 Горсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"Община Черкасс таким образом почтила старшего солдата, командира боевой машины-командира отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Моспана Антона Юрьевича за его верность военной присяге и народу Украины, мужество и отвагу, проявленные во время участия в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Антон Моспан погиб во время выполнения боевого задания 15 октября 2018 г. в районе поселка Крымское Луганской области.