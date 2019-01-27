EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  276  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7546) Донбасс (17828) Объединенные силы (211)

 Наемники РФ стреляли в районе Новотошковского из гранатометов, потерь нет, - пресс-центр ООС

В воскресенье, 27 января, начиная с полуночи до 18:00, противник один раз обстрелял позиции наших войск.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полторак в зоне ООС вручил ведомственные награды и ценные подарки бойцам 58-й ОМПБр. ФОТОрепортаж

Отмечается, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - резюмируют в пресс-центре.

Наемники РФ стреляли в районе Новотошковского из гранатометов, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК

Напомним, 26 января наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста.

Источник: https://censor.net.ua/n3108502
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Глупо, Сорен, как глупо! По-детски и легкомысленно.
 показать весь комментарий
 
 
(когда ж вы уже настреляетесь, с*ки драные...)
/
спасибо что живые!
тримайтеся синочки - тихої вам ночки!!!
горіть у пеклі москалі (с)...
 показать весь комментарий
 
 
Сами они останавливаться не намерены, это нужно понимать.
 показать весь комментарий
 
 
і їхні прихвостні, бо вони нічим не кращі
 показать весь комментарий
 
 
Упреждайте джавелинами !путлерасты ,чтоб вы все повыздыхали
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ стреляли в районе Новотошковского из гранатометов, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
 вверх