но украинский политзаключенный опровергает слова российского силовика.

Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси 01

"Меня эти люди не задерживали, я их не знаю. В Ярцево я не приезжал. Мое задержание было не 25 августа, а 24, и не в Ярцево, а в Гомеле, Беларуси. Я был похищен сотрудниками ФСБ. Незнакомые люди закинули меня в микроавтобус и вывезли через границу", - сказал Павел Гриб.

По словам Павла Гриба, сразу после встречи с россиянкой Татьяной Ершовой, с которой он познакомился с соцсетях, на автовокзале в Гомеле его похитили сотрудники ФСБ. Украинец добавил, что хорошо запомнил похитителей и при встрече смог бы их опознать.

"После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди - джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес", - рассказал Гриб.

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Украинец рассказал, что его избивали, снимая издевательства на видео, и лишь после этого повезли к следователю на допрос.

"Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом - к следователю", - рассказал политзаключенный.

"Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут", - добавил Гриб.

В качестве доказательств стороны обвинения была показана видеозапись допроса Павла следователями краснодарского УФСБ. На видеозаписи допроса на руках украинца видны ссадины и кровоподтеки. "Видно же, что ко мне применялась сила, и я не мог внятно ничего пояснить", - говорит суду Павел Гриб.

Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси 02

Хотя следователи на суде это ожидаемо отрицали и уверяли, что физическое насилие к Грибу якобы не применялось.

Допрос девушки, с которой встречался Гриб, Татьяны Ершовой и ее мамы прошел в закрытом режиме, пишет издание.

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"На первом допросе она говорила, что показания за нее писал следователь, она только подписывала. Мне она объяснила это так: "Следователь говорил, что если я хочу помочь Паше, то должна подписать эти показания". Я думаю, они вводили в заблуждение и Татьяну, и Пашу. На последнем допросе Таня поначалу только плакала. Внятно она ничего не могла сказать, ее часто успокаивали. Потом, когда в очередной раз на нее надавили, она вышла и просто сказала, что подтверждает все показания, зачитанные прокурором. Те самые, которые ей давал подписывать следователь -написанные сухим юридическим языком", - рассказала о допросе Татьяны Ершовой адвокат Марина Дубровина.

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3108532
 
 
 Топ комментарии
 
не кохайтесь з москалями!!! Бо москалі - чужі люде. Роблять лихо з вами
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Уже давно должен был поднят вопрос перед лукой,высланы белорашкинские дипломаты и выражена нота протеста.Ничего этого соевые гниды не сделали,им начхать на украинцев-бабло превыше всего.
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жаль пацана попал на роздачу по своей глупости.....
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жаль пацана попал на роздачу по своей глупости.....
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Вот как то не жаль его... Ведь сам виноват. Может для других это послужит хорошим уроком.
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А при чём здесь жаль или не жаль? Урок - да, а так он просто ехал на свидание... А если бы его на рыбалку выманили?
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не кохайтесь з москалями!!! Бо москалі - чужі люде. Роблять лихо з вами
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Уже давно должен был поднят вопрос перед лукой,высланы белорашкинские дипломаты и выражена нота протеста.Ничего этого соевые гниды не сделали,им начхать на украинцев-бабло превыше всего.
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Из-за того, что чувак решил поехать в рашинскую Беларусь потрахацца? Ты в своем уме? Украина должна, прежде всего, бороться за таких, как Олег Сенцов!
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Нечего ездить на белоРашку,искать приключения на свою жопу.
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Мутная история. Есть много вопросов к спецслужбам РБ. Если по нашей официальной информации Гриб официально пересек границу Украины и Беларуси, и официально в Беларуси его никто не арестовывал, то как он оказался в тюрьме РФ? Варианта два: его или похитили ФСБ в Беларуси при бездействии/пособничестве спецслужб РБ, или он сам непонятно почему поперся в РФ.
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Да в белорусском КГБ (или как там) полно агентов и помошников ФСБ ибо "союзное государство"
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Наскільки мені відомо, МЗС України неодноразово звертався до МЗС РБ пояснити цей казус, як це сталося? Але ті або щось невнятне мичать або взагалі відмовчуються, крити і пояснювати їм нічим, тому просто ігнорують запити МЗС. Ситуація дика, неповага по відношенню до України явна. Але маємо те, що маємо. Звісно, що сам Гриб з білоруського Гомелю замість того, щоб їхати додому, не поперся би на якусь кацапську станцію, навіщо це йому. Але ж це звісно, що це кацапська схема виправдання своєї діяльності на території іншої країни: "сам перейшов кордон" чи то "сама перейшла", як було з Савченко (хоча там є сумніви, але ж офіційно каци заявили, що сама перейшла). Тому мене ці кацапо-білоруські фінти не дивують, а дивує МЗС, їх небажання відкрито та офіційно вказати білорусам на цю ганьбу. З іншого боку цього важкого часу бажано відтерміновувати якомога далі політичне протистояння ще й з північними підкацапниками.

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В открытое противостояние стать с Беларусью, даже если там Лукашенко?
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причому там ваш Лукашенко, він не хазяїн.
І що такого у відкритому дипломатичному протистоянні? Ви нам відкрито вже пятий рік б,єте по правій щоці, і нам пропонуєте вдавати, що все нормально і підставляти ліву? Постійно відкрито голосуєте по всі кацапським резолюціям проти України, з хуйлом воєннополітичні союзи укладаєте та надалі інтегруєтесь. А ми ще рота проти вас не можемо відкрити?
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Мне тоже интересно что ответят наши спецслужбы на официальный запрос Украины по этому дело. Но они на данный момент очень долго молчат.
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нічого не відповідатимуть. В таких ситуаціях краще вже мовчати, чим і надалі нісенітниці вигадувати та відверто брехати. Всі все і так розуміють.
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нет никакой мутной истории, если понять простую вещь,
вашими спецслужбами руководят агенты спецслужб РФ на высшем уровне и не важно какую они носят форму и есть ли у них ваш паспорт!
Вы находитесь практически под полным протекторатом РФ.
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Так же поперся как и Савченко в Ростов(нашла деньги на гостинницу и тп и тд)
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не жаль ни разу. развели на "медовую ловушку" хотя в 19 лет уже мозги надо иметь
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не виправдовую Гриба, але ж як то кажуть "хто не був молодим, той не був дурним". Окрім того, хлопець з фізичними вадами, може в нього ще й дівчини не було, "перша любов" тощо. От і клюнув, піймався на замануху.
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Помнишь М. Круга "Девочка-пай 2"?
"А там у арки уже ждали молотнуть,
Я мог дворами, но я через арку шел.
Мне так хотелось по зубам навернуть..."
Во времена моей молодости, идя к девчонке на свидание в чужой район понимал, что могут быть неприятности. А тут в чужую и не добрососедскую страну поперся. Как по мне лучше бы подругу к нам в Украину пригласил
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Вообще непонятно, чего хотят от этого больного молодого человека. Возможно он смачно опускал кацапов по интернету. Я их их тоже опускаю, но ездить к этим мудакам не собираюсь. Головой надо думать, а не членом. Молодой еще, глупый. Порошенко вообще плевать на украинцев, которых похищают и убивают. Главное бабло. Пахан коррупции в Украине. В данном случае необходимо было вызывать посла Беларуси и вставлять клизму. Но томосник бздун и п"зд"н.
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о начали за....и закончили за упокой. При чем здесь Порошенко? там вверху ответ о клизме.
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За базаром слідкуй, па...дло, бо за "томосніка" і в диню можна, чи то пак - в бан.
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В одном кацапы не ошиблись,в Украине 90% населения хочет заложить и взорватьвзрывное устройство,желательно в кремле.
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---Украине 90% населения хочет заложить и взорватьвзрывное устройство,желательно в кремле.-----Може трохи меньше.89,99
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Из всего етого понятно уже что Беларашка и ее спецслужбы не контролируют свою территорию.
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Жадобин Юрий Викторович
Председатель КГБ Республики Беларусь (2007-2008)
Родился 14 ноября 1954 года в Днепропетровске (Украина).
В Вооруженных Силах - с 1972 года. В 1976 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1985 - командный факультет Военной академии бронетанковых войск в Москве.

Зайцев Вадим Юрьевич
Председатель КГБ Республики Беларусь (2008-2012)
Родился в 1964 году в Украине.
В 1986 году окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, в 1997 году - Академию Федеральной погранслужбы России, в 2004 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Вакульчик Валерий Павлович
Родился 19 июня 1964 года в Брестской области.

В 1985 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. В 1992 году - Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР. В 2011 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
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А чого не пишуть що деяких політв'язнів рашка викрала з України і переправила на рашку. Це зовсім дика ситуація.
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Об этом украинский политзаключенный рассказал Источник: https://censor.net.ua/n3108532

Не смешите...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБили по ногам и в живот, снимали это на камеру, - Гриб рассказал, как его похищали в Беларуси. ФОТО
 
 
 
 
 
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