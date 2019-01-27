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Все про:арест (9774) журналистика (2347) нападение (1681) Нацполиция (8790)

 Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест

По решению суда, подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациоанльной полиции.

"Вчера Голосеевский суд Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21 до 7 часов) домашним арестом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Бурда, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала

Напоминаем, вечером 24 января в Киеве на Выдубичах совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Семи злоумышленникам объявлено о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3108497
 
 
 Топ комментарии
 
ночью арест, днем добывать-намывать песок. Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7899
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Ну ось і вишенька на тортик! Я навіть і не сумнівався.
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Домашній? Отже це рошенівська тітушня не інакше
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ночью арест, днем добывать-намывать песок. Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7899
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Ну ось і вишенька на тортик! Я навіть і не сумнівався.
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Домашній? Отже це рошенівська тітушня не інакше
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Класс!Во как у нас журналистов защищают,как и пенсионеров.Достигли таки социального равноправия!Пусть спасибо скажут,что не оказали титушатинам сопротивление и не поцарапали ни кому из них морду лица,а то посадили бы лет на 5.
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Все подозреваемые из БАНДЫ ПАНАМСКИХ ПАТРИОТОВ?
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Жесткое шеколадное правосудие -- решили замять мусора. по такой статье однозначно СИЗО Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 8798
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Ты мозгом в совке застрял? Условный срок по разбояке - реальная тема.
Пипл ведь считает, что в СИЗО/тюрьме невиновные чаляться.
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я готов целовать песок,по которому ты ходила Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1608
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Далее по накатанной, через 2 месяца изменение меры пресечения (снятие домашнего ареста), переквалификация дела, закрытие в связи отсутствия состава преступления. Но в заголовках новостей уже прозвучало грозное до 10 лет, народ доволен.
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За два месяца такого строжайшего наказания воны зомлиють. 😂
Всё произойдёт гораздо раньше.
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Ато их кто-то будет контролировать, как они этот арест соблюдают
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Фух! А я уж подумал, что шнырей Медведчука арестовали за то, что побили журналистов, шо фотографировали его литак на Мацкву. Чы не дай Б-же, охранников Югика за то, что помяли этих гадов с камерами на свадьбе младшего алканавта Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 4120
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А коли луцешку цю справу візьме під власний контроль?
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опять просрет кум гаранта очередное "дело чести"
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Сатрапы, палачи, звери! Вы что творите-то беспредел?
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Правильно. Ночью нужно спать, днем на работу. Рюкзаков вам на утро еще заказик подкинет.
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Спросите меня почему я ниприкаких обстоятельствах не буду весной голосовать за ету власть. Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 9448
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Алексей Носов d8330900 Как так? А подбарыжники, выходит, зря здесь своему патрону задницу лизали? Не подействовало, Леша?
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Читать умеешь. Я уже сказал что в любом случае за предателя и вора Барыгу голосовать не буду. А то что в кандидатах остались Бойко или Йуля так ето Пэдро организовал уничтожиы и дискредетировав разными способами других кандидатов. Так что у меня рука не дрогнет проголосовать против Пэдра Бляхэра.
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Наказание по соевому,тоисть преступники для них друзья.
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Именно из за этого петя идет на кол
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Портнов сделал под рыговскую влвсть этот уголовный кодекс ,А сегодняшние Порошенки и Яйценюки и не заикаются чтобы изменить ужесточить законодавство , Почему? -ответ не сложный = потому что воруют так же как и рыгыаналы .
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Читаю новини в соц.мережах, в Одеській області вже під квартирами свідки БПП ходять роздають по 1000 гривень в обмін на паспортні дані.
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Явно брехня. За сто чоловік - сто тисяч? Якщо можна піти до будь якогось інституту, установи, банку, ломбарду і за десять тисяч взяти копії особистих справ чоловік на 500+
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Чому не в паспортному столі, паспортистка рване на Гоа.
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Підтвердження цьому факту є? Можливо це метод брудної передвиборчої боротьби?
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Спасибо ачкастому ПИЗДАБОЛУ и шоколадному РЫГО-УБЛЮДИЩУ за "ночные" и домашние аресты!!
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Що і потрібно було доказати))) ФСЕ тепер ніякого покарання не буде)))
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У цьому випадку мотиви злочинців зрозумілі. Не були вони чеченцями, а просто крадіями з Луганська.
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"Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок" - это полный пизд*ц, и эта власть хочет дальше проводить "реформы"?
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Судьи получая взятки придумали для таких случаев «наказание» - приходить домой спать, и назвали Ночной домашний арест )))))))
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Под домашний. Интересно, если бы избили "честного и неподкупного" - он то же был бы столь гуманен? Чем дольше, тем меньше культурных слов остается в обиходе, когда начинаешь говорить о украинских реалиях!
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Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест

Слава Украине!
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Це не журналісти.Класична ГОшка-вимагач.Не їх день був-зустріли відморозків.
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