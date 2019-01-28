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 Политика Украины
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 Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия

В предисловии своей программы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет построить Украину мечты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт команды Зеленского.

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Всего в предвыборной программе девять пунктов. Прежде всего, кандидат обещает, что за один срок успеет изменить систему управления государством.

"Мой первый законопроект "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", - пишет он.

Следующие пункты касаются сокращения функций государства, установления равенства всех перед законом, решение военного конфликта на Донбассе, прозрачности экономики и победы над коррупцией.

Не забыл кандидат и о молодежи, здравоохранении и образовании, в частности, введение интернет-грамотности для всех жителей Украины.

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"Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотических специалистов", - отмечает, среди прочего, Зеленский.

Предложения к программе принимают до 29 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3108521
 
   
 Топ комментарии
 
И мир во всем мире. Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия - Цензор.НЕТ 3976 Землю - крестьянам, заводы - рабочим, воду - матросам. Каждой бабе по мужику, каждому мужику по цистерне водки.
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И всем шампанского !

по три ведра каждый день
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Сволочи выгнали Саакашвили, у того хоть программа была нормальная. В стране остались одни Барыги, Клоуны, Предатели и Ворье. Лучше уже нанять руководителя из другой страны, пока Украина еще существует.
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Ага . Поверніть Хатию Деканоидзе.може вже зголодніла.
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был один кандидат ,ранее -но Кучма его "угробил"...
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Ну так давайте і правнуків загонемо в цю кабалу в якій самі, бо нормального кандидата угробіл кучма.
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Как-то все абстрактно это все))))
Как он планирует закончить войну?
За кой *** будут проходить референдумы?
Интернет-грамотность - это как?)))))

Я вот хочу вернуть Крым, Донбасс - а Зеленский скромно молчит)) зато конец войны он видит))
Я хочу демократию в разумных пределах, это когда депутат не орет на всю раду маты и не машет кулаками...
Стремный дядька надо от него подальше держаться вдруг это заразно.
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короче-громада,а реально голосовать не за кого...хоть кандидатов-"уйма"..."выхода НЕТ"...? Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия - Цензор.НЕТ 9831 Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия - Цензор.НЕТ 8841
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Ну чого ж "нєт". Рейтинги бачили. Молодь вирішує.
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Украинцы ! Ну Вы точно чокнутые , ну как можно об этом шуте гороховом говорить , как о президенте ? Да из него президент , как их моего .уя кондитер !
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А у нас все кандидаты такие . Нам опять не предложили нормальных .
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Зеленский возможно не гандон..., все остальные гандоны однозначно...
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

https://program.ze2019.com/?fbclid=IwAR1ByoQoqD2O10jYfydAOP5ROJzJj8xg_dr-5_7B9JvSNJkrx0z2M7inRs0
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Перечислил бы и все активы, которые Коломойский хочет вернуть
НАПРИМЕР ЗАПРЕТИТЬ ДЕШЕВЫЕ ЛОУКОСТЫ ИЗ УКРАИНЫ. Ведь как он сражался против них .
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Заводы - рабочим! Землю - крестьянам! Воду - матросам!
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Авиаперевозчик - только дорогой МАУ Коломойского 😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия
 
 
 
 
 
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