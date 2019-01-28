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 За рубежом
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 Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией на малой высоте

Истребители НАТО на наступившей неделе будут отрабатывать над территорией Эстонии полеты на малой высоте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны, дислоцированные на авиабазе Эмари самолеты ВВС Германии Eurofighter в течение недели будут совершать полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов.

Как отметили в Главном штабе, страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе для бреющих полетов. Такие участки выделены и в Латвии, Литве и Эстонии.

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Согласно решению Совета Североатлантического союза, охрану воздушного пространства стран Балтии на ротационной основе осуществляют военно-воздушные силы стран НАТО с 29 марта 2004 года, когда Латвия, Литва и Эстония, не имеющие своих истребителей, стали членами альянса.

Охрана воздушного пространства стран Балтии является составной частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса. Еще один отряд ВВС НАТО располагается на авиабазе в литовском Шауляе.

Источник: https://censor.net.ua/n3108527
 
   
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Треба запросити НАТО патрулювати небо України.
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Ворог поруч, тому треба
Москалі як завжди визиратимуть зі всіх щілин ))
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Так и хочется к вашему нику букву "К" дописать из-за ваших комментариев.
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РадиоБабай‏ @radiobabay 8 ч.8 часов назад

Ватник Ваня, сидящий в говне в родной хрущевке , лучше всех в мире знает как лучше жить хохлам, как реформировать Сирию, за кого топить в Венесуэле. Ване проще сдохнуть на другом конце света, чем убрать говно у себя под носом.
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Главное вовремя притормозить чтобы не перелететь еще пару прибалтийских стран.
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Так они же не ГЛОНАССом пользуются, собранным при помощи "молотка, зубила и какой-то матери...". А финны (и, тем более, поляки), не обидятся... Ведь Эти самолёты неприкосновенность и их границ хранят...
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і не пострілять москалів ?
так, важкувато втриматись.. соблазн велик !
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Tak Estonija po teritoriji bolse cem Belgija ,NIderlandy ili Danija.
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Он, наверное, и стран-то таких не слышал, если считает, что страны Балтии такие крохи.
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Когда медведь появляется у древесного дупла, в котором обитает пчелиный рой, пчёлы интенсифицируют полёты вблизи его морды. Если он продолжает пихать морду внутрь дупла, они подают сигнал тревоги и пускают в ход жала... Пока ещё НАТОвские "пчёлы" жужжат у морды российского "медведя"... Но "жала" у них всегда в готовности...
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территории маленькие как можно отработать когда для пролёта территории несколько секунд разве что с балтики заскакивать.....
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Da ne malenkije teritoriji kak vam kazetsia.Takaja samaja kak Grecija s Kroatijoj vmeste vziaty
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Ili ta ze teritorija 3 Baltisjkix strana kak 5 Golandiji.Golandiju dolzny znat po flazku kotory u vas vesyt Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією на малій висоті - Цензор.НЕТ 7891
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией на малой высоте
 
 
 
 
 
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