 "Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого": Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, который стал одной из самых масштабных катастроф в истории человечества", - написал он.
"С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти", - добавил Порошенко.
"Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого", - подчеркнул президент.
Ты не помнишь что про реформы говорил. Сначала что они должны быть быстрыми или их нет.... Теперь что они медленные и одного срока тебе мало!
Тебя маразматика вместе с старухой юлей и др пенсионерами списывать пора.
И геноцид городского населения в Кампучии .
И геноцид Бхуту в Руанде .
Пока этого не произойдёт многие в мире будут думать , что есть которые равнее ...
Но с обвинениями целых народов в геноциде тоже всё гораздо сложнее , чем это пытаются изображать . Вы в этом правы . Хотя например , с Кампучией всё однозначно . Преступления очевидны , как и группа военных преступников . В Руанде всё сложнее .
А кстати в оттоманской империи - с заказчиками геноцида всё было просто . Вот с исполнителями - это да .
В Японии , кстати , тоже . А вот насчёт обвинений Трумена в атомной атаке - лично для меня очевидно , что нет там абсолюта . Может спасать жизнь десяка миллионов солдат и мирных граждан убийством сотни тысяч цинично ... но что было делать тем , кто видел , что военные преступники готовы были умереть под развалинами Токио и Нагоя утопив в крови своих собелеменников любой из островов Хонсю, Кюсю , Сикоку если при взятии крошечной Окенавы число погибших было созимеримо с количеством жерт в Нагасаки . А Хонсю в тысячу раз больше . Софкоиды пытались взять пустынный остров Фукусиму и их быстро локализовали . Сколько при этом утонуло "братушек" -- разве усатое уёпище считало или давала истинные цифры ?!