 Избиение журналистов в Киеве: суд отправил подозреваемых под ночной домашний арест

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациоанльной полиции.

"Вчера Голосеевский суд Киева принял решение - подозреваемые на время следствия будут находиться под ночным (с 21 до 7 часов) домашним арестом", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, вечером 24 января в Киеве на Выдубичах совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Семи злоумышленникам объявлено о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.