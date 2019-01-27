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 Общество
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 На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины

В Житомирской области уже седьмой приход Украинской православной церкви Московского патриархата перешел в Православную церковь Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к единой украинской церкви. Это уже седьмая религиозная община Житомирской области, где люди провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины", - сообщили в Хорошевской РГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник митрополиту УАПЦ Липкивскому при участии Порошенко, Епифания и митрополита УПЦ МП Софрония открыли в Черкассах. ВИДЕО

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108495
 
   
 Топ комментарии
 
Любая дорога начинается с первого шага.
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козломордые, плакали ваши денежки=))

,,Дурость сослужила Мадуре (жизненный каламбур получается) дурную службу. Дело в том, что избранный президент Венесуэлы вступает в должность лишь после принятия присяги в парламенте. До этого момента он никто и звать его никак. Так вот, Мадуро не давал присяги в парламенте, а то, что он наложил на Конституцию в Верховном суде в отсутствии народно избранных парламентариев, не дает ему прав даже временно исполнять обязанности главы государства. Казалось бы формальности, но из таких деталей как раз и состоит конституционное право."
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Не спеши.Дело еще не дошло до перерегистрации, смены названия, налогов на иностранных резидентов....
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Один за 500 приходів москалів, перейшов до упц. Це дійсно перемога.
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Та то скоріш за все кацап своє невдоволення виявляє. Його діло лайно розбризкувать, а наше діло інше і кожного своє...
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ні, я плекаю надію, що всі перейдуть, проте це нажаль відбуваються дуже повільно.
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То ти взмахни чарівною паличкою і замов бажання, ще можеш промовити по щучьему велінню у ополонку, варіантів богато різних... Швидко казка промовляється, але повільно справа робиться.
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У ополонку можна реально лише пірнуть або вудочку опустить - "чарівні щуки" кінчилися... Навіть у Московському царстві-государстві...
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Не спеши.Дело еще не дошло до перерегистрации, смены названия, налогов на иностранных резидентов....
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Переход в ПЦУ: Парубий подписал закон об изменении подчиненности религиозных общин прямо в сессионном зале Рады 13:22, 18 января 2019 ПОЛИТИКА 2892 0 В соответствии с Регламентом он будет передан на подпись президенту Украины.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10413390-perehod-v-pcu-parubiy-podpisal-zakon-ob-izmenenii-podchinennosti-religioznyh-obshchin-pryamo-v-sessionnom-zale-rady.html

Ты секундомер включил в 13:22? А финишную ленточку прикрепил? :D
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Украина не расея. Это у вас, на московии, ФСЮшные попы захватывают чужие храмы. Это у вас, в мордоре, гундяевцы грабят "свидетелей Иеговы", баптистов и пр. А за победу не волнуйся. Карлик сдохнет, рашка сгинет.. У твоей федерасты все уже позади
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Представляю как Гундяева плющит. Копытами стучит, хвост в бублик скручен. На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины - Цензор.НЕТ 4711
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козломордые, плакали ваши денежки=))

,,Дурость сослужила Мадуре (жизненный каламбур получается) дурную службу. Дело в том, что избранный президент Венесуэлы вступает в должность лишь после принятия присяги в парламенте. До этого момента он никто и звать его никак. Так вот, Мадуро не давал присяги в парламенте, а то, что он наложил на Конституцию в Верховном суде в отсутствии народно избранных парламентариев, не дает ему прав даже временно исполнять обязанности главы государства. Казалось бы формальности, но из таких деталей как раз и состоит конституционное право."
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Каждый ватан должен иметь дома вот такой приборНа Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины - Цензор.НЕТ 5944
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ну а шо?=))

Влад Макаренко3 часа назад
Су..а,за вами не успеешь)))В России глубинка только с газет на бумагу перешла,а вы отказываетесь.Дайте насладиться))),,В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги"
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Тобто Фсбшний мрскальський падлоархат і надалі діятиме в Україні в інтересах кацапії
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помогите кенгуру,кенгуру попал впросак
патамушта поутру у него сгорел пердак На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины - Цензор.НЕТ 241
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Знову "перехід", йолопи... Куди "перехід", до іншого клубу? Перехід на сторону ворога? Перехід на червоне світло? Громада схвалює і приєднується, а не переходить, як вівці з хліва на полонину.
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Мне нравятся такие новости.А по поводу воя с мокшанских болот это просто смешно На Житомирщині сьома парафія УПЦ (МП) ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України - Цензор.НЕТ 6399.В спам их культурно выражаясь
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины
 
 
 
 
 
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