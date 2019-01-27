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 Наемники РФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского, - Минобороны

С начала суток 27 января по состоянию на 12.00 в зоне проведения ООС зафиксирован 1 обстрел со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Около 10 часов утра враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе Новотошковского, что на Луганском направлении. Огонь в течение 20 минут велся со стороны оккупированного Голубовского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли бронебойными пулями из крупнокалиберного пулемета жилой дом в Чермалыке, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3108474
 
 
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а чим іще їм займатись, приїхали вбивати та грабувати
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"Скульптурную композицию, на которой русский ряженый казак, русский военный и местный впопучленец «лнр» прячутся за спиной измученной женщины, в народе окрестили «Три террориста и заложница». https://oleg-leusenko.livejournal.com/4486298.html

Найманці РФ із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського, - Міноборони - Цензор.НЕТ 67
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как символично...
опять за женщиной несчастной прячутся...
и добавить не чего... автор этой композиции верно понял наказ путина
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це мабуть полонянка..якась вона замучена і ледве стоїть..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского, - Минобороны
 
 
 
 
 
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