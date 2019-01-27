 За неделю украинские катера обследовали более 3500 квадратных миль Азово-Черноморской акватории, - ГПСУ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Обследовано более 3500 квадратных миль определенных морских районов. Обнаружено и распознано около 40 судов различной классификации, обеспечено сопровождение грузовых судов, направлявшихся в украинские порты, в частности, Мариупольский морской торговый порт. Во время несения службы корабельно-катерный состав Морской охраны осуществлял контроль в территориальном море за сохранностью природных ресурсов, соблюдением правил промышленной и иной деятельности", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, на всех украинских судах в постоянном режиме работают автоматические идентификационные системы, что позволяет легко их идентифицировать.
Источник: https://censor.net.ua/n3108503
Не нужно повторять.
усьок, Виталик Степаненко 51517ad3 ?
Германское издание Der Spiegel пишет об усилившемся противостоянии между союзниками Башара Асада в Сирии. Издание называет вооруженные столкновения между российскими и иранскими военными "новым этапом войны", в котором борьба идет за усиление своего влияния в послевоенной Сирии.
Как указывается в публикации, статья о вооруженных столкновениях между российскими и иранскими военными написана на основании попавшего в редакцию германского издания видео, снятого 19 января в провинции Хама.
19 января иранские и российско-сирийские подразделения вступили в прямое военное противостояние с использованием танков, гранатометов и пулеметов. К ночи стрельба прекратилась. Однако, источники германского издания в Сирии, утверждают, что напряженность не исчезла, и время от времени стороны обмениваются огнем из легкого стрелкового оружия.
Издание пишет, что точное количество жертв этого столкновения остается неизвестным. По различным оценкам, число убитых составляет от нескольких десятков человек до 200 человек.
Отметим, что статья была опубликована в Der Spiegel 25 января, но только 27 января на нее обратили внимание израильские СМИ, в том числе, радиостанция "Кан Бет".
О противостоянии России и Ирана в Сирии 22 января написал израильский сайт Nziv , занимающийся мониторингом событий в Сирии. Со ссылкой на свои источники в сирийской оппозиции он написал, что боевые действия в городе Хама, на северо-западе Сирии, не только не прекратились, но и обострились. Этот регион входит в зону деэскалации, гарантами прекращения огня являются Россия и Турция. В мухафазе Хама против оппозиционных сил действуют подразделения регулярной армии Сирии и ополченцы проиранских сил.
Отмечается также, что российская военная полиция безуспешно пытается добиться прекращения огня в регионе между Алеппо и Африном и разоружения проиранских ополченцев, действующих в шиитских деревнях Захраа и Нубл. В этот регион, согласно указанному источнику, планируется направить дополнительные силы российской военной полиции.
Nziv также пишет о противоречиях между российскими и сирийскими военными в районе Дамаска и в районе ас-Суэйда, к югу от Дамаска, где сирийская армия, по согласованию с иранским командованием, отказывается демонтировать временные блокпосты. Хотя на этом, по данным оппозиционных источников, настаивают российские военные.
22 января Nziv сообщил, что российские истребители осуществили "фиктивную атаку" на ирано-сирийскую колонну в мухафазе Хама. По сведениям редакции этого сайта, российские самолеты пролетели низко над колонной, в которой находились военнослужащие 4-й дивизии армии Сирии под командованием генерал-майора Маэра Асада и иранские ополченцы.
Редакция Nziv не исключает, что отсутствие резкой критики со стороны России после удара израильских ВВС по иранским военным объектам в Сирии в ночь на 21 января связано с усиливающимся конфликтом между Москвой и Тегераном.