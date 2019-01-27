EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  103  4
Все про:ОБСЕ (3491) Донбасс (17828) разминирование (254)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала заминированные участки неподалеку от сел Сопино на Донетчине и Лысое на Луганщине

Примерно в трех километрах к северу от неподконтрольного украинскому правительству села Лысое команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ, опубликованный 26 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о противоминной деятельности

"На северо-восточной окраине н. п. Сопино (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя), у трансформаторной станции и антенны (высотой около 30 м), которые, по оценке СММ, использовались для телекоммуникаций, наблюдатели видели два предупредительных знака о минной опасности, прикрепленных к забору. Знаки были красного цвета с надписями "Осторожно, мины!" на русском языке белыми буквами.

Примерно в 3 км к северу от н. п. Лысое (неподконтрольный правительству, 22 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен на расстоянии около 2 м к северу от дороги", - говорится в документе.

Также читайте: На полное разминирование Донбасса нужно от 10 до 20 лет, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/n3108512
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і побачили ж.... не такі вони і сліпі
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЄ корумповане кацапами, нема про що говорити.
 показать весь комментарий
 
минирование - этот непрерывный процесс, особенно летом - патрыоты и сепары совместно усеивают простанства кучами мин, потом прилетают стаи мух, все разминируют, и все начинается снова...
 показать весь комментарий
 
Иногда знаки "мины" ставят совсем не там где эти мины есть... Так сказать блеф, для сдерживания неприятеля
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала заминированные участки неподалеку от сел Сопино на Донетчине и Лысое на Луганщине
 
 
 
 
 
 вверх