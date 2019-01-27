 Прощание с погибшим на Донбассе воином 25-го ОМПБ "Киевская Русь" Виталием Губенко пройдет на Киевщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие пройдет по адресу: ул. Соборная, 55 (возле церкви).

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Виталий Анатольевич Губенко родился 16 февраля 1965 года, окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

Служил прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады, погиб 25 января в районе села Катериновка Попаснянского района Луганской области в результате обстрела военного автомобиля из ПТРК.

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