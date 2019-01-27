 Наемники РФ стреляли в районе Новотошковского из гранатометов, потерь нет, - пресс-центр ООС

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
Отмечается, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - резюмируют в пресс-центре.
Напомним, 26 января наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста.
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спасибо что живые!
тримайтеся синочки - тихої вам ночки!!!
горіть у пеклі москалі (с)...