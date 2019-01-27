 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - замглавы Минэкономразвития Нефьодов

Об этом в интервью для DT.UA рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объект во Львове был продан за $16,6 тыс. за м². Это абсолютная фантастика, это превышает средние цены на Манхэттене, - Нефьодов о малой приватизации

"Если быть откровенными, то большая приватизация - это большая проблема. Проблема больше и сложнее, чем общее представление о том, что плохие политики не хотят продавать государственное имущество из-за собственных коррупционных интересов или популизма. Нет, это тоже есть, отрицать не буду. Мы все понимаем, что на большинстве государственных предприятий, как полипы, наросли посредники, которые на этих ГП зарабатывают. Мы понимаем, что зарабатывают они вопреки закону, у нас есть даже масса уголовных дел от НАБУ до ГПУ, которые это подтверждают. Но это - полбеды.

Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому нельзя отдавать, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует. А это объекты крупные, часто градообразующие, продать их за одну гривню - это политическое самоубийство. И я даже не уверен, что во власти есть люди, которые могут или имеют право это сделать, даже если этого будет требовать ситуация", - отметил чиновник.

По его словам, сейчас есть объекты, не готовые к продаже: "То есть теоретически их можно частично подготовить: выгнать посредников, разобраться с кредиторами, завершить суды. Но, на мой взгляд, это утопия. Надо признать, что у государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому что основательная подготовка к продаже требует инвестиций, времени, денег, кадров. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими. Но если мы говорим об объектах относительно меньших, надо признать, что конфетку из них мы не сделаем. Как бывший инвестбанкир, я бы за такое не взялся. У команды нашего фонда частных инвестиций на пике было до 12 инвестиций, не больше. Говорить о том, что государство сможет нормально подготовить все объекты большой приватизации, - обманывать себя. Болезнь слишком запущена".

Также читайте: Средняя и малая приватизация в Украине проходит открыто, а каждая инвестированная гривня - это инвестиция в силу нашего государства, - Гройсман

По его мнению, это объясняет и отсутствие спроса.

"Наши бриллианты в короне большой приватизации - ОПЗ, "Центрэнерго", облгазы - это советское наследство. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет в основном музейный смысл. Это не значит, что эти объекты не могут работать или не могут быть прибыльными, но думать, что все хотят эти активы, - ошибка. Даже наши олигархи не хотят", - констатировал Нефьодов.

Он указал, что они, если бы уж очень хотели, то "давно бы уже все получили по старым схемам".

"Мы не видим безумной заинтересованности со стороны отечественного бизнеса к объектам приватизации, даже для них уже есть в мире более интересные вещи, в которые можно инвестировать средства. Но по каждому объекту будут вестись тщательная работа, подготовка, организация торгов. Но сейчас разработать какой-то единый алгоритм действий, гарантировавший бы нам хотя бы 75% успеха, невозможно", - считает чиновник.

Читайте также: Бардак, каждый день бардак, - Гройсман раскритиковал большую приватизацию, начатую ФГИУ под руководством Трубарова