 Наемники РФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Около 10 часов утра враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе Новотошковского, что на Луганском направлении. Огонь в течение 20 минут велся со стороны оккупированного Голубовского.

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Потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными.