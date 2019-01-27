 Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского 28 января

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда, заседание начнется в 15:30, судьи — Мирослава Марченко.
Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.
В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.
Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Ты совковый сливной бачок видел?
а потом еще и в суд подаст ЕСПЧ - типа мне не платили пенсию, гражданства не лишили, медальку не забрали так что йа украинец
10 июня 2017 стало известно, что пробыв три года министром, Михальчевский написал заявление по собственному желанию.
Его обвинили в "присвоении или растрате" гуманитарной помощи от России.
Как отмечалось, получателями гуманитарной помощи из России были крымские "министерства" здравоохранения, социальной политики и образования, а также ассоциация медицинских работников и местное отделение "Красного креста". Весь процесс распределения велся бесконтрольно. Продукты, техника, медикаменты и топливо в разных районах полуострова просто разворовывались.
Еще не известно, какой срок ему больше дадут - та или здесь!