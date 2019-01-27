 Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, недвижимое имущество - у жены

Согласно документу, задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве - находится в собственности его супруги Юлии Мостовой, информирует Цензор.НЕТ.
Сам Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена - автомобилем Toyota Rav4 2016 года.
У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 тысяч долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.
Из нематериальных активов у политика есть знаки для товаров и услуг. Жена Гриценко владеет корпоративными правами в четырех компаниях: издательский дом "Ормос", "Комьюнити 8", "Анкарис" и "ЗН Групп".
Олигархи десятилетиями грабившие украинцев, для Порошенко - верные друзья. К тем, с кем обещал бороться ПП в своей предвыборной программе, он ходит на юбилеи, даёт им ордена и звания.
Бо коли Гриценко стане президентом, вам тільки прутні сосати один у другого сосати залишиться.
птіца щастья завтрашнєго дня
Та , за всю жизнь на хрущёвку не может заработать.