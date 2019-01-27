 Мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе в Одессе: трое раненых

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что вечером 26 января по линии "102" поступило сообщение о том, что на улице Академика Заболотного, возле кафе-бара "Забава", мужчина стреляет по посетителям заведения.
По данным источника, у мужчины изъят пистолет, предположительно, травматического действия. В результате стрельбы ранения получили трое посетителей кафе. Мужчина, открывший стрельбу, задержан.
Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося. По его словам, потерпевшие доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
А почему ты уверен что ты сам...или кто то из твоей семьи не окажется на линии огня?
Я сейчас не уверен, что я сам или кто-то из моих близких не окажется на линии огня такого вот хулиганья, бандюка или наградного хмыря типа Пашинского. А тогда у них хоть способ самозащиты будет.
Источник: https://censor.net.ua/n3108475
А вот ето інтірєсно! Рєшаюца оні, нєрєшітєльнийє, когда всьо ясно. Ужо болєзнь у полюціонєров кака-то - отфутболівать любойє дєло, пока слєдствєнний судья нє винєсєт ухвали