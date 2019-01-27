 Наемники РФ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.
Около 10 часов утра враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе Новотошковского, что на Луганском направлении. Огонь в течение 20 минут велся со стороны оккупированного Голубовского.
Потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными.
опять за женщиной несчастной прячутся...
и добавить не чего... автор этой композиции верно понял наказ путина