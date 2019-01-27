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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинский военнопленный моряк Терещенко жалуется на низкую температуру в камере московского СИЗО, - адвокат

Военнопленный украинский моряк с захваченного ФСБ буксира "Яны Капу" Владимир Терещенко жалуется на низкую температуре в камере московского СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Володя находится в старом корпусе. Там, где нет горячей воды и не ловит телевизор. Он просил о переводе в другую камеру, но пока без результата. Договорились, что еще раз напишет об этом. Потому что камере холодно: дырку в стене одну заделали – появилась другая. Сокамерник – мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена, что Володе довольно сложно – он человек общительный", – сообщила адвокат.

Она уточнила, что в пятницу Терещенко написал заявку на врача из-за зубных болей. "Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно", – отметила Георгиевская.

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Защитник добавила, что до сих пор моряк не получил ни одного письма, хотя "его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю". От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже четыре письма. Терещенко сейчас пишет заявления на свидание и телефонный звонок.

По словам адвоката, деньги на счету у Терещенко "еще есть".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3108499
 
 
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І не кажіть - підлога країни за рискою зубожіння замерзає та гріється цеглою, інші стать країни сидять в тюремному висновку, грошей зовсім ні, щоб купувати хоча б капусту або зітхання - будинки ні навіть пшеничного або житнього страждання та вершкової олії! На Новітній рік люди ялини якесь баділля та втечі або вилучене в голубів насіння! Навіть мріяти не коштує про такого, щоб підготувати оселедця попід кожухом, смажити індіанку або гасити яловичу мову! Аж сльози течуть! Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8393
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я тебя кацапа ругал...?\вы просто трусливые отродья...\
если вы все здохните - планете будет легче дышать...!
ваш Сцарь обыкновенное Хуйло - попробуй возразить...!\ты ведь сам же это знаешь...)))\
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У мене тепло у всіх квартирах, а з сусідом йому пощастило, бо він з нашого моряка не буде знущатися. От якби він сидів з кацапською уркою, то це було би значно гірше.
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У мене тепло у всіх квартирах, а з сусідом йому пощастило, бо він з нашого моряка не буде знущатися. От якби він сидів з кацапською уркою, то це було би значно гірше.
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І не кажіть - підлога країни за рискою зубожіння замерзає та гріється цеглою, інші стать країни сидять в тюремному висновку, грошей зовсім ні, щоб купувати хоча б капусту або зітхання - будинки ні навіть пшеничного або житнього страждання та вершкової олії! На Новітній рік люди ялини якесь баділля та втечі або вилучене в голубів насіння! Навіть мріяти не коштує про такого, щоб підготувати оселедця попід кожухом, смажити індіанку або гасити яловичу мову! Аж сльози течуть! Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8393
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мысль не окончена!!!! ну...классика же ж!!!
......Бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна! ...........

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...треба брати стовбури з повними крамницями набоїв та йти міняти державний будуй! І тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
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А оце збочення навіть не знаю як класифікувати... дендрофілія? або флорофілія? (виноград все ж таки не дерево...)
Добре хоч "побеги" переклали як "пагони"... а то бувають і "втечі винограду", та ще й з "добре сформованими оченятами" (глазками)... це моторошне страхіття, як в оповіданні Густава Майрінка "Рослини доктора Сіндерели"...

Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 4931
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все!...особливості залицяння - сделали мой вечер
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там... стовбурове гальмо-відшкодовування, прицільна комашка, стовбур, ляда стовбурової скриньки, стовбурова скринька, підстовбуровий гранатоскид, крамниця на 30 набоїв, притул...
я ничего не забыл?

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Все правильно Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 4983 З таким стовбуром можна змінити державний будуй! А якщо ще й відчинити стрілянину з цибулі - все, такий штурм неможливо віддзеркалити!
Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 7198
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Вы сначала место захвата наших кораблей посмотрите. РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море,Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов "Бердянск", Никополь" и "Яну Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ.

Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 2214
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Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, что не противоречит резолюции ПАСЕ.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
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Там знакомые слова Вы подчеркнули?
Имеются ввиду лица,которые раньше воевали,а потом сложили оружие по программе : тебя ждут дома.
В этой теме зачем об этом?
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" Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях"-прочесть не в состоянии? Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 534 Моряки не принимали участие в военных действиях, так как не было боевого задания от командующего, и сразу сложили оружие. Поэтому они относятся к гражданскому населению, задержанные противной стороной и к ним относятся согласно положению статьи №3.
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что ты своих гнид пытаешься здесь выгораживать - ты ещё скажи что Вы Крым не оккупировали...!
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На ругань переходят те, у которых умственные способности не в состоянии выдавать аргументированные ответы. Таких видно по ДВС в СФ.
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я тебя кацапа ругал...?\вы просто трусливые отродья...\
если вы все здохните - планете будет легче дышать...!
ваш Сцарь обыкновенное Хуйло - попробуй возразить...!\ты ведь сам же это знаешь...)))\
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какой ты кацап сообразительный - лахтинский птинец видно...!\видно по твоему здесь полёту...\
напиши - кто у вас в паРаше Хуйло...!
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При чем здесь лица не принимающие участие в боевых действиях и конвенция о защите гражданского населения?
Военнослужащие не принимающие участие в военных действиях или не получившие боевое задание - гражданские?
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По Женевской конвенции-да.
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Бред.
Здесь идет речь о гражданских,которые раньше воевали,а потом сложили оружие и стали гражданскими.
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"Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие..."

1. Моряки находятся в составе вооруженных сил.
2. Непосредственно не принимали участие в боевых действиях.
3. Сложили оружие.
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Понятно.
Это то что им предлагали сделать за освобождение,но они же уже назвали себя военно - пленными.
Так что прекращай озвучивать хотелки и фантазии))
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Себя можно хоть как назвать, но даже ПАСЕ этому не поверило, а просто выдало резолюцию придерживаться Женевской конвенции, не уточнив, какой именно. Так что, формально они попадают под статью №3. Все претензии к той компании высокопоставленных недоумков, которую Украина послала в ПАСЕ. Даже Ляшко потом догадался как ПАСЕ их прокатило...
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"даже ПАСЕ этому не поверило, а просто выдало резолюцию придерживаться Женевской конвенции, не уточнив, какой именно" - это ложное утверждение.

Оригинал:
The Assembly therefore urges the Russian Federation to:

6.1. immediately release the Ukrainian servicemen and ensure they are granted the necessary medical, legal and/or consular assistance in accordance with relevant provisions of international humanitarian law such as the Geneva Conventions;

Перевод:
В связи с этим Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию:6.1. немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и / или консульскую помощь в соответствии с соответствующими положениями международного гуманитарного права, такими как Женевские конвенции;
Как видим ПАСЕ указывает на ВСЕ Женевские конвенции (Geneva Conventions) а не на какую нибудь одну. (Geneva Convention)



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освободить украинских военнослужащих и
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К тому что к военнослужащим нельзя применить конвенцию про гражданских.
Предидущий оратор доказывал что текст якобы написан так что можно применить.
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Вот я выбрал Женевскую конвенцию и статью, которые не противоречат резолюции ПАСЕ. Что не так? Если не согласны, то для этого есть судебное разбирательство. Только сколько времени уйдет на подготовку и разбирательство этого? Года 2-3...

Почему, когда в суде выносят решение, то обязательно указывают статью и пункт, а не просто указывают на ВЕСЬ Уголовный кодекс???
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Потому что ПАСЕ не есть судом, и не наделен функциями суда. Это же "элементарно Ватсон"
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Тогда:
1. Как выполнять резолюцию, если Женевские конвенции противоречат друг другу?
2. Зачем выполнять резолюцию, если ПАСЕ не имеет никаких функций?
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зубы у московитов делать не можно, занесут какую то заразу специально и высыпятся вообще все зубы, да и терпеть не совсем хорошо.
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После принятия очередного новенького пакета "полезных" для россии санкций вам лаптеголовые все объяснят. Спокойно и доходчиво.
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"Володя находится в старом корпусе. Там, где нет горячей воды и не ловит телевизор.

Не, шо сказать? Попали люди ни за что. Вернее, вся страна понимает для чего и из-за кого, но им от этого не легче. Но за этих хоть слышно. А те, кто в Донецке, в Луганске в подвале? Про ту температуру как-то не очень переживают.
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Украинские суда шли назад в Одессу,но КацаПсинское быдло реши поймать нарушителя кацаПсинскай гряныці Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 970
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Зачем ему телевизор? Там украинских каналов нет, только запрещённые.
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Сикелева с Салавьевым зырить и смотреть ихний СкреПОНОС
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Элементарно посмотреть какое-нибуть кинцо - уже неплохо так скрашивает тюремные будни (не кацапское, естественно - американские фильмы на россосисии пока что ещё крутят по ТВ). Или что-то неполитическое, типа Дискавери или Animal Planet.
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Не думаю, что там кроме федеральных каналов что-то показывают. Не курорт всё-таки.
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Вы сейчас про тюрьму или про дом отдыха?
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Про тюрьму. Вряд ли там дохрена каналов, но и на основных можно что-то нейтральное (нескрепное) найти... как говорится, на безбабье и рыбу раком.
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Мавзолейные бараны были такковыми и 100 лет назад Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8150В этом плане интересен исторический факт.С 1939 года СССр начал охоту за финским броненосцем "Вайнемяйнен".Охотились куча кораблей адмиралов и прочих высших чинов дохлого СССра....Бомбили изрядно несколько раз но ни одна авиабомба не попалла,однажды все же утопили...радостей в Мавзолее было НЕМЕРЯНО пили жрали восхищались..но на поверку оказалось что это не "Вайнемяйнен"...история закончилась теи что дохляки СССра дохлого выкупили у финов этот непотопленный броненосец..который сменил название и ходил в море под именем "Выборг" Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8150Дидываевалы долбанные
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США ввели в боевой состав второй по счету революционный стелс-эсминец :Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1507
USS Michael Monsoor является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение - 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.
Главной отличительной особенностью эскадренных миноносцев типа Zumwalt является стелс-технология, которая делает их практически невидимыми для радаров: вместо огромного тяжеловооруженного корабля противник увидит на своем экране маленькую рыбацкую лодку. Средства малозаметности в 50 раз уменьшают эффективную площадь рассеивания эсминцев этого типа. Все корабли этого класса выполнены с плоскими скошенными поверхностями для отражения излучения от вражеских РЛС в небо. Нос судна скошен как волнорез также в небо, так как острая кромка носа судна является сильным отражателем радиоволн.
Будучи оснащены самыми передовыми системами, "Замолты" призваны решать целый спектр задач - обороны, наступления, контроля, управления и поддержки флота. Как пишет американский журнал Maritime Herald, эти футуристические корабли задумывались в первую очередь как средство сдерживания потенциальных противников США - России и Китая.
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А ты что апканчался на радостях, это что к теме отношение имеет.
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Твой бацька апканчался , когда высунуть не успел , хоть этот фак(т) тоже к теме отношение имеет.
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////везде ЗНАКИ............. Український військовополонений моряк Терещенко скаржиться на низьку температуру в камері московського СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 1364
МАЦ-ква. 27 января.
"Исчезла картина "Ай-Петри. Крым" из зала Третьяковкской галлереи. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание Третьяковки", - сказал первый источник.
Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился"
"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут"
Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.
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