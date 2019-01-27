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 Общество
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Все про:приватизация (868) Минэкономразвития (474) Нефьодов (71)

 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - замглавы Минэкономразвития Нефьодов

Украина так долго определяла механизмы приватизации государственного имущества, что на большие объекты теперь никто не претендует.

Об этом в интервью для DT.UA рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объект во Львове был продан за $16,6 тыс. за м². Это абсолютная фантастика, это превышает средние цены на Манхэттене, - Нефьодов о малой приватизации

"Если быть откровенными, то большая приватизация - это большая проблема. Проблема больше и сложнее, чем общее представление о том, что плохие политики не хотят продавать государственное имущество из-за собственных коррупционных интересов или популизма. Нет, это тоже есть, отрицать не буду. Мы все понимаем, что на большинстве государственных предприятий, как полипы, наросли посредники, которые на этих ГП зарабатывают. Мы понимаем, что зарабатывают они вопреки закону, у нас есть даже масса уголовных дел от НАБУ до ГПУ, которые это подтверждают. Но это - полбеды.

Главная проблема в том, что те объекты, которые мы продаем, никто брать не хочет. Мы так долго рассказывали всем о священном государственном имуществе, которое никому нельзя отдавать, что дошли до того, что спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует. А это объекты крупные, часто градообразующие, продать их за одну гривню - это политическое самоубийство. И я даже не уверен, что во власти есть люди, которые могут или имеют право это сделать, даже если этого будет требовать ситуация", - отметил чиновник.

По его словам, сейчас есть объекты, не готовые к продаже: "То есть теоретически их можно частично подготовить: выгнать посредников, разобраться с кредиторами, завершить суды. Но, на мой взгляд, это утопия. Надо признать, что у государства сейчас нет ресурсов этим заниматься. Как кадровых, так и финансовых. Потому что основательная подготовка к продаже требует инвестиций, времени, денег, кадров. На все объекты нам ресурсов не хватит. Мы можем заниматься только некоторыми из них, как правило, самыми большими. Но если мы говорим об объектах относительно меньших, надо признать, что конфетку из них мы не сделаем. Как бывший инвестбанкир, я бы за такое не взялся. У команды нашего фонда частных инвестиций на пике было до 12 инвестиций, не больше. Говорить о том, что государство сможет нормально подготовить все объекты большой приватизации, - обманывать себя. Болезнь слишком запущена".

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По его мнению, это объясняет и отсутствие спроса.

"Наши бриллианты в короне большой приватизации - ОПЗ, "Центрэнерго", облгазы - это советское наследство. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет в основном музейный смысл. Это не значит, что эти объекты не могут работать или не могут быть прибыльными, но думать, что все хотят эти активы, - ошибка. Даже наши олигархи не хотят", - констатировал Нефьодов.

Он указал, что они, если бы уж очень хотели, то "давно бы уже все получили по старым схемам".

"Мы не видим безумной заинтересованности со стороны отечественного бизнеса к объектам приватизации, даже для них уже есть в мире более интересные вещи, в которые можно инвестировать средства. Но по каждому объекту будут вестись тщательная работа, подготовка, организация торгов. Но сейчас разработать какой-то единый алгоритм действий, гарантировавший бы нам хотя бы 75% успеха, невозможно", - считает чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108520
 
   
 Топ комментарии
 
В країну, де в черзі на президента стоять Мадури, ніхто гороші вкладать не буде...
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Миллиардер Плешивого Хмыря кремля Новинский скупил пол Украины,остальное принадлежит его братану Семёну Могилевичу Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3342Не знали? что правда?
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Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов.

Тому ми зараз за копійки все і скупимо...
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что ты хочешь во время войны Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 902
ты и трусняков конченые типилы!!! Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7076
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Підняли ціну на газ, зробили всі хімічні заводи збитковими, а тепер жаліються що Одеський припортовий завод можуть купити тільки на металобрухт! Ну так ви ж там ідіоти в уряді і це результат Ваших ідіотських говнореформ!
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бугого..
за копейки вальцманат хочет скупить предприятия, бреша про отсутствие интереса..
просто чужих не допустят до лакомых кусков
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а для чего тогда это постить - если не знаешь...\непонятен мотив...\
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ты болен? я запостил факт, а причины данного факта, почему это произошло, мне неведомо
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так мог бы и поинтересоваться причиной - или тебе нужно всё здесь расписать...?
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у кого поинтересоваться? у форин офиса?
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а у тебя есть? не, ты точно болен, иди погуляй, вдруг заразное
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понял - ты запостил лишь бы ляпнуть...\ну бывает...\
у меня к тебе всё - можешь ещё поискать что-то...
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так нахера ты тогда спрашивал? ты дебил?
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просто проверил какой дебил написал тот пост...)))
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какой дебил спросил "а почему?" а потом сослался в гугль, а потом ответил на этот вопрос другому человеку, который об этом не спрашивал? это был ты
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У тебе стецько дуже багато останнім часом запитань, залишилось купити десь мізки щоб відповіді почати розуміти
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вали специалист по нафте - ты уже весь "обнафтился"...
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Санкции сняли с Русала, En+ и Евросибэнерго. В Минфине США объяснили, что санкции с компаний сняты из-за снижения доли владения дерипаски в компаниях и смены в En+ совета директоров. В министерстве отметили, что он сам останется в санкционном списке.
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это не мне нужно постить - а тому товариСЧу...\он этого никогда не узнает - нет у него гугла...\
добавь ему ещё это - там совет директоров почти весь "американский"...\а то он кипятком будет писять - пока не узнает...!\
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Купите у Ходорковского чего нимбудь.... Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8883 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8883
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В країну, де в черзі на президента стоять Мадури, ніхто гороші вкладать не буде...
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Ні, насправді, цей вкид робиться для того, щоб коли Порошенко за безцінь буде прибирати до рук об'єкти приватизації, або роздавати їх своїм олігархам, і коли люди питатимуть, чому так дешево, вам, дурним порохоботам, якийсь Нефьодов скаже: "Так попиту нема!"
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Миллиардер Плешивого Хмыря кремля Новинский скупил пол Украины,остальное принадлежит его братану Семёну Могилевичу Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3342Не знали? что правда?
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може фирташ и могилевич????
новинский мальчик на побегушках
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аа
ну да, про фирташа не то пальто?
ему ж на поклон кадило ездит
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РАБссиянцы все братаны..даже Дохлыйс Йосиф Кабздон не МИЛЛИАРДЕР..
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хз
UA Senator S 01a656ec
Юля Мадуро ничего не купе.Грошей нема
Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1866 Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1866
28.01.2019 00:11

а это ты нахера прилепил???
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Грошей у Бахини НЕМА Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6294Нищебродка Украины..ни кола нги двора одно Манисто Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6294
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шо ? кумарит?
кажись ты албанцкаво переучил на удаве
или таки нашли у нее деньги в офшорах???
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Нашли.Все что в долларах найти легко.Финансовая полиция США получает зарплату за УМ,а не за взятки...
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Павло Лазаренко Юлю не сдавал...он чесный Чувак Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9654
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английский осилишь?? школьнег
суд сша тебе подойдет??

https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1242906.html
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Я не пользуюсь ссылками..и тебе не советую Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6159
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тогда напрягись и погугли название сайта
рейт в сша его пробей, шо публикует
и не пизди среди людей, как баба базарная
ты еще сам жопу с трудом подтирал когда она премьером была
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а я то думаю))
жлоб из под сохи, сенатор, епрст))
это называется - в сраке был, гамно видел
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Спрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - Нефьодов.

Тому ми зараз за копійки все і скупимо...
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ШАКАЛадка всё прикарманит, если не сядет раньше!
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Говно невозможно купить или продать Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1880Песню Семена Слепакова слушал КУПИ говно?
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Компания МММ идет к вам Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8212По мнению журнала Ньсуик МММ сегодня самая крутая кацаПсинская банда Эту инфу озвучивал по ящику еще недавно убитый Влад Листьев в своем проекте Поле Чудес... Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8212
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Мы все понимаем, что на большинстве государственных предприятий, как полипы, наросли посредники, которые на этих ГП зарабатывают.Источник: https://censor.net.ua/n3108520
Прибутковість підприємства визначає не форма власності, а якість менеджменту, що ним керує. Мінекономіки не спроможне забезпечити підбір ефективного управлінського апарату. Отже виходить що, скавучання Нефьодова нагадують нарікання селянина про те що його садиба поросла бур'яном.
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Отдайте думбасянам. Они на металл порежут Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1576
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Главный Прихватизатор РАБссии Анатолий Чубайс предложил старикам РАБссии платить налог за СТАРОСТЬ и за то что долго живут и требуют медикаменты и много бабла.
предложение Чубайса думаю одобрят в ДурьДуме РАБссии....
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Главы Держмайна Украины Михаил Чечетов и Валентина Семенюк были убиты...
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У капитализма нет национальности,Карл Маркс ошибся,чЛенинское быдло тоже... Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9222Классика жанра...
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И.О.премьер министра Украины миллиардер Ефим Звягильский...Трибуна ВР..кажись 1994 год..
ВСЁ ДАВНО УКРАДНЕНО ДО НАС.. Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1202
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Та воно так, ось тiльки порт "Пiвдений" на 49% Вiддали в концессiю, та яка рiзниця кому, ну друзям. Порт третий по товарообороту в Черноморье, ну нафиг он украинцам? Есть бедные США, . Они исланды дали. Слава США, а без порта обойдемся как-то, терпеливые.
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Китайцев в ОМЕРИКЕ уже 2% населения и бизнес ведут по всему США,а не только в New-Yorke Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9497
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Вредительство - вот то, что сегодня происходит в Украине.

Когда экономика падает, распродавать прибыльные активы абсурдно. На торги выставили «Центрэнерго» - предприятие, которое в 2017 году заработало больше 1,5 млрд гривен.

Какой нормальный хозяин будет продавать такое предприятие? Какой нормальный хозяин будет выставлять на торги монополистов «Турбоатом», «Одесский припортовый завод»? Какой нормальный хозяин разрушит газотранспортную систему Украины и сделает так, что она будет стоить ноль? Нормальный - никакой. Враг? Да.
[Вредительство - вот то, что сегодня происходит в Украине]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548590926-vreditelstvo-vot-to-chto-segodnya-proishodit-v-ukraine.html
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РАБссия срань памаги...Путлерр введи.. Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1143Мадуры Венесуэлы и Украины ОДИНАКОВЫЕ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпрос на большую часть объектов большой приватизации практически отсутствует, - замглавы Минэкономразвития Нефьодов
 
 
 
 
 
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