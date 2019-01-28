 Раненых военнопленных украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово", - журналистка Ивлева

Об этом российская журналистка Виктория Ивлева написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из "Матросской тишины" в "Лефортово". Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - не найден получатель", - пишет Ивлева.

Она высказала надежду, что "моряки хоть как-то подлечены".

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Адвокат Николай Полозов в facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" отметил, что информацию о переводе раненых военнопленных украинских моряков смогут подтвердить или опровергнуть 28 января, когда изоляторы вновь начнут работать для посещения.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.