 Украинский военнопленный моряк Терещенко жалуется на низкую температуру в камере московского СИЗО, - адвокат

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Володя находится в старом корпусе. Там, где нет горячей воды и не ловит телевизор. Он просил о переводе в другую камеру, но пока без результата. Договорились, что еще раз напишет об этом. Потому что камере холодно: дырку в стене одну заделали – появилась другая. Сокамерник – мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена, что Володе довольно сложно – он человек общительный", – сообщила адвокат.
Она уточнила, что в пятницу Терещенко написал заявку на врача из-за зубных болей. "Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно", – отметила Георгиевская.
Защитник добавила, что до сих пор моряк не получил ни одного письма, хотя "его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю". От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже четыре письма. Терещенко сейчас пишет заявления на свидание и телефонный звонок.
По словам адвоката, деньги на счету у Терещенко "еще есть".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.
......Бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна! ...........
Добре хоч "побеги" переклали як "пагони"... а то бувають і "втечі винограду", та ще й з "добре сформованими оченятами" (глазками)... це моторошне страхіття, як в оповіданні Густава Майрінка "Рослини доктора Сіндерели"...
я ничего не забыл?
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
Имеются ввиду лица,которые раньше воевали,а потом сложили оружие по программе : тебя ждут дома.
В этой теме зачем об этом?
если вы все здохните - планете будет легче дышать...!
ваш Сцарь обыкновенное Хуйло - попробуй возразить...!\ты ведь сам же это знаешь...)))\
напиши - кто у вас в паРаше Хуйло...!
Военнослужащие не принимающие участие в военных действиях или не получившие боевое задание - гражданские?
Здесь идет речь о гражданских,которые раньше воевали,а потом сложили оружие и стали гражданскими.
1. Моряки находятся в составе вооруженных сил.
2. Непосредственно не принимали участие в боевых действиях.
3. Сложили оружие.
Это то что им предлагали сделать за освобождение,но они же уже назвали себя военно - пленными.
Так что прекращай озвучивать хотелки и фантазии))
Оригинал:
The Assembly therefore urges the Russian Federation to:
6.1. immediately release the Ukrainian servicemen and ensure they are granted the necessary medical, legal and/or consular assistance in accordance with relevant provisions of international humanitarian law such as the Geneva Conventions;
Перевод:
В связи с этим Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию:6.1. немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и / или консульскую помощь в соответствии с соответствующими положениями международного гуманитарного права, такими как Женевские конвенции;
Как видим ПАСЕ указывает на ВСЕ Женевские конвенции (Geneva Conventions) а не на какую нибудь одну. (Geneva Convention)
Предидущий оратор доказывал что текст якобы написан так что можно применить.
Почему, когда в суде выносят решение, то обязательно указывают статью и пункт, а не просто указывают на ВЕСЬ Уголовный кодекс???
1. Как выполнять резолюцию, если Женевские конвенции противоречат друг другу?
2. Зачем выполнять резолюцию, если ПАСЕ не имеет никаких функций?
Не, шо сказать? Попали люди ни за что. Вернее, вся страна понимает для чего и из-за кого, но им от этого не легче. Но за этих хоть слышно. А те, кто в Донецке, в Луганске в подвале? Про ту температуру как-то не очень переживают.
USS Michael Monsoor является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение - 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
Главной отличительной особенностью эскадренных миноносцев типа Zumwalt является стелс-технология, которая делает их практически невидимыми для радаров: вместо огромного тяжеловооруженного корабля противник увидит на своем экране маленькую рыбацкую лодку. Средства малозаметности в 50 раз уменьшают эффективную площадь рассеивания эсминцев этого типа. Все корабли этого класса выполнены с плоскими скошенными поверхностями для отражения излучения от вражеских РЛС в небо. Нос судна скошен как волнорез также в небо, так как острая кромка носа судна является сильным отражателем радиоволн.
Будучи оснащены самыми передовыми системами, "Замолты" призваны решать целый спектр задач - обороны, наступления, контроля, управления и поддержки флота. Как пишет американский журнал Maritime Herald, эти футуристические корабли задумывались в первую очередь как средство сдерживания потенциальных противников США - России и Китая.
МАЦ-ква. 27 января.
"Исчезла картина "Ай-Петри. Крым" из зала Третьяковкской галлереи. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание Третьяковки", - сказал первый источник.
Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился"
"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут"
Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.