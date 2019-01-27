 Холодницкий подал дисциплинарную жалобу на прокурора САП Яровую, посетившую форум Тимошенко в рабочее время

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.
"Да, она ходила. Я об этом узнал в ноябре из СМИ, когда был в командировке - кажется, в Страсбурге. Сразу по возвращении вызвал ее. Пояснения Яровой мне не понравились. Сначала она говорила, что просто туда заехала поздравить кого-то с днем рождения - одновременно на мероприятии у нее был бейджик, следовательно, попала она туда неслучайно и была зарегистрирована. Потом говорила, что ее интересует гендерная политика кандидата в президенты. По моему глубокому убеждению, прокуроры не должны посещать такие откровенно политические акции ни одного политика. Но хуже всего, что в день этого форума, кажется 15 июня 2018 года, она мне докладывала, что отсутствовала на рабочем месте из-за участия в судебных заседаниях и необходимости забрать экспертизу из КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), - это было рабочее время", - отметил он.
Холодницкий сообщил, что написал жалобу в Уголовно-дисциплинарную комиссию прокуроров (УДКП), к которой приложил объяснения Яровой.
На уточняющий вопрос, уволят ли прокурора, он сообщил: "Это решит УДКП. В жалобе я не ставил вопрос о мере наказания, считаю, что комиссия способна сама решить, есть ли нарушения и, если есть, то степень наказания".
"Поймите меня. Я не хочу и не могу допустить ни малейшей политизации антикоррупционных органов и САП, в частности. А после такого факта с подчиненной, делать это становится трудно. И здесь вопрос не Яровой, а САП в целом. Я доверяю своим прокурорам, они все взрослые люди и у меня и мысли не могло быть стоять цербером и контролировать, кто куда ходит. Здесь должно быть доверие", - заявил глава САП.
Напомним, 22 ноября 2018 года СМИ обнародовали информацию, что прокурор САП по делу "Роттердам плюс" Ольга Яровая посетила форум "Новый курс" Юлии Тимошенко.
рошен велико- святой не велит?
никто ероме великого будкостроителя педры?
Дякую
29 буде у "святейшого" зїзд по затвердженню його безальтернативної кандидатури. Цікаво буде порахувати скільки туди налізе поцрійотів під час робочого часу)))
Я вже мовчу про томос-тури, куди людей з роботи зривали і перли за три-дев"ять земель ))) Ніхто не виніс догану за відсутність на робочому місці?
26.01.2019 Дмитро Вовнянко 1--- Тимошенко
Дмитро Вовнянко
У житті Юлії Тимошенко чимало деталей без перебільшення - загадкових. Одна з таких - фірма «Геофорс». Ніби непримітна, на перший погляд компанія, але…
Подробиця раз. У 2015 р. чоловік Юлії Тимошенко декларував власність у дев'яти фірмах. Вже за рік - лише у двох - ТОВ «Геофорс» і ТОВ «Леді Ю». Декларуй й досі. Геофорс…
Подробиця два. Створена ТОВ «Геофорс» була у 2006 р. - як раз тоді коли після виборів 2006 р. йшли політичні баталії за створення коаліції, які завершилися підписанням «Універсалу національної єдності». Характерно що засновниками «Геофорс» виступили: Людмила Телегіна (мати Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Євгенія Карр (донька Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень, Олександр Тимошенко (чоловік Юлії Тимошенко) - внесок 1 мільйон гривень. Отже - розглядаємо фірму, де присутні три найближчі родичі Юлії Тимошенко, кожен з яких вніс по $200 тисяч за тодішнім курсом. Немалі кошти, погодьтеся.
Подробиця три. А чим, власне, займався цей «Геофорс»? Навіщо було вкладати в нього такі шалені кошти? Відповідь - в інформації на реєстрі Мінюсту. Основна форма діяльності «Геофорсу» - видобуток електроенергії та розподілення електроенергії. Та чи справді компанія займалася саме цими сферами бізнесу?
Подробиця чотири. Партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» має власний автопарк - 27 машин. Обслуговування партійних авто організовано огидно - кожна з 27 машин за 18 місяців експлуатації в ремонті побувала по 7 разів, через що партія витратила чималі кошти (порівняні з ціною пального витраченого в той самий час). Певно через це саме Юлія Тимошенко їздить не на партійному авто, а на орендованому. Так от, власник Mercedes S-класу, на якому їздить Юлія Володимирівна, це ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти», зареєстрована на тій самій адресі, що й ТОВ «Геофорс». Ба більше, власник ТОВ «Інтернаціональні Індустріальні Проекти» - це чеська «Britico Product s.r.o.», доходи від якої декларує Олександр Тимошенко.
Подробиця п'ять. У інтерв'ю виданню «Лівий берег» від 25 січня 2010 р., даному журналістці (а нині - народному депутату) Тетяні Чорновол, Олександр Тимошенко повідав, що основним бізнесом ТОВ «Геофорс» буде видобуток електроенергії на геотермальних джерелах Кримського півострову. Ба більше, на запитання журналістки про перебіг роботи Олександр Тимошенко відповів: «Йде повним ходом». Фахівці Інституту відновлюваної енергетики НАНУ ще тоді оцінили цей бізнес як вельми прибутковий.
Подробиця шість. Наразі ТОВ «Геофорс» НЕ перебуває в процесі припинення. Тобто - працює, і певно, приносить прибутки власникам. Кримський півострів - п'ятий рік під окупацією. Запитання - де зараз робить свій бізнес «Геофорс», в Україні чи?..
Подробиця сім. Шукаючи бодай якісь дані про ТОВ «Геофорс», автор цих рядків несподівано наткнувся на дані про «ООО ПК «Геофорс»», зареєстроване в Росії у підмосковних Хімках. Збіг, скажете ви? Я теж так думав, допоки не побачив… що в мера Хімок Володимира Стрельченка існує свояк - колишній працівник ФСБ та адвокат Алєксандр Вершинін, який серед іншого - член ради директорів «Генбанку». Ага! Того самого! Того самого, який в обозі російської армії першим увійшов до окупованого Криму і співвласником якого на момент окупації Криму був Артур Чечьоткін - зять Олександра і Юлії Тимошенків. Круто? Тобто, то правда, своєї частки у «Генбанку» Артур Чечьоткін позбувся протягом року. Але ж мова не про «Генбанк». Мова про «Геофорс». Чи не забагато збігів?
Коротше. У підсумку маємо. Існує фірма «Геофорс», в яку найближчі родичі Юлії Тимошенко вклали при заснуванні кругленьку суму. Так, там не вкладалася сама Юлія Тимошенко. У Юлії Тимошенко грошей немає - так само, як їх не було у Лакі Лучіано, Карло Гамбіно та інших донів Коза Ностри. Гроші були у їхніх численних родичів - так само як і в Юлії Тимошенко.
Засновниками фірми «Геофорс» виступають три найближчі родичі пані кандидата - мати, чоловік і донька. Фірма офіційно займається виробництвом електроенергії. Виробляти електрику «Геофорс» почав у Криму. Крим - під окупацією. Існують підстави вважати, що «Геофорс» має фірму-клон у Росії, якось пов'язану з бізнесом ще одного близького родича пані-кандидата - її зятя. Умова зрозуміла?
У задачі запитується - чим займається фірма «Геофорс» зараз? Чому вона не припиняє існування (тобто регулярно здає бухгалтерські звіти), і чому Олександр Тимошенко продовжує декларувати свою у ній участь офіційно? Чи не сталося так, що родина Тимошенків, спекулюючи на Ліпецькій фабриці (давно зупиненій), сама наразі веде бізнес в окупованому Криму і допомагає окупантам долати в Криму енергетичну кризу?
І ще - всі ці деталі чомусь ВЗАГАЛІ не цікавлять чесну, незалежну і демократичну українську пресу. Хіба так можна?
Юлія Володимирівна! Розкажіть нам про «Геофорс»!
И правильно делаете, бойтесь!
Табе перакласьцi з украiнскай мовы?
Заместитель главы Фастовской Прокуратуры, по совместительству кума главного "Борца" с Украинской Коррупцией - Назара Холодницкого, хранила взятки в коробочке из-под конфет Рошен..
Мимимимиии...
Про справжніх УКРАЇНЦІВ.
Донеччанка Олічка ШИЛКІНА, гроза крємльовских пропагандонів !
(Хто ще не зна, це та УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТКА, що послала скабєєвну)
«Olga Shylkina додала 9 нових світлин.
6 год
В виду последних событий в ПАСЕ и моего ответа российской пропагандистке прямо в прямом эфире, моя персона привлекла не только множество украинцев, которые поддержали меня,которые как и я болеют за страну, которые устали от тотальной лжи российских СМИ, пробудила я интерес и существ, паразитирующих на чужой работе.
Они снимают типа блоги, низкопробщину, для людей с отсутствием критического мышления, которые не могут сами сопоставить информацию, а им нужна только прямая указка а-ля "они во всем виноваты". Очень часто это откровенная клевета, которую выдают это за правду в последней инстанции. Иногда это просто - факты, которые перекручены или приправлены едкими личными комментариями.
Ну в общем, сейчас они выдают за сенсацию то, что я из Донецка)) да что вы вообще знаете, "расследователи"?!!
Я горжусь тем, что я Из ДОНЕЦКА! Никогда не скрывала этого и уверенно продолжают топить за Украину, верю, что флаги моей страны скоро будут развиваться над крышами моего города! Который вы, расследователи, убивайте каждый день!
...На региональном ТВ 5 лет назад мы сделали качественный продукт, у нас была современная студия, крутая аппаратура, но такие как вы отобрали у меня работу и выгнали из дому! Канал захвачен орками!!! Которые даже название вещателя не потрудились изменить. Кстати, это я видела чеченцев с оружием на улицах моего города, это я слышала "паребрик" и прорывное "г", которое резало ухо в гээ-кающем Донецке. Это я давала интервью иностранным СМИ говоря о том, что нам никто не запрещает говорить на русском и нас не надо спасать!!!!!
А что потом перепрыгнули сразу на Прямой? Плохие "расследователи"! Не все сразу! В Киев я поехала с пустыми карманами и с зияющей дырой в душе! Трудилась на медиа-гиганте СТБ почти 2 года и писала сценарии для говорящих голов. Вот тогда я узнала все трудности переселенца, все круги ада бюрократизма в нашей стране и тд.! Узнала как это, когда у тебя украли дом, когда у тебя украли прошлую жизнь, когда ты уже стал кем-то и снова стоишь один на пустой дороге!!!
Я уж точно лучше вас, "расследователи", знаю о всех проблемах, которые у нас есть в государстве, просто я не бегу с него, а пытаюсь бороться, чтобы стало лучше!
Потом была ещё Черноморская ТРК, это канал-беглец из Крыма. Мы там тоже говорили о Крыме и Донбассе! О том, что они украинские! Потом был Новый канал и социальные проекты, тоже есть видео))) там материалы косвенно связаны с политикой, с проблемами общества! Так что, если берётесь "расследовать", то хоть потрудитесь чуть. Ну и теперь Прямий!
Вы там удивляетесь моей карьере?!)) а что же в ней головокружительного??? Мне хочется гораздо большего! Как минимум работать в студии и быть ведущей, как прежде. Я из шахтерской династии, мой папа шахтёр! За меня некому было просить, я привыкла добиваться всего сама, у меня нет и никогда не было покровителей, я никогда не была протеже. Мой муж не был близким родственником представителя страны в ООН, как некоторые ))) он вообще не имеет отношения к ТВ) Все, что имею сейчас - всего достигла САМА!
И безумно рада, что моем лице РФ услышала голос Донбасса и Крыма! Всем кто меня поддержал- огромное спасибо! Мы победим!!!»
Слава Україні !
Стопервый @Andrei101niK
Полиция эвакуировала 900 человек из логова «фабрики троллей». Его обещали взорвать https://www.fontanka.ru/2019/01/25/154/ с помощью @Fontanka_spb
всеравно от прокуВортуры толку никакого
???
походц в амстердаме ты 6ыл крыса шакаладная)
в ра6очее время))
и половина ВР
сразу после того как пришёл нормальный президент
и какава с чаем
Вот, допустим я, осмотрщик вагонов, плюнул на работу и пошёл смотреть на чёрноротую... И шо? Да не шо, поезда раком встали, а я вчерашним числом уже уволен...
А ось таємна поїздка Самого Назара на Банкову вже є добрий привід до початку кримінальної справи . Бо презідент є державний посадовець . А Холодницький є голова САП . Конфлікт інтересів повний .
А з"їзд "Батьківщини" навіть не є персіфіцированною особою . Його не можно звинуватити в корупції . Це цілий Палац Спорту .
Горить земля під ногами Назара .
P.S. правильно топиш бутусов, Юлій не подарує зради твоїм патронам, а редактувати спічі і книжечки владних перців і листи з зони -- дві великі різниці...