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Все про:выборы (20901) Гриценко Анатолий (1182) декларация (1035) Мостовая Юлия (18)

 Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, недвижимое имущество - у жены

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в НАПК декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно документу, задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве - находится в собственности его супруги Юлии Мостовой, информирует Цензор.НЕТ.

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Сам Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена - автомобилем Toyota Rav4 2016 года.

У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 тысяч долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.

Из нематериальных активов у политика есть знаки для товаров и услуг. Жена Гриценко владеет корпоративными правами в четырех компаниях: издательский дом "Ормос", "Комьюнити 8", "Анкарис" и "ЗН Групп".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108518
 
   
 Топ комментарии
 
163 парафии бывшей УПЦ МП уже в ПЦУ. За сегодня - около десятка переходов. Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены - Цензор.НЕТ 8600
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....задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве Источник: https://censor.net.ua/n3108518
А мама в какой квартире мерзне?)
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нда не мальдіви і не вілла в іспаніях і не офшори в панамі як у головного злодія України!
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У бомжари з мого села теж нічого цього нема, проголосуймо за нього!
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тобі із дурки не дадуть проголосувати!
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ну давайте без дошкільних образ. Давайте голосувати за різних дурачків, котрі своє життя не впорядкували, але " знають" як керувати країною?
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Юбилей Игоря Суркиса. Все свои: Порошенко, Ахметов, Яценюк, Лукаш, Гройсман, Кличко, Ложкин...
Олигархи десятилетиями грабившие украинцев, для Порошенко - верные друзья. К тем, с кем обещал бороться ПП в своей предвыборной программе, он ходит на юбилеи, даёт им ордена и звания.
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Ви, порохососи у свого пана Сіньора Памідора, передплату вимагайте.

Бо коли Гриценко стане президентом, вам тільки прутні сосати один у другого сосати залишиться.
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та не переживайте - никто этого у вас не собирается отбирать...!\так-что не дёргайтесь...\
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ооо головна інтернет хвойда соєва прокинулася
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Что за фонтазии. Вальцман и Грицель в одной синагоге обрезаны.
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где, где это зубожіння про которое все рассказывают. тут вот честным путем по 100 штук имеют...
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Йонаталь Гиршвиц. И жена у него еврейка.
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Повезло человеку. Чего сразу завидовать то?
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вибєрі мєня, вибєрі мєня
птіца щастья завтрашнєго дня
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Говорят, что предвидится 40 кандидатов. Каждый раз наступает разочарование. И так 40 рах как минимум....
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Зара шоколадоголові будуть тиснути мантру, що проти олігарха може висунутись лише вільний філософ а-ля Сковорода - голий босий простоволосий
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Чем вопли громче поцреот тем толще доллар в шекель-банка.
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Подумував за нього голосувати, але після того як він взяв собі радником Засуліч (заліщук), відкинув цю хибну думку.
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5 квартир в Киеве. Для некоторых нищеброд , но по сравнению с юлькой миллиардер.
Та , за всю жизнь на хрущёвку не может заработать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, недвижимое имущество - у жены
 
 
 
 
 
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