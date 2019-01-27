 На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к единой украинской церкви. Это уже седьмая религиозная община Житомирской области, где люди провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины", - сообщили в Хорошевской РГА.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10413390-perehod-v-pcu-parubiy-podpisal-zakon-ob-izmenenii-podchinennosti-religioznyh-obshchin-pryamo-v-sessionnom-zale-rady.html
Ты секундомер включил в 13:22? А финишную ленточку прикрепил? :D
,,Дурость сослужила Мадуре (жизненный каламбур получается) дурную службу. Дело в том, что избранный президент Венесуэлы вступает в должность лишь после принятия присяги в парламенте. До этого момента он никто и звать его никак. Так вот, Мадуро не давал присяги в парламенте, а то, что он наложил на Конституцию в Верховном суде в отсутствии народно избранных парламентариев, не дает ему прав даже временно исполнять обязанности главы государства. Казалось бы формальности, но из таких деталей как раз и состоит конституционное право."
Влад Макаренко3 часа назад
Су..а,за вами не успеешь)))В России глубинка только с газет на бумагу перешла,а вы отказываетесь.Дайте насладиться))),,В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги"
патамушта поутру у него сгорел пердак