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Все про:взятка (4303) пограничники (1154) Полтава (468) ГБР (204)

 Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР. ФОТО

Следователями теруправления ГБР в Полтаве задержан на взятке военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы и его сообщник - бывшего военнослужащего ГПСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали и получили 1 250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины.

После получения последней части взятки в размере 500 долларов, пограничник и его сообщник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР 01

Смотрите: Пограничник-срочник задержан на Одесчине за сбыт наркотиков, - ГБР. ФОТО

Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР 02

ГБР проводится расследование уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды), взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Во время задержания пограничник на Закарпатье пытался съесть взятку, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108501
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь знаем таксу почем "родиной торгуют"!Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл., которую получили за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 951
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Теперь знаем таксу почем "родиной торгуют"!
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Какой-то подброшенный пограничник. Кацапчонок, стопудово. Наш бы никогда..
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Куда не сунься ,везде патриоты своего кармана.
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Нужно этого погранца посадить в одну камеру с мусульманскими джигитами. Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл., которую получили за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 114
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Забрали банк с задолженностью 120 млрд гривен, которая была погашена за счет государства
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Сложно сказал. Этому чуваку нужно как-то попроще объяснять.
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Один ГрязьПром всему миру взятки сует на сумму в 5 бюджетов всей дохлятиины РАбссии Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 2540 Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 2540
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Брат Кремля Мадуро получил 17 ярдов,его дохлый братан Уго Чавес немного меньше 15...,кстати Витьке Индюковичу Путлер предложил тоже 15,но дал 3... Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 4660 Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 4660
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Мавзолейное быдло... сколько бабла отстегнул Путлер Ангеле Меркель..За Северный поток..Угадайте с ТРЕХ раз.. Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 9050 Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 9050
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Серйозний улов. Я думав ДБР створювали для серйозної риби. А це просто ??? Народ як завжди $$$
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А тепер згадаємо кому підпорядкована "Госпогранслужба" вірно Сабакову...а тепер зробить аналіз де бідьше хабарників і хто їх ловить? Ця потвора зробила ОЗУ замість поліції, хотіла митницю що ми маємо на протязі 5 років реформ..? Лайно і злочинців від Авакова і його оточення..Піар з гелікоптерами та приусами? Хто ще хоче цю владу на наступні 5 років?
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Взятки придумал Хан Батый,и не вам их отменять... Пограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР - Цензор.НЕТ 4653
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Атмосферное фото..

Заместитель главы Фастовской Прокуратуры, по совместительству кума главного "Борца" с Украинской Коррупцией - Назара Холодницкого, хранила взятки в коробочке из-под конфет Рошен.. Прикордонника зі спільником затримано на хабарі $1 250 за сприяння в легалізації іноземців, - ДБР - Цензор.НЕТ 6377

Мимимимиии... Прикордонника зі спільником затримано на хабарі $1 250 за сприяння в легалізації іноземців, - ДБР - Цензор.НЕТ 6272 Прикордонника зі спільником затримано на хабарі $1 250 за сприяння в легалізації іноземців, - ДБР - Цензор.НЕТ 3755
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Как же Hilltop повезло

Прикордонника зі спільником затримано на хабарі $1 250 за сприяння в легалізації іноземців, - ДБР - Цензор.НЕТ 1077

а ведь могли в них взятки хранить и соответствующие высрады последовали бы...
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Пля,Петро Алексеечь виллу построил,вид на жительства получил-то заморачмваться на получение гражданства?значит погранцы в долю не взяли СБУ,раз те их взяли
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А вы там хотели патриотов увидеть? Та посмотрите на парламенты развитых стран, поймете в какой Украина дупе...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничник с сообщником задержаны на взятке 1 250 долл. за содействие в легализации иностранцев,- ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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