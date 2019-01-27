 На Житомирщине седьмой приход УПЦ (МП) принял решение о переходе в Православную церковь Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к единой украинской церкви. Это уже седьмая религиозная община Житомирской области, где люди провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины", - сообщили в Хорошевской РГА.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.