 "Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого": Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, который стал одной из самых масштабных катастроф в истории человечества", - написал он.





"С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти", - добавил Порошенко.

"Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого", - подчеркнул президент.

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