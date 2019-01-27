 Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали и получили 1 250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины.

После получения последней части взятки в размере 500 долларов, пограничник и его сообщник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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ГБР проводится расследование уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды), взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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