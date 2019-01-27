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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:измена (229) Киев (17072) суд (21716) Михальчевский (12)

 Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского 28 января

Днепровский районный суд Киева в понедельник, 28 января, продолжит слушание по делу экс-главы оккупационного Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда, заседание начнется в 15:30, судьи — Мирослава Марченко.

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Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

С 8 января Петр Михальчевский находится под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд. 

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Необходима информация о противоправной деятельности экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского и экс-"замминистра спорта" Камалова, - Бутусов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108516
 
 
 Топ комментарии
 
- А почему у Скабеевой такая странная серьга, и только в одном ухе?
- Ты совковый сливной бачок видел?

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - Цензор.НЕТ 3097

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - Цензор.НЕТ 7028
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- А почему у Скабеевой такая странная серьга, и только в одном ухе?
- Ты совковый сливной бачок видел?

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - Цензор.НЕТ 3097

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - Цензор.НЕТ 7028
 показать весь комментарий
 
 
Идентифицировали одного из стрелков на Грушевского. Он из Ростова-на-Дону. Снайпер.Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского - Цензор.НЕТ 6684
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Це ж треба бути таким..., щоб після зради приїхати до Києва!
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ничего необычного- дейч вообще герой Украины
а потом еще и в суд подаст ЕСПЧ - типа мне не платили пенсию, гражданства не лишили, медальку не забрали так что йа украинец
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Он не только предатель, он ещё и просто идиот, жадный до денег... А за пособничество оккупации по-моему должна быть самая лютая статья. В совке за такое к стенке ставили, без вариантов. А наши ещё цацкаются с ним ! Если уж он такой идейный сторонник "рюзге мира", ну так и сидел бы себе в Крыму безвылазно. Чего он в Киев-то попёрся ?
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Обычно, воры-коррупционеры с награбленным убегают за границу, кто в Англию, кто в Швейцарию, ну а этот решил сюда...

10 июня 2017 стало известно, что пробыв три года министром, Михальчевский написал заявление по собственному желанию.

Его обвинили в "присвоении или растрате" гуманитарной помощи от России.

Как отмечалось, получателями гуманитарной помощи из России были крымские "министерства" здравоохранения, социальной политики и образования, а также ассоциация медицинских работников и местное отделение "Красного креста". Весь процесс распределения велся бесконтрольно. Продукты, техника, медикаменты и топливо в разных районах полуострова просто разворовывались.

Еще не известно, какой срок ему больше дадут - та или здесь!
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Как рассказывают сведущие люди, он побыл "министром" 3 месяца и уволился, когда понял, куда попал. Вродебы от политики далек, оккупацию не поддерживал и вообще, человек местными уважаемый. Скорее всего, мозгов не хватило разобраться в ситуации и понять, что своими действиями предает Украину.
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А того потца что объявил перемирие с сепарами 08-го июня 2014-го,вместо объявить всего лишь военное положение судить за измену не надо?
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Чего хитрите, соя. пеця сам заявляет о повышении минималки. А так же помнится его требование не увольнять работников укрпочты. Ну и т.д. А то, что гидрант пиарится на Томосе, так шел бы он в метрополиты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского 28 января
 
 
 
 
 
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