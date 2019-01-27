 Глава Сейма Польши Кухцинский: Строительство "Северного потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом глава Сейма Марек Кухцинский заявил на форуме "Европа – Украина" в польском Ряшеве.
Политик обратил внимание на то, что часть стран, с одной стороны, хочет поддерживать Украину, однако с другой стороны - они договариваются с Россией о строительстве газопровода Nord Stream 2.
"Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на растерзание. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также балканских стран", - сказал глава польского Сейма.
Политик отметил необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества в Центральной Европе, а также обратил внимание, что Европейский Союз переживает многочисленные и серьезные кризисы.
Темой XII Форума "Европа-Украина" были возможные сценарии для Украины после выборов 2019 года.
С Украиной дела не так обстоят.
Война?
Так в Израиле тоже война.
Бесконечная.
И что?
Там осталась земля ещё.
Но это он исправит как только, так сразу.
І навіщо це йому ? Зараз Україна купує , в кацапів все - нафту , газ , бензин , вугілля - а хто тоді , це все купуватиме ?
Після побудови Потік -2 ці фактори нівелюються...
І на ці ресурси утримувати країну у феодальному ладі.
Тогда начнем с голоду подыхать. Но это херня. Сколько голодовок уже было и ничего. Главное "Абинеюля" и Петю на второй срок. Даже если все на цугундере будем "Абинеюля!"
- У нас почему-то недооцениваются последствия его строительства. Но те люди, которые прокладывают трубопровод, прекрасно понимают, каких задач хотят достичь. И они противоречат интересам Украины.
Первая цель строительства «Северного потока - 2» - лишить Украину доходов за транзит. В условиях незначительных поступлений валюты нетто (суммарно около $40 млрд в год, из них примерно 25% от заробитчан) утрата возможности по транспортировке газа приведет к потере до $4 млрд. То есть мы недосчитаемся 10% валютных поступлений, что приведет к девальвации гривни до 25%. И это без учета других негативных событий.
Вторая цель - нанести удар по нашей газотранспортной системе и вызвать перебои по поставкам газа в разных регионах страны.
Хранилища газа у нас в основном сосредоточены в западном регионе. Схема поставок проста: мы забираем российский газ на востоке, там, где постоянный поток топлива, и при необходимости используем его из хранилищ.
При утрате российского газа на востоке нужно перестраивать ГТС в реверсный или обратный режим работы. Но при незначительных объемах прокачки газа эффективность работы ГТС снижается. Вспомните 2009 год, когда из-за газового шантажа со стороны России едва не возник настоящий коллапс. На юг страны газ в реверсном режиме почти не доходил. Были закрыты школы, садики, многие предприятия.
http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics/33688-alyak-dvazhdyi-predskazavshiy-krizis-dal-novyie-shokiruyushhie-prognozyi-dlya-ukrainyi
Влад Макаренко3 часа назад
Су..а,за вами не успеешь)))В России глубинка только с газет на бумагу перешла,а вы отказываетесь.Дайте насладиться)))
,,В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги"
Будем висеть на трубе -- подвесят нас буржуи и коммуняки на гилляку!
Означає те саме, що й America First та Deutschland über alles,
а також те, що Україна не тільки не Росія, а й не Німеччина.
Жоден суверенітет не може залежати від зовнішніх гарантій, а поляки нехай більше Бандеру згадують та що все тут їхнє "од можа до можа" - тоді їм швидше нагадають про те, що "куріца - нє птіца".