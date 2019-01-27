 Россиянин устроил стрельбу в городской больнице Бердянска, ранен охранник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.
Согласно сообщению, инцидент произошел накануне в городской больнице Бердянска.
На первом этаже медицинского учреждения завязался конфликт между двумя посетителями и частным охранником больницы.
В какой-то момент один из мужчин достал оружие, произвел два выстрела в охранника и хотел убежать. Однако его задержали другие посетители больницы и медицинский персонал.
По информации правоохранителей, правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Пострадавшего охранника госпитализировали со слепым ранением головы.
Его жизни и здоровью, по данным полиции, ничего не угрожает.
По факту стрельбы в больнице сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
С охраной проводили к границе?
У нас же конечно нет заложников в рашке....
А то путя нападёт!
https://twitter.com/i/status/1089442486853029888
Кто живет в Бердянске, какой там флаг на горсовете висит?
КРАЇНА ПОВНА МОСКОВСЬКОЇ ПОШЕСТІ... І хто він, цей гарант, в такому разі? Падло просто, чи сам ворог?
А ведь происшедшее совершенно не смешно.
Ведь не просто охранники в больницах в районах, прилегающих к запоребрику, нужны, а "рамки", как в аэропортах, получается, если мышебратья с оружием под видом посетителей по больницам шастают.