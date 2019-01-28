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 Раненых военнопленных украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово" (обновлено)

При записи в электронную очередь на передачу посылок в "Матросскую тишину" появилась надпись "Не найден получатель".

Об этом российская журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из "Матросской тишины" в "Лефортово". Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - не найден получатель", - пишет Ивлева.

Она высказала надежду, что "моряки хоть как-то подлечены".

Трех раненых около Керченского пролива украинских моряков перевели из московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", заявил 28 января "Громадському" адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, он получил подтверждение информации о переводе утром 28 января.

Раненых военнопленных украинских моряков перевели из Матросской тишины в Лефортово 01

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Адвокат Николай Полозов в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" отметил, что информацию о переводе раненых военнопленных украинских моряков смогут подтвердить или опровергнуть 28 января, когда изоляторы вновь начнут работать для посещения.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3108525
 
 
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Какая к чертям разница, где над ними будут издеваться? Смысл этой похабщины не меняется
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Есть по подобному поводу старый-старый анекдот: "Приехал грузин из Москвы, делится перед односельчанами впечатлениями:
- Бил на балет... Там музыка, все танцуют, как на празднике... "Жизел" называется. Много дэвушк танцевало. Потом выскакивает адын... Видно, самец... Падбежал к адной, паднял, панухал - нэ Жизел... Бросил... Падбежал к другой, паднял, панухал - нэ Жизел... Бросил... Падбежал трэтьей, паднял, панухал - Жизел!!! Он её туда панёс, суда панес, на руках паднял... Музыка играет, люди в зале кричат: "Ибис! Ибис!", а он не может, стэсняется, гордый патаму что...".
Так и здесь. Рассеяне моряков ухватили, а что с ними делать - не знают, потому что не могут понять, КАК мир на их поведение отреагирует... Они подобной реакции не ожидали... Видят же, что шантаж с перекрытием пролива не удался, и их собственные суда вполне могут остаться в открытом море, "болтаться, как дерьмо в проруби", без права захода в европейские порты. А там и до исков в суды международные дело дойдёт, после того, как судоходные компании убытки нести начнут, в связи с задержкой прохода в Азовское море... (Действия Турции на Босфоре, в отношении проводки судов - "первый звоночек", тонкий намёк). Вот они и таскают ребят, "как свинья фуфайку", надеясь, что "всё само собой "утрясётся"...
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Допрыгались ватники: Поранених військовополонених українських моряків перевели з "Матроської тиші" в "Лефортово", - журналістка Івлєва - Цензор.НЕТ 7097

Госдума рассмотрит закон об ответственности за невозвращение из-за границы

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение системы разрешений на выезд за границу и о возвращении в статью «Измена Родине» пункта, предусматривающего ответственность за невозвращение из заграничной поездки в установленные сроки.
Согласно тексту документа, предлагается установить следующие разрешенные сроки пребывания за пределами России - не более 60 дней в году в качестве отпуска, не более 90 дней в году для посещения родственников (за исключением поездок с целью ухода за пожилыми близкими). Поездки с целью командировок предлагается контролировать через работодателя - он сам должен будет подавать документы.
«Таким образом можно будет оградить россиян от растущего числа угроз за рубежом. Наши дипломаты в Европе и по всему миру регулярно сообщают о случаях попытки вербовки, угроз или вовлечения в чуждую культуру наших граждан», - рассказывает автор законопроекта Михаил Черненков. - «Мы уже заручились предварительной поддержкой комитетов в Думе, все понимают, что такой закон необходим».
В тексте законопроекта говорится, что государство должно оградить граждан от изучения иностранных культур и следствия этого процесса - «морального разложения и утраты чувства гражданственности».https://panorama.pub/7677-gosduma-rassmotrit.html
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Ну тепер ті хто ще розмірковувар над можливим поверненням будуть їхати назавжди. І ватка, що працює за порєбріком, прославляючи Хуйла, буде мабуть дуже рада.
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"...перевели з "Матроської тиші" в "Лефортово"..."
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А на біса ви перекладаєте кацапську "матросскую_тішину"?
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Юля еще не збрехала. что моряки поддерживают ее из мацквабада?
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Не подавайте ей такую идею, а то она даже "настоящих" моряков из Лефортово выведет на сцену.
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