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 Политика Украины
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Все про:Тимошенко (24075) прокурор (878) Холодницкий (578) САП (954)

 Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уверен, что прокуроры не должны посещать откровенно политические акции ни одного политика.

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора Донского, который ведет дела Майдана, привлекли к дисциплинарной ответственности

"Да, она ходила. Я об этом узнал в ноябре из СМИ, когда был в командировке - кажется, в Страсбурге. Сразу по возвращении вызвал ее. Пояснения Яровой мне не понравились. Сначала она говорила, что просто туда заехала поздравить кого-то с днем ​​рождения - одновременно на мероприятии у нее был бейджик, следовательно, попала она туда неслучайно и была зарегистрирована. Потом говорила, что ее интересует гендерная политика кандидата в президенты. По моему глубокому убеждению, прокуроры не должны посещать такие откровенно политические акции ни одного политика. Но хуже всего, что в день этого форума, кажется 15 июня 2018 года, она мне докладывала, что отсутствовала на рабочем месте из-за участия в судебных заседаниях и необходимости забрать экспертизу из КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), - это было рабочее время", - отметил он.

Холодницкий сообщил, что написал жалобу в Уголовно-дисциплинарную комиссию прокуроров (УДКП), к которой приложил объяснения Яровой.

На уточняющий вопрос, уволят ли прокурора, он сообщил: "Это решит УДКП. В жалобе я не ставил вопрос о мере наказания, считаю, что комиссия способна сама решить, есть ли нарушения и, если есть, то степень наказания".

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"Поймите меня. Я не хочу и не могу допустить ни малейшей политизации антикоррупционных органов и САП, в частности. А после такого факта с подчиненной, делать это становится трудно. И здесь вопрос не Яровой, а САП в целом. Я доверяю своим прокурорам, они все взрослые люди и у меня и мысли не могло быть стоять цербером и контролировать, кто куда ходит. Здесь должно быть доверие", - заявил глава САП.

Напомним, 22 ноября 2018 года СМИ обнародовали информацию, что прокурор САП по делу "Роттердам плюс" Ольга Яровая посетила форум "Новый курс" Юлии Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108510
 
   
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шо такое низзя? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 9778
рошен велико- святой не велит? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 968
никто ероме великого будкостроителя педры? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 4713
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тмосферное фото..

Заместитель главы Фастовской Прокуратуры, по совместительству кума главного "Борца" с Украинской Коррупцией - Назара Холодницкого, хранила взятки в коробочке из-под конфет Рошен..

Мимимимиии... Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 7840
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шо такое низзя? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 9778
рошен велико- святой не велит? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 968
никто ероме великого будкостроителя педры? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 4713
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конституция и закон о прокуратуре не велят...
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При порохе еще существует закон и конституция. Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 3353
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именно...это вас больше всего и выбешивает Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 2735
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Будь ласка, навідайтеся за 10 хвилин та витягніть із спаму допис про Геофорс.
Дякую
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Т.е. государственные служащие в рабочее время могут участвовать в политических мероприятиях в частном порядке?
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аха-х)))
29 буде у "святейшого" зїзд по затвердженню його безальтернативної кандидатури. Цікаво буде порахувати скільки туди налізе поцрійотів під час робочого часу)))
Я вже мовчу про томос-тури, куди людей з роботи зривали і перли за три-дев"ять земель ))) Ніхто не виніс догану за відсутність на робочому місці?
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Тьотя Юля, розкажи про «Геофорс»
26.01.2019 Дмитро Вовнянко 1--- Тимошенко
Дмитро Вовнянко
У житті Юлії Тимошенко чимало деталей без перебільшення - загадкових. Одна з таких - фірма «Геофорс». Ніби непримітна, на перший погляд компанія, але…

Подробиця раз. У 2015 р. чоловік Юлії Тимошенко декларував власність у дев'яти фірмах. Вже за рік - лише у двох - ТОВ «Геофорс» і ТОВ «Леді Ю». Декларуй й досі. Геофорс…
Подробиця два. Створена ТОВ «Геофорс» була у 2006 р. - як раз тоді коли після виборів 2006 р. йшли політичні баталії за створення коаліції, які завершилися підписанням «Універсалу національної єдності». Характерно що засновниками «Геофорс» виступили: Людмила Телегіна (мати Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Євгенія Карр (донька Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Олександр Тимошенко (чоловік Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень. Отже - розглядаємо фірму, де присутні три найближчі родичі Юлії Тимошенко, кожен з яких вніс по $200 тисяч за тодішнім курсом. Немалі кошти, погодьтеся.
Подробиця три. А чим, власне, займався цей «Геофорс»? Навіщо було вкладати в нього такі шалені кошти? Відповідь - в інформації на реєстрі Мінюсту. Основна форма діяльності «Геофорсу» - видобуток електроенергії та розподілення електроенергії. Та чи справді компанія займалася саме цими сферами бізнесу?
Подробиця чотири. Партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» має власний автопарк - 27 машин. Обслуговування партійних авто організовано огидно - кожна з 27 машин за 18 місяців експлуатації в ремонті побувала по 7 разів, через що партія витратила чималі кошти (порівняні з ціною пального витраченого в той самий час). Певно через це саме Юлія Тимошенко їздить не на партійному авто, а на орендованому. Так от, власник Mercedes S-класу, на якому їздить Юлія Володимирівна, це ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти», зареєстрована на тій самій адресі, що й ТОВ «Геофорс». Ба більше, власник ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти» - це чеська «Britico Product s.r.o.», доходи від якої декларує Олександр Тимошенко.
Подробиця п'ять. У інтерв'ю виданню «Лівий берег» від 25 січня 2010 р., даному журналістці (а нині - народному депутату) Тетяні Чорновол, Олександр Тимошенко повідав, що основним бізнесом ТОВ «Геофорс» буде видобуток електроенергії на геотермальних джерелах Кримського півострову. Ба більше, на запитання журналістки про перебіг роботи Олександр Тимошенко відповів: «Йде повним ходом». Фахівці Інституту відновлюваної енергетики НАНУ ще тоді оцінили цей бізнес як вельми прибутковий.
Подробиця шість. Наразі ТОВ «Геофорс» НЕ перебуває в процесі припинення. Тобто - працює, і певно, приносить прибутки власникам. Кримський півострів - п'ятий рік під окупацією. Запитання - де зараз робить свій бізнес «Геофорс», в Україні чи?..
Подробиця сім. Шукаючи бодай якісь дані про ТОВ «Геофорс», автор цих рядків несподівано наткнувся на дані про «ООО ПК «Геофорс»», зареєстроване в Росії у підмосковних Хімках. Збіг, скажете ви? Я теж так думав, допоки не побачив… що в мера Хімок Володимира Стрельченка існує свояк - колишній працівник ФСБ та адвокат Алєксандр Вершинін, який серед іншого - член ради директорів «Генбанку». Ага! Того самого! Того самого, який в обозі російської армії першим увійшов до окупованого Криму і співвласником якого на момент окупації Криму був Артур Чечьоткін - зять Олександра і Юлії Тимошенків. Круто? Тобто, то правда, своєї частки у «Генбанку» Артур Чечьоткін позбувся протягом року. Але ж мова не про «Генбанк». Мова про «Геофорс». Чи не забагато збігів?
Коротше. У підсумку маємо. Існує фірма «Геофорс», в яку найближчі родичі Юлії Тимошенко вклали при заснуванні кругленьку суму. Так, там не вкладалася сама Юлія Тимошенко. У Юлії Тимошенко грошей немає - так само, як їх не було у Лакі Лучіано, Карло Гамбіно та інших донів Коза Ностри. Гроші були у їхніх численних родичів - так само як і в Юлії Тимошенко.
Засновниками фірми «Геофорс» виступають три найближчі родичі пані кандидата - мати, чоловік і донька. Фірма офіційно займається виробництвом електроенергії. Виробляти електрику «Геофорс» почав у Криму. Крим - під окупацією. Існують підстави вважати, що «Геофорс» має фірму-клон у Росії, якось пов'язану з бізнесом ще одного близького родича пані-кандидата - її зятя. Умова зрозуміла?
У задачі запитується - чим займається фірма «Геофорс» зараз? Чому вона не припиняє існування (тобто регулярно здає бухгалтерські звіти), і чому Олександр Тимошенко продовжує декларувати свою у ній участь офіційно? Чи не сталося так, що родина Тимошенків, спекулюючи на Ліпецькій фабриці (давно зупиненій), сама наразі веде бізнес в окупованому Криму і допомагає окупантам долати в Криму енергетичну кризу?
І ще - всі ці деталі чомусь ВЗАГАЛІ не цікавлять чесну, незалежну і демократичну українську пресу. Хіба так можна?
Юлія Володимирівна! Розкажіть нам про «Геофорс»!
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Как же Кондитер со скорой стэцьки порохоботов боятся Вану!!!
И правильно делаете, бойтесь!
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Боятся не её, а её разбогатевших родственников...
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Та пофиг на кондитера....информация есть по теме поста...подтверждение или опровержение работы предприятия близких родственников одного из кандидатов в президенты в оккупированном Крыму?.... Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 6348
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Что же вы, соя, молчали при Овоще, когда ее сажали за какой-то газовый контракт, показали бы ему эту инфу. Пример в пользу пеци жалок.
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"Подробиця шість. Наразі ТОВ «Геофорс» НЕ перебуває в процесі припинення. Тобто - працює, і певно, приносить прибутки власникам. Кримський півострів - п'ятий рік під окупацією. Запитання - де зараз робить свій бізнес «Геофорс», в Україні чи?.."

Табе перакласьцi з украiнскай мовы?
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Соя, идите с этой ценной инфой к Юрику. Да видно это фуфло на криминал не тянет, так надо здесь ее выставлять ради пеци.
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тмосферное фото..

Заместитель главы Фастовской Прокуратуры, по совместительству кума главного "Борца" с Украинской Коррупцией - Назара Холодницкого, хранила взятки в коробочке из-под конфет Рошен..

Мимимимиии... Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 7840
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ватето зрада Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 7028.шо тебя больше возмутило,шо рошен потребляет,или шо взятки берет?
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Этого гнилого надо просто игнорировать. Весь в патрона.
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для барижного довбодятла ще існує сумнів в виборі правильної відповіді? А що ж тоді барижний довбодятел мав на увазі вище, про закон і конституцію? Мабуть як завжди, свої мілкі, барижні інтереси? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 1560
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У тебя Гыга Такая тонкая душевная архитектура что порой кажется что ты никак немох отрезать мудибейци поросятам и ставить свиноматкам клизмы а уж тем более вытерпеть боль которую тебе пришлось терпеть выбивая на пупе профиль Петручио
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https://www.facebook.com/groups/387115514961694/

Про справжніх УКРАЇНЦІВ.
Донеччанка Олічка ШИЛКІНА, гроза крємльовских пропагандонів !
(Хто ще не зна, це та УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТКА, що послала скабєєвну)

«Olga Shylkina додала 9 нових світлин.
6 год
В виду последних событий в ПАСЕ и моего ответа российской пропагандистке прямо в прямом эфире, моя персона привлекла не только множество украинцев, которые поддержали меня,которые как и я болеют за страну, которые устали от тотальной лжи российских СМИ, пробудила я интерес и существ, паразитирующих на чужой работе.
Они снимают типа блоги, низкопробщину, для людей с отсутствием критического мышления, которые не могут сами сопоставить информацию, а им нужна только прямая указка а-ля "они во всем виноваты". Очень часто это откровенная клевета, которую выдают это за правду в последней инстанции. Иногда это просто - факты, которые перекручены или приправлены едкими личными комментариями.
Ну в общем, сейчас они выдают за сенсацию то, что я из Донецка)) да что вы вообще знаете, "расследователи"?!!
Я горжусь тем, что я Из ДОНЕЦКА! Никогда не скрывала этого и уверенно продолжают топить за Украину, верю, что флаги моей страны скоро будут развиваться над крышами моего города! Который вы, расследователи, убивайте каждый день!
...На региональном ТВ 5 лет назад мы сделали качественный продукт, у нас была современная студия, крутая аппаратура, но такие как вы отобрали у меня работу и выгнали из дому! Канал захвачен орками!!! Которые даже название вещателя не потрудились изменить. Кстати, это я видела чеченцев с оружием на улицах моего города, это я слышала "паребрик" и прорывное "г", которое резало ухо в гээ-кающем Донецке. Это я давала интервью иностранным СМИ говоря о том, что нам никто не запрещает говорить на русском и нас не надо спасать!!!!!
А что потом перепрыгнули сразу на Прямой? Плохие "расследователи"! Не все сразу! В Киев я поехала с пустыми карманами и с зияющей дырой в душе! Трудилась на медиа-гиганте СТБ почти 2 года и писала сценарии для говорящих голов. Вот тогда я узнала все трудности переселенца, все круги ада бюрократизма в нашей стране и тд.! Узнала как это, когда у тебя украли дом, когда у тебя украли прошлую жизнь, когда ты уже стал кем-то и снова стоишь один на пустой дороге!!!
Я уж точно лучше вас, "расследователи", знаю о всех проблемах, которые у нас есть в государстве, просто я не бегу с него, а пытаюсь бороться, чтобы стало лучше!
Потом была ещё Черноморская ТРК, это канал-беглец из Крыма. Мы там тоже говорили о Крыме и Донбассе! О том, что они украинские! Потом был Новый канал и социальные проекты, тоже есть видео))) там материалы косвенно связаны с политикой, с проблемами общества! Так что, если берётесь "расследовать", то хоть потрудитесь чуть. Ну и теперь Прямий!
Вы там удивляетесь моей карьере?!)) а что же в ней головокружительного??? Мне хочется гораздо большего! Как минимум работать в студии и быть ведущей, как прежде. Я из шахтерской династии, мой папа шахтёр! За меня некому было просить, я привыкла добиваться всего сама, у меня нет и никогда не было покровителей, я никогда не была протеже. Мой муж не был близким родственником представителя страны в ООН, как некоторые ))) он вообще не имеет отношения к ТВ) Все, что имею сейчас - всего достигла САМА!
И безумно рада, что моем лице РФ услышала голос Донбасса и Крыма! Всем кто меня поддержал- огромное спасибо! Мы победим!!!»

Слава Україні !
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Ага Гыга и томосу слава и слава слепым и зрячим трастам Не меньшая слава поставкам электричества в крым на свечной титановый заводик кентюшки фирташа Сюда так же можно добавить славу в успешном умерщвлении пенсионеров которых офшорник и его сокорытники обрекли на медленную и мучительную смерть дав на существование 50 доларов в месяц Эт будет записано золотыми буквами в аналы истории Хоть количество умерщвляемых каких то несчачтных четыре милиона пенсов Получающих минимальную пенсию Итак слава и гип--гип ура
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ольгинцы шо у вас там происходит? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 1154

Стопервый‏ @Andrei101niK

Полиция эвакуировала 900 человек из логова «фабрики троллей». Его обещали взорвать https://www.fontanka.ru/2019/01/25/154/ с помощью @Fontanka_spb
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Она работала на макеевском городском канале Юнион. Потом канал стал региональным с офисом в Донецке
Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 1897
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Поздно холодницкому лепить из себя праведника. Да и законника тоже. Как и прокурорам шастать по съездам кандидатов. Да и генпрокурору нечего делать на корпоративах БПП.
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Йдеться про РОБОЧИЙ ЧАС! Після роботи роби що хочеш, а шастати по партз'їднам для держслужбовця у робочий час не припустимо! Чи Йуля рівніша за інших, до неї можна? Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 5404
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ну конечно - только к панамскому пэдре - более ни к кому
всеравно от прокуВортуры толку никакого Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 6407
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Я так и написала. Может перед истерикой не мешало бы и коммент до конца прочесть?
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Поганий вапрос. В мітодічках токо про прокурорів було.
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когда я 6ыл ... кажется в страсс6урге (с)
???

походц в амстердаме ты 6ыл крыса шакаладная)
в ра6очее время))
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а в отставку подать назар не хочешь из-за родственницы????????????
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а зачем - если всем подавать - вся илитка сольется Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 6252
и половина ВР Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 6252
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такии слизняки нужны системе так что не надейся не уйдет зубами вцепился
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сумно це все...ознаки недосконалості, стагнації та загнивання.
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какая нах стагнация - там все давно сгнило - труп один и вонь неимоверная!!! Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 7372
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где то видел чтоб сразу с момента зарождения в стране образовалась идеальная правовая система?ну то дай ссылку,тоже хочу посмотреть
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30 лет значит мало? сколько же тебя рожали интересно
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В Грузии
сразу после того как пришёл нормальный президент
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6удет те6е и михуэль
и какава с чаем Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время - Цензор.НЕТ 1265
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самой антикоррпционной и антитоксикационной может быть тока пгокугатуга
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Не має права держслужбовець ходити у робочий час по політичним заходам.
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а з томосом швендяти по всіх закоулках в РОБОЧИЙ ЧАС має право?
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Має, бо це його службові обов'язки. Вас кацапів треба щімити по всім напрямкам.
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Алах Акбар, ти коли з ахтоматом пам'ятники Леніну охороняв, теж про Томаса мріяв?
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куму холодницкого повязали на взятке! "В пятницу, 25 января, во время получения взятки правоохранители задержали заместителя главы прокуратуры Фастова Киевской области Анну Кулинич.Об этом сообщается на странице "ЄвроМайдан" в Facebook. Подчеркивается, что ее поймали с поличным. Вот так и живем. При получении очередной взятки задержана кума руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - сказано в сообщении.
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Ну и правильно сделал. Нефиг лазить где попало в рабочее время.
Вот, допустим я, осмотрщик вагонов, плюнул на работу и пошёл смотреть на чёрноротую... И шо? Да не шо, поезда раком встали, а я вчерашним числом уже уволен...
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осмотрщик вагонов! давай тогда с "депутатов" начни!
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Юра майже, як залізний фелікс - грязні руки і захмелена голова.
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Держ чиновник у робочий час -щей зарплатню захоче ...все правильно робить Холодницький
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Бл..! Послушайте вы..сраколизы шоколадного пидораса и косатой воровской пидораски..! Вы уже сука достали тут воевать "кто меньше украл"!! И одно и второе ваше - ебучие воровские скоты одно другого лучше . И не дай бог ваши работодатели - сраное больное на бабло ворьё кого то из этих двух недоёбанных впарит нам снова вбросами и ложью , - будет вам уже не Майдан а пиздец! Так им и передайте..От вас всех тошнит уже реально.. Клоуны! Соберитесь сука все вместе на Олимпийском и заебеньте друг друга! Мудачьё !
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Навіть на догану не дотягує це дрібне порушення трудової дісціпліни ....

А ось таємна поїздка Самого Назара на Банкову вже є добрий привід до початку кримінальної справи . Бо презідент є державний посадовець . А Холодницький є голова САП . Конфлікт інтересів повний .
А з"їзд "Батьківщини" навіть не є персіфіцированною особою . Його не можно звинуватити в корупції . Це цілий Палац Спорту .

Горить земля під ногами Назара .
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знов ця типова для цензора "випадкове опускання хронології подій" .була на форумі влітку. главком написав про це 22.11., а дата інтервю холодницького з цього приводу і дата подачі скарги - не важливі?
P.S. правильно топиш бутусов, Юлій не подарує зради твоїм патронам, а редактувати спічі і книжечки владних перців і листи з зони -- дві великі різниці...
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так тут тіко поразка, кого не вибери
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В суд по делу мартыненко приходили в рабочее время и министры от НФ и депутаты. .... И ничего.
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