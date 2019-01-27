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Все про:ВР (22619) драка (1704) Львовщина (1589) патрульная полиция (1214) Сорочик Юрий (1)

 Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными

На кольцевой дороге возле Львова сотрудник Верховной Рады подрался с патрульным полицейским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.NET.

Инцедент произошел около 22-00 26 января. По неофициальной информации, участником конфликта оказался 53-летний руководитель секретариата парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции Юрий Сорочик.

Первой об этом инциденте сообщила председатель полицейской комиссии при Нацполиции Львовщины, журналистка НТН Виктория Балицкая. По ее информации, конфликт произошел после того, как патрульные остановили BMW X5, который ехал без включенных фар ближнего света.

За рулем авто находилась женщина, вероятно, дочь Сорочика, который сидел на пассажирском кресле.

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"По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а впоследствии ударил одного из них кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции", - сообщила Балицкая.

После конфликта и патрульный, и Сорочик обратились к врачам. Первый с подозрением на черепно-мозговую травму, а второй заявил, что это патрульные его избили. Известно также, что по факту избиения патрульного открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких или средних телесных повреждений ").

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На водителя BMW X5 в итоге таки составили протокол об админнарушении. Добавим, что у Сорочика две дочери - 31-летняя Виктория, которая является заместителем начальника Госмиграционной службы Львовщины, и 19-летняя Ангелина, которая является руководительницей ОО "Непокоренные судьбой". Кто из них находился за рулем, пока неизвестно.

Пресс-служба патрульной полиции Львовщины подтвердила, что такой инцидент действительно произошел вчера ночью. Однако подробную информацию пообещали обнародовать позже.

Отметим, что Сорочик несколько раз баллотировался в Верховную Раду от Христианско - Демократичнои партии Украины. Имеет звание заслуженного юриста Украины. Ранее занимал должности вице-президента Ассоциации мини-футбола (футзала) Украины и первого заместителя председателя Федерации футбола Львовщины.

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С 2002 года работает в Раде Сначала в качестве консультанта секретариата парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (2002-2003), впоследствии как заведующий этого же секретариата (2003-2014), затем как заведующий секретариатом комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (2014-2017), а с марта 2017 г. он является главой секретариата этого же комитета

Источник: https://censor.net.ua/n3108509
 
 
 Топ комментарии
 
Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 3859
как оказалось только так до них доходит
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С 2002 года работает в Раде Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 3973

люстрация прошла успешно.... впрочем, как и рехформы, что скромничать.
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Жизнь удалась -борюсь с коррупцией ну и дети достойно пристроени -а тут какие то плебеи посмели замечание сделать !
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Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 3859
как оказалось только так до них доходит
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Недоходит к сожалению потом этот прокурор опять на взятке попался но все замяли Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 2372
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Сорочика в том же ЕС сразу заковали и посадили бы пока в себя непридет и однозначно отставка !!! А как у нас шеколадное правосудие Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 2610
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Рагули такое же несчастье для Украины, как и ватники.
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Налоговая инспекция Украины выявила, что пенсионеры утаили моллиарды от оффшоров.
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Сорочик за 16 років роботи в ВРУ зрозумів, що корупцію і оргзлочинність законними методами не побороти, тому вирішив боротися на волонтерських засадах - судом пана Лінча.
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С 2002 года работает в Раде Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 3973

люстрация прошла успешно.... впрочем, как и рехформы, что скромничать.
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А тут хто його знає, чи попадає секретутка під люстрацію.
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якщо з чисто юридичної точки зору, то хз... треба закон читати чи ця категорія підпадає. То по твоїй частині.
Якщо на хлопський розум, то хто туди взагалі "попав"?)
На холєру було папір переводити?
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Жизнь удалась -борюсь с коррупцией ну и дети достойно пристроени -а тут какие то плебеи посмели замечание сделать !
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Хотя бы машину ему спалить, если уж посадить не получится.
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Посади якісь синекурні, а от доці певно "геніальні", годують татка.
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Сорочик оказался мразью, грош ему цена, паскуде такой.
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який директор-така й школа

Комитет по противодействию коррупции отдали "под крыло" нардепа "Самопомичи" Егора Соболева, а его заместителем стал депутат "Народного фронта" Юрий Савчук. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/kto-vozglavil-komitety-v-rade-polnyy-spisok-399690.html
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ну так люстрацией же егогка и руководил Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 4108
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руководитель секретариата комитета.... не хило совсем, мозги где-то потерял по карьерной лестнице - с копами драться....
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як це так - бара зупинили .... в пику йому - але ж поліцейський....- а якщо би простолюдин , смерд...то можна и переїхати автом - ідем в ЕС Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 8385
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этакий махонький рагульчик кулачишками помахал
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Поліцейського звільнять... Сорочика виправдають і піде на підвищення! А у всьому винні будуть хФашизди з ВО Свободи і особисто Кошулинський! Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными - Цензор.НЕТ 661
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Супер виявляеться поліцію реформували щоб можна було їх пиз ..ити
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В Штатах цього під....ра Сорочика поліцейські би пристрелили зразу!
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