 Третий приход на Закарпатье принял решение о переходе в ПЦУ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.
"Община Покровской церкви при искренней поддержке священником приняла решение о переходе в Православную церковь Украины!
Покровская церковь имеет сложную историю. Она строилась как греко-католическая. Когда греко-католическую церковь в Украине запретили, этот храм был захвачен московским патриархатом. А сегодня на собрании вернулся в духовную Украину", - написала чиновница.
Это уже третий приход на Закарпатье, который принял решение перейти из УПЦ (МП) в ПЦУ.
RVP RVP
Главное, шо вася верит, что он БУДЕТ жыты по новому😀 при пэте. гыыы
PL russkiy ukrainec
вся Украина покупает топливо у Путина.А также вся Украина покупает электричество, которое делается из урана купленного у Путина.
Дон Серхио
Это конечно, хорошо, Вот только остается открытым вопрос Почему когда приходит время сражаться за свою Родину, они сдаються в плен, как наши(це він про наших) моряки ?
Зрада?
Alter Nator
шоколадный скотный двор решил приватизировать Томос?
Алексей Носов d8330900
Раньше считали сколько евроблях растаможили теперь еще добавились приходы. Барыга знает чем рабов занять пока он камазы деньгами и награбленным грузит и вывозит в офшоры.
UA Anempodist Majorov
А интересно, питерская невестка Тошнотворного Порош(ен)ка родная сестра жены вице-губернатора Ленинградской области гражданка России Юлия в девичестве Алиханова уже перешла в ПЦУ или послала любимого свёкра вместе с Томосом «під три чорти» и осталась верной РПЦ?
вони відбуваються на донбасі і там мокші відгрібають
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
але ватозалежний точно.
P.S.
Пидарасы кацапские и вы гниды прокацапские, та ниКуя у вас не обломится. Отсосете вы в итоге. А то, что ты кацапюра ипаная, наблюдаешь корабли с дырками, и кацапов с автоматами, так еще не вечер. Все будет Украина. Вы ж не даром 300 лет тут орудовали, суки. А нам что же, лиха беда начало. Выпрем вас, уродов монголоидных. Это сейчас вам пока не верится, и вы пытаетесь изгаляться на укрфорумах..... Потом привыкните. Твари бешеные.
ця ольгінська пи..добратія трохи втратила кваліфікацію..
з останніх сил намагаються для хуйла втримати Закарпаття,де московських попів- "як свиней нерізаних"..
по Львівщині переходів-найбільший відсоток.
2. були би ви з України,знали би,що Закарпаття-не Галичина
Идите нах, мы сами решим