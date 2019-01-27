 Количество налички в Украине превысило 400 млрд гривен, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.
"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривень: монет - 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук)", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года). Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживал спрос на наличные. Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).
Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно). Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).
Да и я, с оборотом по карте в 1 млн за год - совсем нищий: наличных купюр давно не видел.
я очень люблю советское быдло Шариковых... чесна чесна...
https://www.heritage.org/index/ranking
Ну, что тут скажешь? Думаю, нужно проверить нет ли у этой подозрительной фундации связей с Кремлем.
Точно агенты Кремля!
Насчет "ДИКОЙ ИНФЛЯЦИИ"... при росте на 11% наличной массы, это как вам хвастаться своими 2 см перед соседом, у которого 20 см.. Вот как это называется)
Постарайтесь больше не демонстрировать эти самые 2 см, как и свои "знания" в экономике)
Тому всі ці фінансові викладки, мовляв, грошова маса на руках збільшилась, не виявляють істиного стану справ в країні, а вони дуже негативні, бо КОРИСТУЮТЬСЯ ЦІЄЮ МАСОЮ доволі незначна кількість народу, а це означає - ЗМЕНШЕНИЙ РИНОК, тобто не мільйон потенційних покупців, а десь десять тисяч, на велике місто. Люди все це бачать. Але вони настільки мляві і залякані, що закривають очі на ці речі, вони ХОЛОПИ, з рабським менталітетом, пристосуванці і підлабузи, виховані ідеологією і системою радянського союзу і постсовкової номенклатурно-кримінальної мафії.
Скільки б не було озвучено грошей в обігу, всі вони в такій системі НЕ ПРАЦЮЮТЬ НА ЕКОНОМІКУ РОЗВИТКУ, а як раз навпаки - розвиток економіки гальмують.
В долларах и евро по кубышкам гораздо больше, чем 350$. Зрадники все, кто не хранит заначки в Национальной валюте!
В ССре при зарплате 90 рублей я покупал на семью из 6 человек 10 яиц,3 кг мяса, хек и Минтай...и это все...до аванса на 6 хватало..келбасу по 2-10 не покупал..младшая дочь сказала : фуу папа,не покупай.. какой ВОНИЗМ... Сегодня в моем Маркете более 100 видов колбасс