 Враг бил из гранатометов по позициям ОС в районе Новотошковского, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил вблизи поселка Новотошковское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 27 января, двое российских оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.