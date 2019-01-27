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 Экономика
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 Количество налички в Украине превысило 400 млрд гривен, - НБУ

По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривен, что на 10,7% больше, чем на начало 2018 года. Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривень: монет - 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук)", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года). Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживал спрос на наличные. Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно). Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Количество налички в Украине превысило 400 млрд гривен, - НБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк получил международную премию за прозрачность

Источник: https://censor.net.ua/n3108461
 
 
 Топ комментарии
 
А шо тут говорить? Цифры говорят сами за себя. Если 400 миллиардов разделить на 40 миллионов то выйдет по 10000 грн на каждого украинца. То есть налички в стране в эквиваленте 350 долларов на человека. Дуже потужно! Особенно учитывая, что не все эти деньги на руках. Ведь половина этих денег в кассах. А ты с намёком, мол, шо какой Пэдро крутой, да? А иксперды - это, мол зрадоботы?
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За 5 лет наличные сбережения украинцев сократились с $85 млрд до $40млрд. Наконец то соевые рехворматоры довольны что им удалось вытащить валюту украинцев из под матрасов как говорила Гонтарева.
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РАБссия скрывает правду...дети падают в обморок на уроках не только в Кемеровской области.то Александр Невзоров пощадил РАБссию и не стал говорить дальше....что творится в курске,Брянске и особенно в Рязани... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5794 Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5794
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Слушай, откуда ты так хорошо знаешь новости про Расию? Может тебе пойти на руНовости флудить? Здесь вообще то тема про Украину.
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в "растущей экономике" "налички" на пятнадцать миллиардов $...НА ВСЕХ!))))))))))))))))))))))))
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Ну а чего вы хотели от денежной массы потужно развивающейся экономики, почти на равных конкурирующей с такими мощными экономиками, как экономики Папуа-Новой Гвинеи, Бутана и Вануату? И це совсем ни разу не шутка.
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и не говори.. вот в Швеции и Норвегии - наличность это менее 1% всех средств. Загнивают, бедняги, без шуток.
Да и я, с оборотом по карте в 1 млн за год - совсем нищий: наличных купюр давно не видел.
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Значение термина "денежная масса" для начала изучите, гневный товарищ с оборотом в миллион шоколадок. А потом сопоставьте ее размер у потужной Украины и жалких загнивающих Швеции и Норвегии.
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При пустом Корыте пищи не бывает... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5037Петр Столыпин придумал уникальную вещь.разрешил иметь коров свиней гусей курей утей в неограниченном количестве...мой дед до лета 1917 года имел больше 100 коров.лошадей 50 штук,за остальное молчу..всё это чЛЕНИНСКАЯ банда отобрала зимой 1917 года...
я очень люблю советское быдло Шариковых... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5037чесна чесна...
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ну бездарні вони ці наші правітелі , тупі ідіоти з купленими дипломами і пяними мордами ,які і бізнес свій зробили на крадіжках і держаться зубами і брешуть ,щоб продовжити красти ,а замість правди розказують як нам добре живеться .Можей має хтось тих пару тисяч на чорний день , та в банк не покладе ,бо боїться ,що з такими професіоналами , причому всюди куди не глянь якесь юне одоробло з купленим діпломом ,завтра той банк лопне , от і пасуться шахраї на тих пенсіонерах .як вже ця бидлятня надоїла ,прямо сили немає
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Кулак враг РАБссии,чЛенин правильно сказал...кто был никем,тот стал Гоффном.. Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 626 Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 626
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Шариков и Швондер решили бомбануть банк в Тбилиси,Джугашвили разрешил Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 624А знаете почему,?Сам бомбил банки на Кавказе Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 624
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Я понимаю идет война, которая так же бьет по экономике, но я не понимаю для чего бизнес пресовать..
Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5519
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Можно проще:

https://www.heritage.org/index/ranking

Ну, что тут скажешь? Думаю, нужно проверить нет ли у этой подозрительной фундации связей с Кремлем.
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Кстати, проклятый тоталитарный Рашастан (тьфу на него три раза) в этом подозрительном рейтинге на 49 позиций выше реформированной свободной Украины по уровню экономической свободы.

Точно агенты Кремля!
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С начала 2017 года денежная масса в Украине выросла почти на 11% (по сравнению с 2016) и составила один триллион 101 миллиард гривен, это данные на 2017 год! а теперь 2019 год и это цифра = 400,1 млрд !!! Господа вы че нас за лохов держите? Экономика у них растет, Это называется ДИКАЯ ИНФЛЯЦИЯ! Это народ Украины стал беднее в 4 раза за год! Бездари в управлении страной, вот как это называется!
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але, гараж... Специально для "экспертов": "денежная масса" и "наличные деньги" - это большая разница.

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специально для таких "Ыкспертов": Грошова́ ма́са - це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб'єктів грошового обігу у певний момент.

Насчет "ДИКОЙ ИНФЛЯЦИИ"... при росте на 11% наличной массы, это как вам хвастаться своими 2 см перед соседом, у которого 20 см.. Вот как это называется)

Постарайтесь больше не демонстрировать эти самые 2 см, как и свои "знания" в экономике)
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Европейский банк ЕБРР решил дать Порошенко 5 миллиардов Евро на реформы....КацаПсины,бабло еще не пришло на счёт Казначейства Украины,а Порох слямзил всю Евроинтеграцию СЕБЕ Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 7866
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За 2018 год украинцы купили 512 000 автомашин...такого никогда не было даже в ССРе дохлом....давали 2 жигуля на один завод в год,где я работал когда то... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 7093
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Всего на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 млн транспортных средств с иностранной регистрацией.
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Рост экономики Украины зависит от количества напечатанных денег и полученных кредитов в валюте.
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В Венесуэле инфляция за 1 доллар дают 23 миллиона боливаров Мадуро..Айда в Венесуэлу.. Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 6911 Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 4625Нытики пля...
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Словацкая компания "Nafta" cкупила все газовые месторождения Украины...Каравул спасите...капиталисты наступают.."
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От несвежего шоколада,минстецькам залежавшееся сбрасывают,вместо зарплаты.Потому их и несет
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Майже вся грошова маса країни сконцентрована в доволі невеликому прошарку українського суспільства - корумпованого чиновництва, причому чиновництва керівного рівня, а не низового. Розуміючи ступінь холопства в менталітеті переважної більшості населення, стає зрозумілим, чому зубожілі члени якогось колективу чиновників (наприклад колектив школи) так толерантно відносяться до свого корумпованого керівництва, бо за тим керівництвом стоїть інша чиновницька силова структура - пркуратура, міліція, суд, де існує ТАКА Ж СИСТЕМА холуйства і принцип покарання вільної людини, якщо в колективі така з'явиться. Звичайно, що начальники в такій системі мають всі можливості забирати грші СОБІ, надаючи крохи тим, хто перед цим начальником підлещується і толерує цю злочинну систему. В супермаркетах можна проводити соціальні дослідження на цю тему. Там дуже добре видно різницю в соціальному становищі людей. В кого візок повний деликатесів, дорогих речей, спитати - ким працює людина, і якщо не стане брехати чи приховувати, то виявиться, що так скуповуються переважно доволі високі чиновники.

Тому всі ці фінансові викладки, мовляв, грошова маса на руках збільшилась, не виявляють істиного стану справ в країні, а вони дуже негативні, бо КОРИСТУЮТЬСЯ ЦІЄЮ МАСОЮ доволі незначна кількість народу, а це означає - ЗМЕНШЕНИЙ РИНОК, тобто не мільйон потенційних покупців, а десь десять тисяч, на велике місто. Люди все це бачать. Але вони настільки мляві і залякані, що закривають очі на ці речі, вони ХОЛОПИ, з рабським менталітетом, пристосуванці і підлабузи, виховані ідеологією і системою радянського союзу і постсовкової номенклатурно-кримінальної мафії.
Скільки б не було озвучено грошей в обігу, всі вони в такій системі НЕ ПРАЦЮЮТЬ НА ЕКОНОМІКУ РОЗВИТКУ, а як раз навпаки - розвиток економіки гальмують.
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Всё это построил Кучма с 1993 года Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 3559Данилыч знал шо делал.. Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 3559
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Він до всього цього додав і "узаконив" криміналітет, а сама система - СОВОК.
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Венесуэла обогнала Украину по стали,прокату и нефти с газом
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10% напечатали. Отсюда и официальная инфляция 10%.
В долларах и евро по кубышкам гораздо больше, чем 350$. Зрадники все, кто не хранит заначки в Национальной валюте! Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 1139
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Сегодня я могу купить любой продукт питания...ЛЮБОй...
В ССре при зарплате 90 рублей я покупал на семью из 6 человек 10 яиц,3 кг мяса, хек и Минтай...и это все...до аванса на 6 хватало..келбасу по 2-10 не покупал..младшая дочь сказала : фуу папа,не покупай.. какой ВОНИЗМ... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5960 Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5960Сегодня в моем Маркете более 100 видов колбасс Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 5241
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Не гони. 10 яиц - 1.20. Мясо - 3 кг х 2.20 = 6.60 Хек,минтай по 40 коп за кг. На остальные бухал до аванса?
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Мясо было по 1,60,а по 2,20 это уже в конце 80-х стало.И колбаса Докторская была по 2,20
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В этом и проблема. Люди оценивают событие длинною в 70 лет по колбасе или просто одним днём. Как дети...кинотеатр гавно, кино гавно, мама меня не любит, папа плохой... Почему детка? Мне не купили третье мороженое!
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В СССРе только дебилы жили на 90 рублей зарплаты,у которых ни мозгов не было,чтобы выучится-ни руками ничего делать не могли,а тогда рабочие получали зарплаты выше инженеров.А 90 рублей-это уборщицы,сторожа и прочая публика получала.
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Мог бы так открыто и не намекать на Сенатора....
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Тут и намекать не надо,сразу все понятно,без намеков.Кто тогда нормально соображал,тот и сейчас нормально соображает.А кто тогда на 90 рублей жил-сейчас на 3000 живет.Это аксиома
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И сейчас ты не любой можешь купить-а только говно дешевое,с ГМО и пальмовым маслом.А то что качественнее и дороже тебе недоступно,так как цена на него тебе не по карману.
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Посмотреть и понюхать это уже 10% от съел))
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Так ему и понюхать не дадут-даже самый недорогой Хаммон обычно или в стеклянных шкафах,или на таком расстоянии,что вместо носа хобот нужен таким нюхательщикам
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Голосуй лучше за промежбулочный шакалад!
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Боливары Мадуро стоят больше доллара Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 4686аж 23 миллиона...Венесуэла Рулит
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Витька Индюкович был Завгаром,Мадуро водителем автобуса..Гении Ыканомики и ..не олегархи.. Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 9553Индюкович правда закончил Калифорнийскую академию Экономики... Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 9553 Кількість готівки в Україні перевищила 400 млрд гривень, - НБУ - Цензор.НЕТ 9553
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Вместо слова "наличка" следовало бы использовать "наличные средства", "наличные деньги" итп.
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Какая наличка?Соседку выгнали из маршрутки - нет сдачи с 50(ПЯТИДЕСЯТИ!) гривень. На рынке не смог купить продукты-нет сдачи! В кармане 200-ка. Сука гройсман, где мелкие купюры? Железо засунь себе куда хочешь. Украинцы толерантны, ты ж вкурсе.
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Соевая экономика во всей красе-станок маслает вовсю,гривны печатаются потоком,тарифы запредельные-с народа три шкуры сдирают,и тут же все разворовывается,экономика в дефолте.После выборов здравствуй доллар по 50,если это соевое ничтожество с Труссельманом останутся
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чим менше готівки, тим краще для економіки. Не знаю, як назвати експердів, що розпинаються про зубожіння: зрадо*би чи долбо*би
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Ты сравниваешь йух с пальцем-развитые экономики,для которых твое правило подходит,так как у них большая часть средств и большая часть народа вне наличики,а экономика не в тени-и Украину,с ее 50% экономики в тени,21% пользователей расчетных карт и большей части расчетов наличкой.Как не называй,но экономика в дефолте-что это значит,сумеешь догадаться?
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Из новости понял одно - самая ходовая купюра 200 грн, за ней следует 500. Куда идут монетки по 10 коп не догадываюсь. Я одно время в своей мастерской из пятаков делал шайбы, потому что шайба такого диаметра стоила до 20 коп. Может и сейчас лепят ожерелья для папуасов и продают их на EBay ))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоличество налички в Украине превысило 400 млрд гривен, - НБУ
 
 
 
 
 
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