 Раненых военнопленных украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово" (обновлено)

Об этом российская журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из "Матросской тишины" в "Лефортово". Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - не найден получатель", - пишет Ивлева.
Она высказала надежду, что "моряки хоть как-то подлечены".
Трех раненых около Керченского пролива украинских моряков перевели из московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", заявил 28 января "Громадському" адвокат Сергей Бадамшин.
По словам Бадамшина, он получил подтверждение информации о переводе утром 28 января.
Адвокат Николай Полозов в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" отметил, что информацию о переводе раненых военнопленных украинских моряков смогут подтвердить или опровергнуть 28 января, когда изоляторы вновь начнут работать для посещения.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.
- Бил на балет... Там музыка, все танцуют, как на празднике... "Жизел" называется. Много дэвушк танцевало. Потом выскакивает адын... Видно, самец... Падбежал к адной, паднял, панухал - нэ Жизел... Бросил... Падбежал к другой, паднял, панухал - нэ Жизел... Бросил... Падбежал трэтьей, паднял, панухал - Жизел!!! Он её туда панёс, суда панес, на руках паднял... Музыка играет, люди в зале кричат: "Ибис! Ибис!", а он не может, стэсняется, гордый патаму что...".
Так и здесь. Рассеяне моряков ухватили, а что с ними делать - не знают, потому что не могут понять, КАК мир на их поведение отреагирует... Они подобной реакции не ожидали... Видят же, что шантаж с перекрытием пролива не удался, и их собственные суда вполне могут остаться в открытом море, "болтаться, как дерьмо в проруби", без права захода в европейские порты. А там и до исков в суды международные дело дойдёт, после того, как судоходные компании убытки нести начнут, в связи с задержкой прохода в Азовское море... (Действия Турции на Босфоре, в отношении проводки судов - "первый звоночек", тонкий намёк). Вот они и таскают ребят, "как свинья фуфайку", надеясь, что "всё само собой "утрясётся"...
Госдума рассмотрит закон об ответственности за невозвращение из-за границы
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение системы разрешений на выезд за границу и о возвращении в статью «Измена Родине» пункта, предусматривающего ответственность за невозвращение из заграничной поездки в установленные сроки.
Согласно тексту документа, предлагается установить следующие разрешенные сроки пребывания за пределами России - не более 60 дней в году в качестве отпуска, не более 90 дней в году для посещения родственников (за исключением поездок с целью ухода за пожилыми близкими). Поездки с целью командировок предлагается контролировать через работодателя - он сам должен будет подавать документы.
«Таким образом можно будет оградить россиян от растущего числа угроз за рубежом. Наши дипломаты в Европе и по всему миру регулярно сообщают о случаях попытки вербовки, угроз или вовлечения в чуждую культуру наших граждан», - рассказывает автор законопроекта Михаил Черненков. - «Мы уже заручились предварительной поддержкой комитетов в Думе, все понимают, что такой закон необходим».
В тексте законопроекта говорится, что государство должно оградить граждан от изучения иностранных культур и следствия этого процесса - «морального разложения и утраты чувства гражданственности».https://panorama.pub/7677-gosduma-rassmotrit.html
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А на біса ви перекладаєте кацапську "матросскую_тішину"?