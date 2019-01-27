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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2607) ограбление (1194) Куренной (24) Блок Петра Порошенко (1563)

 Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке супермаркета на Новообуховском шоссе в Киеве.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера практически у входа в "Мегамаркет" (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (серебристый фольксваген) и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану "Мегамаркета", умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними", - написал Куренной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое злоумышленников ограбили мужчину и приковали его наручниками прямо на улице в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

По словам нардепа, в украденной сумке был ноутбук, документы и телефон.

Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108476
 
   
 Топ комментарии
 
Нічого страшного, реформована вами поліція швидко знайде злочинців, а реформовані вами прокуратура і суд справедливо покарають їх.
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"всё что нажито непосильным трудом - ....." (С)
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Жаль, что по чайнику этому персонажу не заехал или перо в бок не сунул. Может тогда бы помнил, что такое Украина и ее граждане и думал о них, а не только о своем кармане.
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"всё что нажито непосильным трудом - ....." (С)
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да когда он успел нажить то с октября 2018 года......
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во если бы цапнули Бойко, Ляшко, Порошенко... о там было бы наличкой пол-ляма корзиной валют....
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Депутат, это такое чувырдло, что умудряется за неделю разбогатеть...
Они же не зарабатывают, а воруют из бюджета...
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Жаль, что по чайнику этому персонажу не заехал или перо в бок не сунул. Может тогда бы помнил, что такое Украина и ее граждане и думал о них, а не только о своем кармане.
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Зачем сразу осуждать? Может его грабитель просто не узнал
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Думаешь если бы узнал, то стекло бы разбилось со стороны депутата, с последующим проникновением тупого предмета в наглую тупую пыку???Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 5982
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Нічого страшного, реформована вами поліція швидко знайде злочинців, а реформовані вами прокуратура і суд справедливо покарають їх.
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Точно, не то, что реформированные Саакашвили...
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во всяком случае документы уже нашлись...а лаптопа можно быстрее в трамвае лишиться
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Вот,вот.Совершенно справедливо,в случае их поимки,суд выпустит их в 555 раз,под ночной арест.У нас же так поступает суд с такого рода нарушителями порядка.
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Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета

Ну, и хрен с ним. В следующий раз пусть лучше отметелят.
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ну это и с тобой может быть и даже родней.
впрочем я за свободу )))
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Прочиталось: нардепа ОБКуренного ограбили на парковке супермаркета)))
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Если целенаправленно грабили нардепа, то это - хорошая новость.
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К сожалению не целенаправленно нардепа,а просто целенаправленно грабили...Место рыбное.
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Пальтрет Порошенко хоть гад не успел украсть? Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 828
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Коли у тебе пронос або закріп, теж Порошенко винний? Позмагайся ще з "кавалло з ночі", цікаво хто з вас посяде ДРУГЕ місце з тупості? Саме друге, оскільки перше місце на конкурсі дурнів є сумнівною відзнакою.
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Это хто тут нарисовался? Лох-порохобот, которому напарили в 1991 году гривны?
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О_о, і зрозуміло, кому він ПЕРШЕ місце забронював.
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Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 232

"у 1991 заздалегідь дізнався про "павлівську" грошову реформу і деяких друзів (в т.ч. мене) попросив розміняти йому банківські пачки по 5-10 гривень на сотні та полтинники"
тыць Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 8822
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Портрет Порошенко у него во внутреннем кармане в районе сердца!
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А на інших ресурсах писали, що ще й пістолет "Форт". Може пушка, таки, була ну, не зовсім легальна, а тому зникла з протоколу?
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Классическая схема....ей лет 30 уже во всем мире... обычно так промышляют выходцы из одной страны бывшего СССР....горячие такие парни...
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Ну, так, лишнехромосомные и совковые, не такие уж плохие - зраду порадовали своими методами достижения справедливости...
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И не убили?поймать и расстрелять этих нападавших.
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Ну почему сразу ограбили? Просто изъяли излишки.
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правильно...отнять и поделить Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 6018голубая мечта всей зрады и карманных воришек
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Гыг, тебя, нищеброда, не ограбят. За твою никчемную работу Стець много не платит.
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ты со своей зрадой,я так понимаю,денежным содержанием доволен? или еще гопничеством подрабатываешь?
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Похоже на грузинских "барсеточников", которых понаехало вместе с Саакашвили, и их уже который год отлавливают по всей Украине.
Личный совет - в салоне авто лучше ничего не держать. Только в багажнике Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 2635
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Как же Вы правы - похоже на самого Михо ...
Это же он за 20 лет в политике на топ-госпостах заработал пару лярдов таким образом внаглую совмещал крупный олигархический бизнес с политикой , что запрещенно по Конституции . Именно Михо продал со своих предприятий ненужный армии хлам .
Именно ближайшие соратники Михо покупали избирателей за бабло и гречку !

Всё именно так ... только с точностью ровно наоборот !
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Да, наверное именно поэтому ваш Михо боится даже приехать в родную Грузию.
И именно поэтому за него, и его партию, там никто не хочет голосовать.))
Видно, грузины не оценили своего "счастья")) Мойша Тбилисский, чистейшей души человек, а Народ Грузии его как бродячую собаку гоняет по всему миру Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 4117
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Саша, не використовуй примітивні рашистські методички, яким довіряють лише одноклітинні організми із зайвою хромосомою.
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а ты действительно прав...именно так.прогопстопил все крупные бизнесы в грузии.и ненужный армии хлам продавал.и подкупы избирателей были,но чаще запугивания (а иначе как обьяснить сто ни за него самого,ни за его партейку грузины не хотят голосовать)? .
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Если бы знали , что БПП , могли и убить ... и даже простые домохозяйки .
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ПУСТЬ СКАЖЕТ СПАСИБО ЧТО НЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ😆😆😆
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що таке "лоптоп" ? Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 9981
чи не laptop бува ?
вирішив похизуватись модненьким словечком толком незнаючи як воно вимовляється ?
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ну...можно ею и по зубам,и гвоздь при случае забить
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Я машиной сверху проехал,работала нормально после того
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три портсигара,три магнитофона ,куртка замшевая-три... ну честно говоря меня такие новости всегда почему-то радуют Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 5881и с чего бы это,ума не приложу... Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 5881
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Юлю точно никто не ограбит.
Во-первых, она "бедная".
Во-вторых, в ее Мерседесе бронированные стекла.
В третьих, Юля в Украине по магазина не ходит.
Ей как нищей, гуманитарку домой приносят Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 8577
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Уже и мандатчиков граблють средь бела дня! И которых!?!?! Самих РЫГО-БППэшников!!!
Не пора ли вызвать паганого МУСОРА Сабакова на ковер и НАКУЙ, к КУЯМ собачим его! А то заработался бедолага Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 4972
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Это избиратели. Это не преступление. 😄😄😄
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нокия 3310?У ссуки народа ? Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета - Цензор.НЕТ 3051......... можно номинировать на брехню года!!!
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что бы ты был в курсе, кнопочные телефоны не прослушиваются, только оператор может слушать
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Прослушиваются все мобильные телефоны одинаково. Другое дело, что простой телефон не знает и не сохраняет свои координаты, ибо нечем....
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там нет блютузов, интернетов и всякой хрени, поговори со спецами
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Это тоже. Сложнее модифицировать прошивку незаметно.
Если хочется иметь современный телефон, но уменьшить возможности прослушки - вынимай штатный микрофон и на время разговора подключай гарнитуру. В таком случае, можно прослушать только телефонный диалог. Все остальное время телефон будет без микрофона.
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я в этом не спец но мне говорил человек в погонах
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Ну это же депутат. Так ему и надо Наверняка соврал, там еще пару штук баксов лежало на карманные расходы. Не хотел светиться да и мелочевка для него. Будет знать , какие законы для наведения порядка надо принимать.Ведь вор должен сидеть. А они все пойманные за руку гуляют себе, опять воруют, отбивая потраченное
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Хоч одна приємна новина за останні 5 років правління шокобидла
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Чувак догнав: деякі з виборців можуть і його пограбувати. Звик, що тільки він грабує.
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Коментарі під новиною переповнені співчуттям до пограбованого солоденького грабіжника ..
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Навіть підозрюю, що цього разу грабіжнику співчувають
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Депутата пограбували.Радості-і-і-.Звичайно,приємно,коли грабують-вбивають депутатів(аж до сільських),ментів-прокурорських-сбу-митників-суддів-адвокатів,взагалі-чиновників усіх рівнів,бізнесменів,навіть якщо це іноземець,і з нуля завод побудував,на якому воно працює(і чим більший прибуток-більша ненависть).
Мадуриного електорату ще неміряно.Простий,па*ло,народ.За миску каші буде жить і підтримувать,аби в сусіда більше не було.
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А на что куренной рассчитывает? На сочуствие? Да как-то пох.
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Что такое и порошенко с томосом не уберегли??? Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 2409
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Ой, чи и ни ограбили вы падлюки каждый день Украину грабите и за награбленые деньги покупаете лошар на выборах!
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ой вэй, богатые тоже плачут.

Люди добрые скиньтесь на життя бедному депутату.
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Барыги вы что с голодухи к власти пришли или после ухода от засиженных мест есть мнение что вам не дадут хлеба... некоторые люди ждали и не дождался от вас милостыни и решили что нужно делится.
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ИЩИ У ГАНЧАРЕНКО ОН ТОЖЕ С БПП,Я ЕМУ ТОЖЕ НЕ ДОВЕРЯЮ,!!!
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а був би пістолетів, міг би обох нападників і до бісів відправити!!
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пора поднимать вопрос о закрытых безопасных супермаркетах для депутатов
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от і не вір , після цього , в карму ... що там соєві розповідають про "нову поліцію і зниження рівня злочинності" ? Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 1426
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Може це його виборці пізнали, і тому така реакція? Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 4788
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суть поста Куренного так и не понял - то ли "Не ходите в мегамаркет", либо "берите с собой тёщу сторожем на заднем сидении" или же "Не становитесь депутатами" ? Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 5202 .
p.s. и даже не рассказал, что купил Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 886
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так він , до маркету , так і не пішов - після такого йому вже було не до шопінгу Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 1596......
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...да плохо быть депутатом...как в песне-ни кто меня не любит,не жалеет даже на бутылку не дают..... Нардепа від БПП Курінного пограбували на парковці супермаркету - Цензор.НЕТ 9542
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Зубажинку ограбьте, там добра на всех воров в Украине хватит.😂
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Погано, що дубинкою рожу не відрихтували...
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