 Глава МИД Чехии Петршичек во время визита планирует лично оценить ситуацию на Донбассе и последствия блокады Азовского моря

Об этом он заявил перед отъездом в Киев в воскресенье вечером в эксклюзивном интервью корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Я с нетерпением жду посещения города и порта Мариуполь и линии соприкосновения. Мое намерение состоит в том, чтобы получить непосредственное представление о жизни населения в восточной Украине, а также последствиях фактической блокады Азовского моря и порта Мариуполь", - сказал министр.
На восток руководитель внешнеполитического ведомства Чехии отправится вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным во вторник.
Накануне, в понедельник, оба министра проведут переговоры в Киеве. Кроме того, в столице запланированы встречи Петршичека и его делегации с представителями гражданского общества Украины, с Мустафой Джемилевым, к которому чешский политик "испытывает глубокую симпатию и восхищение, не только из-за его смелого протеста против оккупации Чехословакии 50 лет назад, но и из-за его неустанной работы на благо крымско-татарского общества". Также делегация обсудит перспективы экономического сотрудничества между двумя странами с чешским бизнес-сообществом.
Это первый визит Петршичека в Украину.
ВСІ ЧУЛИ ПРО ВЧОРАШНІ ПОДІЇ В ОКУПОВАНОМУ ТОРЕЗІ? ТАК ОТ, ТУДИ ВИЛІТАЄ КОМІСІЯ З МОСКВИ, БО ОРКИ ТАКОГО ПОНАРОБЛЮВАЛИ
Донецький блогер Фашик Донецький розповів що насправді вчора відбулось в окупованому Торезі, далі мовою оригіналу.
Преамбула. Я иногда удивляюсь дебилизму дынырийцев, которые безбожно палят кац@пов и пихают их на новые санкции - ну нельзя быть такими еб@нутыми и так под поезд кидать хозяев. Судите сами: в ватных сми сегодня клоуны писали об утилизации снарядов на танковом полигоне в Торезе. Повторяю еще раз -утилизации.
А теперь давайте похлопаем в ладошки дебилушкам из сми дыныры, ибо нет ни одного завода на оккупированных рф территориях по производству танковых снарядов. Садитесь, два. Вата, ау! Можешь кричать о том шо танковые снаряды ростут на деревьях. Фас, бля..
Короче говоря, рукожопы из пропагадистских сми как обычно облажались и спалили русню в спонсировании войны в Украине. Орден от сбУ получите после войны, спасибо.
Но перейдем к эпичному эпосу, а точнее к зряплате. Оркам из 1 танковой роты 11 омсп дали аж по 250 баксов зряплаты вчера. И почався треш.
Орки насинячились в хлам и полезли в танки пострелять на полигоне. Время было вечером, делать было нечего + было много водки. Водка немного наполнила сердца орков храбростью и они начали тренироваться.
Аднака… Внизапна… Праизашол пи.даускас - у одного из танков заклинило башню и он выстрелил тупо в соседний танк.
И почалося пьяное побоище: у боевых абизян путина случился инфаркт - они подумали шо между ними затесался диверсант Хунты и начали шмалять друг по другу. В итоге у орков минус 9 танков, победила водка.
Кураторам из рф орки сказали шо все задумано, а танки взорвали, бо они ремонту не подлежат. В пропагандистских сми была дана команда прикрыть пьяный пизд*рез - написать, мол это плановое списание боеприпасов.
Короче, бойтесь - они таки доползут до Киева. Давайте познакомимся ближе с алкоголиками, угробившими 9 танков:
Ст лейтенант Тарбаев - русский военный, Лейтенант Малыш, Прапорщик Риндюк, Ст сержант Спесивцев, Рядовой Яблинский, Лейтенант Архипов, Рядовой Сыско, Рядовой Голубицкий, Сержант Акуленко, Рядовой Третьякова,
Рядовой Перекатов, Рядовой Пужайкин, Рядовой Волков, Мл сержант Плешаков,
Ст лейтенант Серегин, Рядовой Садчиков, Рядовой Сметанников, Мл сержант Брайлян, Рядовой Костенко, Рядовой Гнатко, Ст сержант Ткаченко, Рядовой Дерезуцкий, Рядовой Палий, Лейтенант Осталюк, Рядовой Козак, Рядовой Гончаров, Рядовой Сатаненко, Рядовой Панжар, Рядовой Мазулевский, Мл сержант Гниденко, Рядовой Косс, Рядовой Китаев.
Вся вышеназванная срань господня угробила 9 танков по пьяне. Спасибо! Хунта вас не забудет.
Источник