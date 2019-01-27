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Все про:выборы (20901) Гриценко Анатолий (1182) декларация (1035) Мостовая Юлия (18)

 Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в НАПК декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно документу, задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве - находится в собственности его супруги Юлии Мостовой, информирует Цензор.НЕТ.

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Сам Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена - автомобилем Toyota Rav4 2016 года.

У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 тысяч долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств.

Из нематериальных активов у политика есть знаки для товаров и услуг. Жена Гриценко владеет корпоративными правами в четырех компаниях: издательский дом "Ормос", "Комьюнити 8", "Анкарис" и "ЗН Групп".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108518
 
 
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....задекларированное кандидатом недвижимое имущество - два земельных участка в Обуховском районе, садовый дом и пять квартир в Киеве Источник: https://censor.net.ua/n3108518
А мама в какой квартире мерзне?)
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Когда на гидроцикле каталась, вода ведь холодная. Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены - Цензор.НЕТ 9965
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Порошенко по ночам дует на воду, чтобы она была холодной.
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без цього клятого зрадніка явно необійшлося)
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На сколько я помню из его рассказа то мать мерзла в больнице. Но сын то нищий, не в состоянии матери лечение хорошее оплатить... С такой заботой о матери, он точно будет заботится о народе
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163 парафии бывшей УПЦ МП уже в ПЦУ. За сегодня - около десятка переходов. Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены - Цензор.НЕТ 8600
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Тобто керує дружина, а не Гриценко🤣
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к гидроциклу ванна в хрущевке прилагается???))
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Ну і шо?
Видно ж лещенко абьясняє бабушці як користуваться банкоматами Сбербанка)
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Не обзавелся своим производством в Липецке и Калуге? Кремлёвский огенд адназначна Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены - Цензор.НЕТ 8267
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Аталотій не бідна людина , а його рідна мати мерзне 😄 Про це він говорив на 112 каналі !
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Вот всегда думал о том: почему у таких умных женщин, такие бедные мужья? Декларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены - Цензор.НЕТ 2357
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Як у класика: "Она его за муки полюбила, а он ее - за состраданье к ним..."
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Так у президенти бідняки балотуватися в Україні не можуть. Що дивного?
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Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена - автомобилем Toyota Rav4 2016 года.
У Гриценко на банковских счетах в "Ощадбанке" размещены 134 тысяч долларов. Также он задекларировал 36 тыс. долларов и 120 тыс. грн наличных средств. Источник: https://censor.net.ua/n3108518
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Моя мама мерзне в шерстяных носках и пид двома ковдрами. )))...- А. Гриценко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекларация Гриценко: Volvo XC90, гидроцикл и эквивалент почти $175 тысяч, а все недвижимое имущество - у жены
 
 
 
 
 
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