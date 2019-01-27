 Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского 28 января

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда, заседание начнется в 15:30, судьи — Мирослава Марченко.

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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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