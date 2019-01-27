 Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Одессе: трое раненых

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что вечером 26 января по линии "102" поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара "Забава", мужчина стреляет по посетителям заведения.

По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.





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