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 Подозреваемый похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" задержан в РФ

Задержан подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

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"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.

Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, заключила Ирина Волк.

В воскресенье Волк сообщила "Интерфаксу", что сотрудники охраны Третьяковской галереи обратились в полицию с сообщением о краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены музейного зала.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Источник: https://censor.net.ua/n3108529
 
   
 Топ комментарии
 
За що його затримали? Красти Крим- цілком в дусі кацапів. Скрєпно!
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Из Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах изумленных посетителей ,средь бела дня.
Эта новость облетела почти все российские СМИ.
C 2000 года на протяжении 20 лет ленинградец Путин со своим ОПГ Озеро на глазах 145 миллионов посетителей страны в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю
похищает миллиарды рублей ежесуточно из казны государства. Никто из государственных структур и СМИ тревогу не бьет. А вот похищение картины стоимостью 12 миллионов рублей привело все СМИ в режим тревоги .
Не удивлюсь,если за похищением картины стоят ребята из ГРУ ,двое героев России ,которые уже отличились в Солсбери
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Тётя Роза‏ @Anakoyher

История с картиной Куинджи "Крым" возмущает тем, что товарищ не провёл референдум среди работников Третьяковки о смене её владельца.
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Из Третьяковской галереи похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах изумленных посетителей ,средь бела дня.
Эта новость облетела почти все российские СМИ.
C 2000 года на протяжении 20 лет ленинградец Путин со своим ОПГ Озеро на глазах 145 миллионов посетителей страны в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю
похищает миллиарды рублей ежесуточно из казны государства. Никто из государственных структур и СМИ тревогу не бьет. А вот похищение картины стоимостью 12 миллионов рублей привело все СМИ в режим тревоги .
Не удивлюсь,если за похищением картины стоят ребята из ГРУ ,двое героев России ,которые уже отличились в Солсбери
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За що його затримали? Красти Крим- цілком в дусі кацапів. Скрєпно!
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Наркоманы картины не похищают,на РАБссии идиоты в МВД...
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а где в новости сказано что он наркоман?? лишь бы ляпнуть что, ну хотя, сенатор, это твоя фишка)

а так то наркобарыги вполне могут диверсифицировать доходы, скажем так.
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картину вже підмінили?!
наркомани кацапські виконують завдання?! Подозреваемый похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" задержан в РФ - Цензор.НЕТ 8741
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Ай-Петри фантастически красивы на восходе солнца. Художнику лишь в малой степени удалось передать эту красоту.
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СкреПОНОСцы РАБссии любят Крым за то что дань платили Крымскому Хану 300 лет и за то что Хан Девлет - Гирей сжёг Москву до тла...
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Меня, в данном вопросе, интересует только несколько вещей: "Когда у похитителя выявят "украинские корни"?, Насколько плотной у него была связь с "Правым сектором"?, Где у него была спрятана визитка Яроша?, и "Сколько за похищенную картину согласился заплатить "Госдеп"?...
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Если ты украл картину из третьяковки - ты вор , а если украл целый полуостров - то 'собиратель земель'?
Кацапы не дружат с логикой. Сами украли у Украины и Ай Петри , и музеи, и побережье, и набережные, построенные при Украине , мало того , засрали наше море своим мостом и милитаризировали наш полуостров.
Ещё и наших моряков захватили.
Теперь я должна радоваться, что они нашли укравшего картину ??(((
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Воруешь миллиардами. миллионами ты уважаемый олигарх, чиновник.....Украл картину -ворюга. в прочем как и ящик сгущёнки или куртку в магазине.
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Ничего он не крал, просто взял на реставрацию
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый похититель картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" задержан в РФ
 
 
 
 
 
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