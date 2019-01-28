 Зеленский опубликовал программу: завершение войны, победа над коррупцией, равенство перед законом, прямая демократия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт команды Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларация Зеленского: квартиры, дом, дорогие часы, фирмы на Кипре и доход в 8 млн гривен за год

Всего в предвыборной программе девять пунктов. Прежде всего, кандидат обещает, что за один срок успеет изменить систему управления государством.

"Мой первый законопроект "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий", - пишет он.

Следующие пункты касаются сокращения функций государства, установления равенства всех перед законом, решение военного конфликта на Донбассе, прозрачности экономики и победы над коррупцией.

Не забыл кандидат и о молодежи, здравоохранении и образовании, в частности, введение интернет-грамотности для всех жителей Украины.

Также читайте: Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании, которая владеет работающей в РФ фирмой

"Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотических специалистов", - отмечает, среди прочего, Зеленский.

Предложения к программе принимают до 29 января.