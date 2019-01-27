 Россиянин устроил стрельбу в городской больнице Бердянска, ранен охранник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне в городской больнице Бердянска.

На первом этаже медицинского учреждения завязался конфликт между двумя посетителями и частным охранником больницы.

В какой-то момент один из мужчин достал оружие, произвел два выстрела в охранника и хотел убежать. Однако его задержали другие посетители больницы и медицинский персонал.

По информации правоохранителей, правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения.

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Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пострадавшего охранника госпитализировали со слепым ранением головы.

Его жизни и здоровью, по данным полиции, ничего не угрожает.

По факту стрельбы в больнице сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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