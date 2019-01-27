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 Экономика, За рубежом
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Все про:Польша (4675) сейм (73) Северный поток (407)

 Глава Сейма Польши Кухцинский: Строительство "Северного потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной

В вопросе энергетической безопасности некоторые страны Европейского Союза демонстрируют лицемерие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом глава Сейма Марек Кухцинский заявил на форуме "Европа – Украина" в польском Ряшеве.

Политик обратил внимание на то, что часть стран, с одной стороны, хочет поддерживать Украину, однако с другой стороны - они договариваются с Россией о строительстве газопровода Nord Stream 2.

"Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на растерзание. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также балканских стран", - сказал глава польского Сейма.

Политик отметил необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества в Центральной Европе, а также обратил внимание, что Европейский Союз переживает многочисленные и серьезные кризисы.

Темой XII Форума "Европа-Украина" были возможные сценарии для Украины после выборов 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращение транзита газа через Украину повышает риск расширенной агрессии со стороны России, - глава МИД Польши Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3108496
 
   
 Топ комментарии
 
Она не тратилась на содержание вооруженных сил и японцы отстраивали страну в Японии, а не в заробичанах...
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зато порохоботы вопят о какой-то изоляции кацапии, благодаря потужным достижениям барыги
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Как Япония без транзита газа живет?
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В Японии вроде бы ещё есть и военные базы США ,вроде и договоры есть..Поэтому Россия и не лезет напрямую на Японию.
С Украиной дела не так обстоят.
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Она не тратилась на содержание вооруженных сил и японцы отстраивали страну в Японии, а не в заробичанах...
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Ну так а Украине что мешает отстроить страну?
Война?
Так в Израиле тоже война.
Бесконечная.
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Дело не только в экономике. Прохождения газопровода по Украине не позволило Путину провести дальнейшее наступление вглубь страны. После постройки СП-2 такого сдерживающего фактора уже не будет.
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Сдерживающего фактора уже не будет. Причем, этот вопрос уже решен.

И что?
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Готовиться к большой войне, но Петрушка, и часть наших неразумных граждан этого пока не понимает.
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Петрушка все понимает и он весьма последователен. Его активы в рф заставляют его действовать так, как он действует.
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Петрушка сразу сдрыснет, как только сдаст всё, что можно сдать.
Там осталась земля ещё.
Но это он исправит как только, так сразу.
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После постройки СП-2 такого сдерживающего фактора уже не будет.

І навіщо це йому ? Зараз Україна купує , в кацапів все - нафту , газ , бензин , вугілля - а хто тоді , це все купуватиме ?
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Интересно, каким же образом газовая труба остановила наступление? Ху*ло захватил бы Украину и качал бы себе газ уже украинской газовой трубой как своей. Насколько я помню, Европа испугалась украинских АЭС, которые могли повредиться в результате боев, со всеми вытекающими последствиями. И даже вроде как были переговоры не размещать украинские войска возле АЭС, чтобы кацапы стреляя по украинцам случайно по ним не попали.
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невже не ясно, що при масштабних військових діях газова труба та інфраструктура не збереглися би цілими? це мало би достатньо серйозні наслідки в Європі падіння на десяток процентів ВНП багатьох країн та замерзання, перш за все - Германія.
Після побудови Потік -2 ці фактори нівелюються...
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Насколько я помню кацапы сами подорвали газовую трубу нам. Да и кацапстану абсолютно насрать замерзли бы там немцы или нет. Мне кажется они специально хотели сделать в Европе коллапс и хаос, чтобы Европа занималась своим спасением и даже времени не было бы думать про Украину и санкции. Да и после строительства СП-2 Европа нивкакой не безопасности. Рашка может в любой момент отключить им газ, и ждать когда Европа приползет на коленях. Нам же главное поставить Европу перед фактом, что украинская ГТС и газохранилища не будут работать в холостую и быть альтернативой СП-2 во время пиковых нагрузок на подхвате и других чрезвычайных ситуаций и коллапсов на СП-2. Сейчас же насколько я понимаю, Европа уговаривает Украину качать через трубу минимум газа себе в убыток или за счет дотаций только не резать на метал трубу.
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В Японії є бази США, а отже кацапня туди не полізе. Труба була фактором стримування кацапні. Understand?
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А ще труба дає декому можливість красти. Багато.
І на ці ресурси утримувати країну у феодальному ладі.
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зато порохоботы вопят о какой-то изоляции кацапии, благодаря потужным достижениям барыги
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угу - схоже план "анаконда" завершиться побудовою ПП-2 ..?
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чот прям борьба за газ окупанты идет не на жизнь...
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правильно делают...что бы решить проблему надо ее сначала поставить
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Це тому, мокша, що вашу помийку бажають закрити. Якмога скоріше.
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Да, пока Україна як буферна зона цікава тільки східній європі, германським німцям пофіг клопоти українців
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надо молиться богу пет и трескать шоколад - тогда все грехи простятся
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а от кого в Україні волнуют праблєми українців?
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Ситуация с ГТС и газом в Украине катастрофическая. Петя кроме сотрясения воздуха ничего сделать не может. Вся надежда на лучшего специалиста по газу в Украине - Юлию Владимировну Тимошенко. Она найдет какой-то выход. Какой?? Ей виднее. Главное - НАДО ВЫБИРАТЬ!
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А Зеленский не найдет выход из этой ситуации???
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Какую-нибудь хохму сочинит на эту тему
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Люди не розуміють одного. Чи не хочуть розуміти. Україна це не Грузія, Латвія, Литва, Естонія. При всій повазі до цих держав. Повномасштабна війна України і Мордору накриє весь світ. І це я абсолютно не перебільшую. І тоді вже всім точно буде не до Північних, південних чи ще якихось потоків.
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тоді вже всім точно буде не до Північних, південних чи ще якихось потоків???

Тогда начнем с голоду подыхать. Но это херня. Сколько голодовок уже было и ничего. Главное "Абинеюля" и Петю на второй срок. Даже если все на цугундере будем "Абинеюля!"

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поляка , насправді , хвилюють лише інтереси Польщі - оскільки , після побудови ПП2 може виявитись так , що Польща буде змушена купувати кацапський газ у ФРН ...
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Честно сказать, Европе вообще насрать на Украину как и на другие страны и народы. Европа даже уговаривала украинское правительство не бороться за защиту крыма надеясь что Ху*ло на етом остановится. Но потом Ху*ло намекнуло что Оно такое же неадекватное как и Гитлер и хочет общие границы с Европой.
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Європу можна зрозуміти - якщо самім українцям і владі на Банковій "насрать на Украину" - чому вони повинні за нас хвилюватися ?
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Почему «Северный поток - 2» так опасен для украинской экономики?

- У нас почему-то недооцениваются последствия его строительства. Но те люди, которые прокладывают трубопровод, прекрасно понимают, каких задач хотят достичь. И они противоречат интересам Украины.
Первая цель строительства «Северного потока - 2» - лишить Украину доходов за транзит. В условиях незначительных поступлений валюты нетто (суммарно около $40 млрд в год, из них примерно 25% от заробитчан) утрата возможности по транспортировке газа приведет к потере до $4 млрд. То есть мы недосчитаемся 10% валютных поступлений, что приведет к девальвации гривни до 25%. И это без учета других негативных событий.
Вторая цель - нанести удар по нашей газотранспортной системе и вызвать перебои по поставкам газа в разных регионах страны.
Хранилища газа у нас в основном сосредоточены в западном регионе. Схема поставок проста: мы забираем российский газ на востоке, там, где постоянный поток топлива, и при необходимости используем его из хранилищ.
При утрате российского газа на востоке нужно перестраивать ГТС в реверсный или обратный режим работы. Но при незначительных объемах прокачки газа эффективность работы ГТС снижается. Вспомните 2009 год, когда из-за газового шантажа со стороны России едва не возник настоящий коллапс. На юг страны газ в реверсном режиме почти не доходил. Были закрыты школы, садики, многие предприятия.
http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics/33688-alyak-dvazhdyi-predskazavshiy-krizis-dal-novyie-shokiruyushhie-prognozyi-dlya-ukrainyi
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ну а шо?=))

Влад Макаренко3 часа назад
Су..а,за вами не успеешь)))В России глубинка только с газет на бумагу перешла,а вы отказываетесь.Дайте насладиться)))
,,В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги"
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потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной
Будем висеть на трубе -- подвесят нас буржуи и коммуняки на гилляку!
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Строительство СП означает то что наконец то разорвется последняя пуповина соединяющая Украину с Рашкой.
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Скорее наборот-без транзита газа Украина быстрее станет самостоятельной, так как не будет надеяться на подачки от россии!
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а,слабо разработать собственные местарождения сланцевого газа и заполнить им гтс
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Нічого подібного те будівництво не означає...
Означає те саме, що й America First та Deutschland über alles,
а також те, що Україна не тільки не Росія, а й не Німеччина.
Жоден суверенітет не може залежати від зовнішніх гарантій, а поляки нехай більше Бандеру згадують та що все тут їхнє "од можа до можа" - тоді їм швидше нагадають про те, що "куріца - нє птіца".
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Украина потеряет около 4 млрд. доляров.А сколько млрдов ежегодно выводится со страны? Как то низзя эти два вопроса решить одним решением?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава Сейма Польши Кухцинский: Строительство "Северного потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной
 
 
 
 
 
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