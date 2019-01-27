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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16206) Холокост (97)

 "Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого": Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно 27 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, который стал одной из самых масштабных катастроф в истории человечества", - написал он.

"С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти", - добавил Порошенко.

"Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Источник: https://censor.net.ua/n3108460
 
   
 Топ комментарии
 
Геноцид Украинцев происходит.Иуда.Тебе доверили страну,когда люди голыми руками танки останавливали.Ты скотина все похерил.Теперь в топку истории.
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З рота цього олігарха - злочиця всі патріотичні сентенції звучать цинічно і насмішкою над українським народом...
Шкода, що до си українці, переважною своєю більшістю, не можуть визначити тих, хто паразитує на народові, хто тримає цілу країну в дурнях...
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"Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого" Источник: https://censor.net.ua/n3108460

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Україна непричетна до Голокосту, але звичайно помилки та деякі злочини окремих людей були. Досі повно таких, які хочуть розпалювати національну ворожнечу.
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Ты склерозник не помнишь что на выборах обещал!
Ты не помнишь что про реформы говорил. Сначала что они должны быть быстрыми или их нет.... Теперь что они медленные и одного срока тебе мало!
Тебя маразматика вместе с старухой юлей и др пенсионерами списывать пора.
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а вот кто мне ответит - почему Украина холокост признает а Израиль голодомор в Украине не признает??? прямо теряюсь в догадках....
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Я всё-таки верю , что пройдёт время и так же как день памяти Голокоста будут в мире вспоминать и день Голодомора . и Геноцид Армян .
И геноцид городского населения в Кампучии .
И геноцид Бхуту в Руанде .
Пока этого не произойдёт многие в мире будут думать , что есть которые равнее ...
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Але я вірю, що це зовсім різні події будуть детально розглянуті і усі факти , що до цього привели будуть розглянуті. А причини цих кривавих подій зовсім різні, та навіть ті, кому це приписують не завжди це робили.
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Мир очень циничен до сих пор . Но я смеюсь над теми , кто по невежеству (историческому) ввиду этой очевидной циничности контраверсивно идеализируют старину . Тогда вообще был ад для многих и многих . Чужие дети считались мусором , но даже родная мать оплакивала родное дитя меньше , чем мужа чужого ей по крови . Сегодня другая крайность и всё-таки цинизма и жестокости меньше .
Но с обвинениями целых народов в геноциде тоже всё гораздо сложнее , чем это пытаются изображать . Вы в этом правы . Хотя например , с Кампучией всё однозначно . Преступления очевидны , как и группа военных преступников . В Руанде всё сложнее .
А кстати в оттоманской империи - с заказчиками геноцида всё было просто . Вот с исполнителями - это да .
В Японии , кстати , тоже . А вот насчёт обвинений Трумена в атомной атаке - лично для меня очевидно , что нет там абсолюта . Может спасать жизнь десяка миллионов солдат и мирных граждан убийством сотни тысяч цинично ... но что было делать тем , кто видел , что военные преступники готовы были умереть под развалинами Токио и Нагоя утопив в крови своих собелеменников любой из островов Хонсю, Кюсю , Сикоку если при взятии крошечной Окенавы число погибших было созимеримо с количеством жерт в Нагасаки . А Хонсю в тысячу раз больше . Софкоиды пытались взять пустынный остров Фукусиму и их быстро локализовали . Сколько при этом утонуло "братушек" -- разве усатое уёпище считало или давала истинные цифры ?!
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Не так давно он хотел чтобы украинцы извинились перед евреями за холокост.
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Я и сейчас уверен что в Украине ИДЕТ ГОЛОКОСТ. Било 53 миллиона - стало 37....
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Гельсинки, Голокост...Петро, а-ну попробуй национализировать Херсон или Харьков!
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Пэдя, ты хоть в выходные памолчи...
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А на цензорі нічого не змінилося. Все та ж вишиватна публіка з антисемітськими викриками...
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ой петяааа...не гони волну! твоя политика людей с торбой по миру пустила. как твое життя по новому назвать?
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Газовый геноцид в Украине сегодня = к геноциду украинцев в 30-е годы 20 в....утраты населения Украины за последние 5-10 лет до 20 млн - чем не геноцид в новом виде ???!!!
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Только конченная мразь может сравнивать голод 30-х годов с сегодняшней жизнью. В спам пошла.
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За время трех голодоморов погибло,по приблизительным данным,около 8 млн. украинцев.Причем израильтяне так и не признали голодомор геноцидом украинцев.Хотя у истоков октябрьской революции,красного террора и как следствием голодоморов,стояли именно евреи.....
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В Україні Львів є направду "мікрокосмосом голокосту"...В часи війни єврейське гетто тут було другим після варшавського...Вже перед самим кінцем,у сорок третьому євреї підняли повстання (точно як у Варшаві) і на протязі двох тижнів були німцями знищені...Площа між Чорновола,Хімічною,Замарстинівською і залізницею була прямому розумінні залита кров"ю,на кожному балконі,на кожному дереві висіли повішені...До цього часу збереглась понівечена і закопчена будівля старого австрійського млину,куди загнали і знищили останні двісті чоловік євреїв...Її видно з Чорновола,до неї підбираються новобудови,а на разі вона заросла лозою і є притулком для бомжів...Скоро і її звалять,цю останню у Львові пам"ятку війни...І тоді один лиш Барига буде пам"ятати про голокост...і то тільки до березня цього року...
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что бы не повторилось кулемет чистить каждый день и биоматериал закапывать каждый день, тогда не повторится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Помним и никогда не допустим повторения ошибок прошлого": Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв Холокоста
 
 
 
 
 
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