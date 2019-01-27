 Украинский военнопленный моряк Терещенко жалуется на низкую температуру в камере московского СИЗО, - адвокат

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Володя находится в старом корпусе. Там, где нет горячей воды и не ловит телевизор. Он просил о переводе в другую камеру, но пока без результата. Договорились, что еще раз напишет об этом. Потому что камере холодно: дырку в стене одну заделали – появилась другая. Сокамерник – мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена, что Володе довольно сложно – он человек общительный", – сообщила адвокат.

Она уточнила, что в пятницу Терещенко написал заявку на врача из-за зубных болей. "Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно", – отметила Георгиевская.

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Защитник добавила, что до сих пор моряк не получил ни одного письма, хотя "его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю". От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже четыре письма. Терещенко сейчас пишет заявления на свидание и телефонный звонок.

По словам адвоката, деньги на счету у Терещенко "еще есть".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.