 Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета

Об этом депутат сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера практически у входа в "Мегамаркет" (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (серебристый фольксваген) и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану "Мегамаркета", умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними", - написал Куренной.
По словам нардепа, в украденной сумке был ноутбук, документы и телефон.
Они же не зарабатывают, а воруют из бюджета...
Ну, и хрен с ним. В следующий раз пусть лучше отметелят.
впрочем я за свободу )))
"у 1991 заздалегідь дізнався про "павлівську" грошову реформу і деяких друзів (в т.ч. мене) попросив розміняти йому банківські пачки по 5-10 гривень на сотні та полтинники"
тыць
Личный совет - в салоне авто лучше ничего не держать. Только в багажнике
Это же он за 20 лет в политике на топ-госпостах заработал пару лярдов таким образом внаглую совмещал крупный олигархический бизнес с политикой , что запрещенно по Конституции . Именно Михо продал со своих предприятий ненужный армии хлам .
Именно ближайшие соратники Михо покупали избирателей за бабло и гречку !
Всё именно так ... только с точностью ровно наоборот !
И именно поэтому за него, и его партию, там никто не хочет голосовать.))
Видно, грузины не оценили своего "счастья")) Мойша Тбилисский, чистейшей души человек, а Народ Грузии его как бродячую собаку гоняет по всему миру
чи не laptop бува ?
вирішив похизуватись модненьким словечком толком незнаючи як воно вимовляється ?
Во-первых, она "бедная".
Во-вторых, в ее Мерседесе бронированные стекла.
В третьих, Юля в Украине по магазина не ходит.
Ей как нищей, гуманитарку домой приносят
Не пора ли вызвать паганого МУСОРА Сабакова на ковер и НАКУЙ, к КУЯМ собачим его! А то заработался бедолага
Если хочется иметь современный телефон, но уменьшить возможности прослушки - вынимай штатный микрофон и на время разговора подключай гарнитуру. В таком случае, можно прослушать только телефонный диалог. Все остальное время телефон будет без микрофона.
Мадуриного електорату ще неміряно.Простий,па*ло,народ.За миску каші буде жить і підтримувать,аби в сусіда більше не було.
Люди добрые скиньтесь на життя бедному депутату.
p.s. и даже не рассказал, что купил