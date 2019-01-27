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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
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 Третий приход на Закарпатье принял решение о переходе в ПЦУ

Община Покровской церкви села Ясиня на Закарпатье приняла решение о переходе прихода в Православную церковь Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Община Покровской церкви при искренней поддержке священником приняла решение о переходе в Православную церковь Украины! 

Покровская церковь имеет сложную историю. Она строилась как греко-католическая. Когда греко-католическую церковь в Украине запретили, этот храм был захвачен московским патриархатом. А сегодня на собрании вернулся в духовную Украину", - написала чиновница.

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Это уже третий приход на Закарпатье, который принял решение перейти из УПЦ (МП) в ПЦУ.

Третий приход на Закарпатье принял решение о переходе в ПЦУ 01

Также читайте: Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине

Источник: https://censor.net.ua/n3108493
 
   
 Топ комментарии
 
Яким церковникам ? Прихожани вирішують.
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там не було ніяких зіткнень, лише прохід судна по своїх територіальних водах.
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Так как Московский сатанат напрямую подчиняется церковному отделу ФСБ России. Россия кровный враг Украины и всего украинского народа, стремящаяся уничтожить украинскую государственность и ассимилировать украинцев то создание независимой от Москвы украинской церкви и переход парафий из церкви страны агрессора в ПЦУ приобретает важное государственное значение. На 15:00 27 января с момента провозглашения ПЦУ уже 144 парафии покинули московинский патриархат.
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Идет национальная игра в СМИ сколько перейдет в ПЦУ. А может просто оставить церковные дела церковникам.
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Яким церковникам ? Прихожани вирішують.
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Вы мне писали про новую Армию с начала 2018. я вам писал, что качество армии определяется с боестолкновением с другой армией. Потом был позорный Азов. И сейчас идет предвыборное церковное шоу с нарушением и человеческих и Божьих законов. Дождемся окончания выборов и посмотрим на результат. Я думаю, что он будет таким же как и с Армией. Печальным.
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там не було ніяких зіткнень, лише прохід судна по своїх територіальних водах.
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Так почему же моряки в тюрьме с ранениями , а суда в Керчи с дырками от снарядов ?
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ОЛЬГІНСЬКІ Цензора ,або хуцпа.
RVP RVP
Главное, шо вася верит, что он БУДЕТ жыты по новому😀 при пэте. гыыы
PL russkiy ukrainec
вся Украина покупает топливо у Путина.А также вся Украина покупает электричество, которое делается из урана купленного у Путина.
Дон Серхио
Это конечно, хорошо, Вот только остается открытым вопрос Почему когда приходит время сражаться за свою Родину, они сдаються в плен, как наши(це він про наших) моряки ?
Зрада?
Alter Nator
шоколадный скотный двор решил приватизировать Томос?
Алексей Носов d8330900
Раньше считали сколько евроблях растаможили теперь еще добавились приходы. Барыга знает чем рабов занять пока он камазы деньгами и награбленным грузит и вывозит в офшоры.
UA Anempodist Majorov
А интересно, питерская невестка Тошнотворного Порош(ен)ка родная сестра жены вице-губернатора Ленинградской области гражданка России Юлия в девичестве Алиханова уже перешла в ПЦУ или послала любимого свёкра вместе с Томосом «під три чорти» и осталась верной РПЦ?
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тому відразу летять у спам усі ці грьобані калашникові
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На 100%согласен я тоже читал их высеры список намного больше. Пусть бесятся паРашники, просто смешно Третя парафія на Закарпатті ухвалила рішення про перехід до ПЦУ - Цензор.НЕТ 3387
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В следующую авантюру порошенко турчинова отправьте своих родственников и их деток прихватите....Ведь проход в своих териториальных водах.
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Пацак Калашников! Хоть ты и под Украинским флагом, но от тебя воняет кацапсиной
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точніше ніхто не готувався до зіткнень.
вони відбуваються на донбасі і там мокші відгрібають
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Это вы о чем ? Я что то не вижу наших войск на территории рф. а их почему то наблюдаю.
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Так как Московский сатанат напрямую подчиняется церковному отделу ФСБ России. Россия кровный враг Украины и всего украинского народа, стремящаяся уничтожить украинскую государственность и ассимилировать украинцев то создание независимой от Москвы украинской церкви и переход парафий из церкви страны агрессора в ПЦУ приобретает важное государственное значение. На 15:00 27 января с момента провозглашения ПЦУ уже 144 парафии покинули московинский патриархат.
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Тем не менее Патриарх Иерусалимский Петю с томосом не принял, а представителей УПЦ МП принял. Насколько я помню в УПЦ МП 12 тыс. приходов. 144 конечно, много.
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Патриарх Иерусалимский належить до МП.. читай гуглю
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Совсем больной ????? Блаженнейший Феофила III, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины
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Согласен. Но , пока молчание, тревожное.....
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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так, ще не всі кацапи, махнувши хвостиком, подріботіли за порєбрік..
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не козлорилий ? ))
але ватозалежний точно.
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Вот этого и боялось Ху.ло: неизбежности потери церковного влияния на Украину.
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зато вна укране появился бог петя,он усердно молится в собственном храме иконе с собственным изображением Третя парафія на Закарпатті ухвалила рішення про перехід до ПЦУ - Цензор.НЕТ 8569
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На иконостас американских президентов на долларовых купюрах.
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Громади в нас на Закарпатті можуть перейти хоч і в підпорядкування до Папи римського. Ключове питання на Закарпатті зараз одне: до тих храмів - неможливо доїхати - не знаю як в інших областях, а у нас - інфраструктурний коллапс.
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Подскажите плиз, где следующие гастроли Шоу мена Офшоренка?
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Знаю только одного шоумена это Вова Зеленский. Он красиво сел на чеченскую бутылку Кадырова
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одни орки оккупировали форум. Пытается пара людей отбиваться, да не тут то было. Они, не встречая сопротивления, еще и в благородных играют.
P.S.
Пидарасы кацапские и вы гниды прокацапские, та ниКуя у вас не обломится. Отсосете вы в итоге. А то, что ты кацапюра ипаная, наблюдаешь корабли с дырками, и кацапов с автоматами, так еще не вечер. Все будет Украина. Вы ж не даром 300 лет тут орудовали, суки. А нам что же, лиха беда начало. Выпрем вас, уродов монголоидных. Это сейчас вам пока не верится, и вы пытаетесь изгаляться на укрфорумах..... Потом привыкните. Твари бешеные.
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Тихіше, нехай кацапури свої бабоси відпрацьовують. Люди трошки втомилися від їхніх висірів і не втручаються, але караван йде своїм шляхом. Я б навіть сказав два каравани і обидва і різні боки.
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спокійніше..
ця ольгінська пи..добратія трохи втратила кваліфікацію..

з останніх сил намагаються для хуйла втримати Закарпаття,де московських попів- "як свиней нерізаних"..
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Как странно, что в Зап.Украине, где наибольшее количество погибших Защитников, такое большое количество вражеских церквей и так вяло идет переход в родную церковь.
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По-перше, там дуже активно працює мертвечук. По друге - мадьяри також відчувають себе, як вдома.
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Закарпаття-Заповідник Попів Неляканих Третя парафія на Закарпатті ухвалила рішення про перехід до ПЦУ - Цензор.НЕТ 3877
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1.брехня.
по Львівщині переходів-найбільший відсоток.
2. були би ви з України,знали би,що Закарпаття-не Галичина
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Я охреневаю от попыток московитов очернить происходящее у нас в Закарпатье ...
Идите нах, мы сами решим
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Ты в слове НАХ забыл дописать УЙ.А так все точно Третя парафія на Закарпатті ухвалила рішення про перехід до ПЦУ - Цензор.НЕТ 2774
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Звичайно европейці.Тому треба це слово казати на видохі
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТретий приход на Закарпатье принял решение о переходе в ПЦУ
 
 
 
 
 
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