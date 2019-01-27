 Количество налички в Украине превысило 400 млрд гривен, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находились наличные на общую сумму 400,1 млрд гривень: монет - 2,2 млрд грн (13,1 млрд штук), банкнот - 397,8 млрд грн (2,95 млрд штук)", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что это на 10,7% больше, чем на начало прошлого года (361,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2018 года). Увеличение спроса на наличные обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Вместе с тем развитие безналичных расчетов несколько сдерживал спрос на наличные. Благодаря этому уровень наличности в экономике (отношение наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 11,1% ВВП в 2017 году до 10,3% ВВП в 2018 году (по оперативным оценкам НБУ).

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, а разменных монет - 293 штуки (по состоянию на 1 января 2018 года - 70 банкнот и 293 разменные монеты соответственно). Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

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