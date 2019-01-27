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Все про:Одесса (5313) Нацполиция (8790) стрельба (2416)

 Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Одессе: трое раненых

В Суворовском районе Одессы мужчина ранил из пистолета троих посетителей кафе-бара "Забава".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что вечером 26 января по линии "102" поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара "Забава", мужчина стреляет по посетителям заведения.

По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.

Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108475
 
 
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Не успели в Бердянске его отпустить , он уже в Одессе стреляет!
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Судя по фото к статьям - это один и тот же, да.
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Наверное, ему кто-то сказал, что никого воруженного рядом нету... Можно безнаказанно пострелять и никто его неожиданно не прикончит.
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Надо разрешить приобретение и ношение короткоствола, пристрелили бы этого хулигана как собаку, потом еще с десяток - глядишь и поубавилось стрелков бы.
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И при этом еще пару десятков ни в чем ни повинных людей...просто рядом оказавшихся...

А почему ты уверен что ты сам...или кто то из твоей семьи не окажется на линии огня?
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То же самое вы рыгоботы говорили что если отменить техосмотр то на улицах появятся машины без колес и будут нападать на людей. А что стало хуже? Пока что статистика говорит обратное. Там где разрешили оружие количество преступлений снизилось в 2-3 раза. Там где разрешили марихуану количество наркозависимых уменьшилось на 15%.Так что не звезди. единственное ето то что бандитская власть и мафия боится свободных и независимых людей.
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Да чего уж там, сотен тысяч и мильйонафф.
Я сейчас не уверен, что я сам или кто-то из моих близких не окажется на линии огня такого вот хулиганья, бандюка или наградного хмыря типа Пашинского. А тогда у них хоть способ самозащиты будет.
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Есть даже статья можно в инете найти как Аваков раздает мафии и бандитам наградное оружие и легализировал десятки бандитских группировок оформив их как работников полиции и нацгвардии. И теперь бандиты под видом нацгвардии и добровольческих батальенов нападают на предприятия, занимаются рейдерством и бандитизмом тем самым дискреждетируя настоящих добровольцев.
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Тышо. Петя срет жидким как только видит людей с шинами и битами. А представляешь если на его и его охрану наставят сотни стволов?
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Тогда охране по всем правилам нужно будет из пулеметов идиотов косить.
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Может быть. Или быть может. А может быть, кто-нибудь из посетителей еще раньше начал бы палить. Кто его знает?
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Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Источник: https://censor.net.ua/n3108475
А вот ето інтірєсно! Рєшаюца оні, нєрєшітєльнийє, когда всьо ясно. Ужо болєзнь у полюціонєров кака-то - отфутболівать любойє дєло, пока слєдствєнний судья нє винєсєт ухвали
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А що нам скаже керівник "а@уєноїінституції" Рибак,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Одессе: трое раненых
 
 
 
 
 
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