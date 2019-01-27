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 Горсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану

Черкасский городской совет принял решение присвоить погибшему в зоне ООС военнослужащему Антону Моспану звание "Почетный гражданин города Черкассы" и наградить его посмертно памятным знаком "За заслуги перед городом Черкассы" первой степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"Община Черкасс таким образом почтила старшего солдата, командира боевой машины-командира отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Моспана Антона Юрьевича за его верность военной присяге и народу Украины, мужество и отвагу, проявленные во время участия в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Антон Моспан погиб во время выполнения боевого задания 15 октября 2018 г. в районе поселка Крымское Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3108506
 
   
 Топ комментарии
 
Світла пам'ять воїнові..
Не забудемо, не пробачимо..
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дуже гарна їниціатива! дякуєм!
кожне місто-село, яке втратило свого мешканця так і мусить зробити... і це справедливо.!.
це подяка від міста і пам"ятка для жителів...
на бігбордах при дорогах мають бути лиця Героїв, як загиблих, так і повернувшихся з честю... а не морди підсвинків і пристарків, пхнущихся до корита
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родині Воїна, допоможіть матеріально - нагороди це добре, це пам"ять...
але допомога повинна бути матеріальною! Горсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану - Цензор.НЕТ 5480
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Світла пам'ять воїнові..
Не забудемо, не пробачимо..
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родині Воїна, допоможіть матеріально - нагороди це добре, це пам"ять...
але допомога повинна бути матеріальною! Горсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану - Цензор.НЕТ 5480
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Взагалі то це й є допомога. Почесні громадяни мають пільги по компослугах, здається, якусь помісячну виплату і подарунки від міськради на свята.
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Спасибо!!Среди чиновников оказывается встречаются и патриоты Украины хотя в основном там крысы и коррупционеры.Это лично мое мнение причем обоснованное.
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дуже гарна їниціатива! дякуєм!
кожне місто-село, яке втратило свого мешканця так і мусить зробити... і це справедливо.!.
це подяка від міста і пам"ятка для жителів...
на бігбордах при дорогах мають бути лиця Героїв, як загиблих, так і повернувшихся з честю... а не морди підсвинків і пристарків, пхнущихся до корита
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О семье погибшего ничего не сказано. Им от теплых слов не потеплело.
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Верно! И почему бы тебе, зрадофил, не перевести на счет семьи какую-то сумму, сущую малость, к примеру $2000-3000 что бы потеплело?
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То для вас малость. А мне на такую сумму полгода работать в ридной Украине. Так что, даже после Вас, увы, не смогу.
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Тогда удали свой каммент и не позорься, не та это тема.
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Типо, "только для ментов и олигархов"? Так бы и сказали, извините, уже ухожу...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГорсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану
 
 
 
 
 
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