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Все про:драка (1704) Запорожье (1478) стрельба (2416)

 Россиянин устроил стрельбу в городской больнице Бердянска, ранен охранник

В городской больнице Бердянска был ранен частный охранник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне в городской больнице Бердянска.

На первом этаже медицинского учреждения завязался конфликт между двумя посетителями и частным охранником больницы.

В какой-то момент один из мужчин достал оружие, произвел два выстрела в охранника и хотел убежать. Однако его задержали другие посетители больницы и медицинский персонал.

По информации правоохранителей, правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка на Черкасщине: при побеге злоумышленник выстрелил в участкового, но был ранен полицейским и задержан. ФОТО

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пострадавшего охранника госпитализировали со слепым ранением головы.

Его жизни и здоровью, по данным полиции, ничего не угрожает.

По факту стрельбы в больнице сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108465
 
   
 Топ комментарии
 
Як він там опинився? Клімкин, ау?
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переліз через стіну яценюка Россиянин устроил стрельбу в городской больнице Бердянска, ранен охранник - Цензор.НЕТ 2464
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поражает - вы считаете Порошенко БОГОМ, ответственным за всё. А себя - мелкой..эээ.. ни на что не способной личностью. Верно?
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Вы предлагаете короткоствол легализовать?
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Когда никчемному слабоумному человеку нечего сказать, он на личности переходит. Ты на вопрос ответь.
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кацапа,не пались так...хотя и так все знают,кто ты есть
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Уже даже россиянцы в Украине с оружием.
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Лучше мандражировать с оружием чем быть мертвым безоружным героем.
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та я знаю,шо ты в курсах,что лучше русне Росіянин влаштував стрілянину в міській лікарні Бердянська, поранено охоронця - Цензор.НЕТ 5123
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Его уже отпустили?
С охраной проводили к границе?
У нас же конечно нет заложников в рашке....
А то путя нападёт!
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руССкого мальчика в трусиках Федю Емельянова хвашызды размазали по рингу

https://twitter.com/i/status/1089442486853029888
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і лізуть мокші в Україну і лізуть, наче їм медом тут намазано
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Русня с оружием гуляет, а наших на 20 лет садят только по подозрению
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Мокшане ходят с оружием практически в прифронтовом городе (моем родном к тому же). После убийства Сармата там уже и некому сепаров с русней поганять.
Кто живет в Бердянске, какой там флаг на горсовете висит?
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100 баксов проход -ничего не поменялось у ДПСУ
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а чо русня то так переживает за второй срок? Росіянин влаштував стрілянину в міській лікарні Бердянська, поранено охоронця - Цензор.НЕТ 6218
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Шо там Петро,ще не час кордон з Кацапіїю закривати?
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не на часи
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Може до Церкви сходити,свічку поставити?
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Странная статья "хулиганство". Справил нужду в неположенном месте - хулиганство, разбил бутылку - хулиганство, стреляешь из пистолета или гранатомёта - хулиганство. Может здесь стоит квалифицировать как покушение на убийство?
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Ну какое ж это покушение на убийство, если ни один быкующий УДО-шник не схлопотал зуботычину. Тут даже на 15-ть суток не наберётся.
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З травмата складно вбити ,а від 3 до 5-немаленький строк(тим більш для наркомана).
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Головнокомандувач, ГАРАНТ прав і безпеки, зайнятий богомольством... Напризначав колаборантів, кримінальних "авторитетів", на ключові посади в керівництві країни, а сам їздить з попами по містах, шоу влаштовує, бреше всім на ліво і на право на "зустрічах", куди звозять людей ЧИНУШИ по наказу його ж смотрящих... То чому би московським оркам в тилу України не відстрілювати українців? Хуйло і його чекісти таких можливостей не гавлять...
КРАЇНА ПОВНА МОСКОВСЬКОЇ ПОШЕСТІ... І хто він, цей гарант, в такому разі? Падло просто, чи сам ворог?
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На последний вопрос можно ответить да
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Украинцам оружие нельзя держать а Петиным торговым партньорам можно? Верно я говорю соеботы?
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Против палковника Онотоле ГБР открыло дело за отчуждение земли во время пребывания на должности министра обороны Украины.
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ЦЕ він сюди вже по новому паспорту приїхав і з візою,чи як завжди через хабар ? Росіянин влаштував стрілянину в міській лікарні Бердянська, поранено охоронця - Цензор.НЕТ 9225
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Этот русский оружие с собой привёз, или уже тут у ментов купил?
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Чем больше кацапов наловим - тем больше можно своих наменять.
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а що він там робив у Бердянську, може це і шпигун російський.
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Молодцы жители города! А теперь пусть каждый форумчанин скажет, кинулся ли бы он без оружия на вооруженного расиянина задерживать его? Честь и хвала бестрашным людям!
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Комментаторы отжигают.
А ведь происшедшее совершенно не смешно.
Ведь не просто охранники в больницах в районах, прилегающих к запоребрику, нужны, а "рамки", как в аэропортах, получается, если мышебратья с оружием под видом посетителей по больницам шастают.
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Ни хрена себе,россияшка с оружием,да ещё спокойно применяет его в людном месте,а где наши мать их правоохранители,бегают закрывают частные заправки и конфисковывают имущество украинских бизнесменов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянин устроил стрельбу в городской больнице Бердянска, ранен охранник
 
 
 
 
 
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