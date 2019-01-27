 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - замглавы Минэкономразвития Нефьодов

Об этом в интервью для DT.UA рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
"Если быть откровенными, то большая приватизация - это большая проблема. Проблема больше и сложнее, чем общее представление о том, что плохие политики не хотят продавать государственное имущество из-за собственных коррупционных интересов или популизма. Нет, это тоже есть, отрицать не буду. Мы все понимаем, что на большинстве государственных предприятий, как полипы, наросли посредники, которые на этих ГП зарабатывают. Мы понимаем, что зарабатывают они вопреки закону, у нас есть даже масса уголовных дел от НАБУ до ГПУ, которые это подтверждают. Но это - полбеды.
Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому нельзя отдавать, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует. А это объекты крупные, часто градообразующие, продать их за одну гривню - это политическое самоубийство. И я даже не уверен, что во власти есть люди, которые могут или имеют право это сделать, даже если этого будет требовать ситуация", - отметил чиновник.
По его словам, сейчас есть объекты, не готовые к продаже: "То есть теоретически их можно частично подготовить: выгнать посредников, разобраться с кредиторами, завершить суды. Но, на мой взгляд, это утопия. Надо признать, что у государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому что основательная подготовка к продаже требует инвестиций, времени, денег, кадров. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими. Но если мы говорим об объектах относительно меньших, надо признать, что конфетку из них мы не сделаем. Как бывший инвестбанкир, я бы за такое не взялся. У команды нашего фонда частных инвестиций на пике было до 12 инвестиций, не больше. Говорить о том, что государство сможет нормально подготовить все объекты большой приватизации, - обманывать себя. Болезнь слишком запущена".
По его мнению, это объясняет и отсутствие спроса.
"Наши бриллианты в короне большой приватизации - ОПЗ, "Центрэнерго", облгазы - это советское наследство. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет в основном музейный смысл. Это не значит, что эти объекты не могут работать или не могут быть прибыльными, но думать, что все хотят эти активы, - ошибка. Даже наши олигархи не хотят", - констатировал Нефьодов.
Он указал, что они, если бы уж очень хотели, то "давно бы уже все получили по старым схемам".
"Мы не видим безумной заинтересованности со стороны отечественного бизнеса к объектам приватизации, даже для них уже есть в мире более интересные вещи, в которые можно инвестировать средства. Но по каждому объекту будут вестись тщательная работа, подготовка, организация торгов. Но сейчас разработать какой-то единый алгоритм действий, гарантировавший бы нам хотя бы 75% успеха, невозможно", - считает чиновник.
ты и трусняков конченые типилы!!!
за копейки вальцманат хочет скупить предприятия, бреша про отсутствие интереса..
просто чужих не допустят до лакомых кусков
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190127.aspx
у меня к тебе всё - можешь ещё поискать что-то...
добавь ему ещё это - там совет директоров почти весь "американский"...\а то он кипятком будет писять - пока не узнает...!\
новинский мальчик на побегушках
ну да, про фирташа не то пальто?
ему ж на поклон кадило ездит
UA Senator S 01a656ec
Юля Мадуро ничего не купе.Грошей нема
Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1866 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1866
28.01.2019 00:11
а это ты нахера прилепил???
кажись ты албанцкаво переучил на удаве
или таки нашли у нее деньги в офшорах???
суд сша тебе подойдет??
https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1242906.html
рейт в сша его пробей, шо публикует
и не пизди среди людей, как баба базарная
ты еще сам жопу с трудом подтирал когда она премьером была
жлоб из под сохи, сенатор, епрст))
это называется - в сраке был, гамно видел
Тому ми зараз за копійки все і скупимо...
Прибутковість підприємства визначає не форма власності, а якість менеджменту, що ним керує. Мінекономіки не спроможне забезпечити підбір ефективного управлінського апарату. Отже виходить що, скавучання Нефьодова нагадують нарікання селянина про те що його садиба поросла бур'яном.
предложение Чубайса думаю одобрят в ДурьДуме РАБссии....
ВСЁ ДАВНО УКРАДНЕНО ДО НАС..
Когда экономика падает, распродавать прибыльные активы абсурдно. На торги выставили «Центрэнерго» - предприятие, которое в 2017 году заработало больше 1,5 млрд гривен.
Какой нормальный хозяин будет продавать такое предприятие? Какой нормальный хозяин будет выставлять на торги монополистов «Турбоатом», «Одесский припортовый завод»? Какой нормальный хозяин разрушит газотранспортную систему Украины и сделает так, что она будет стоить ноль? Нормальный - никакой. Враг? Да.
[Вредительство - вот то, что сегодня происходит в Украине]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548590926-vreditelstvo-vot-to-chto-segodnya-proishodit-v-ukraine.html